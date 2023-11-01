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«Слабое звено» Федоса, «Черная комната» или «Белая комната». Голосуй за лучшее медиафутбольное шоу года

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
Winline Медиалига Winline Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Первая номинация – лучшее медиафутбольное шоу года.

На приз претендуют: «Черная комната», «Тайная комната», «Белая комната» от «Это медиафутбол, бро», «Медиасандали» Дмитрия Егорова, Any Given Monday от Медиалиги и «Слабое звено» Федоса.

Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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Подробная информация о голосовании и о других номинациях

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