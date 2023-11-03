Медиафутбол на Sports.ru
Блог

Минин, Дурасов или Нагучев? Выбираем лучшего медиафутбольного комментатора года

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
Сергей Дурасов Сергей Дурасов
Карен Адамян Карен Адамян
Роман Нагучев Роман Нагучев
Winline Медиалига Winline Медиалига
«Чепа» Павел Чепурин «Чепа» Павел Чепурин
Станислав Минин Станислав Минин
Дмитрий Шнякин Дмитрий Шнякин
рейтинги рейтинги
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший медиафутбольный комментатор года.

На приз претендуют: Станислав Минин, Сергей Дурасов, Дмитрий Шнякин, Павел Чепурин, Роман Нагучев и Карен Адамян.

Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

https://www.sports.ru/mediafootball/1115588386}

Голосуй за лучшего комментатора года в медиафутболе

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gimon Lemon
что у Нагучева с фоткой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EM
Минин и Дурасов вне конкуренции. Просто на несколько голов выше всех остальных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий