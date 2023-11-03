Минин, Дурасов или Нагучев? Выбираем лучшего медиафутбольного комментатора года
Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Следующая номинация – лучший медиафутбольный комментатор года.
На приз претендуют: Станислав Минин, Сергей Дурасов, Дмитрий Шнякин, Павел Чепурин, Роман Нагучев и Карен Адамян.
Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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