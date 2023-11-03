Медиафутбол на Sports.ru
Блог

Алан Гатагов, Мазур или Васиченко? А может Дэн Безопасность? Выбираем открытие года в медиафутболе

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
2Drots 2Drots
Ренат Васиченко Ренат Васиченко
БроукБойз БроукБойз
Дэн Безопасность Дэн Безопасность
Эгриси Эгриси
Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили
Артур Газданов Артур Газданов
Winline Медиалига Winline Медиалига
Илья Мазуров Илья Мазуров
Алексей Клюкин Алексей Клюкин
МФК Сахалинец МФК Сахалинец
Алан Гатагов Алан Гатагов
Матч ТВ Матч ТВ
Родина Медиа Родина Медиа
FC Bus FC Bus
Сергей Дурасов Сергей Дурасов
рейтинги рейтинги
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – открытие года в медиафутболе.

На приз претендуют: Алан Гатагов (FC Bus), Мазур («БроукБойз»), Артур Газданов, Отар Кушанашвили (оба – «Родина Медиа»), Алексей Клюкин («Эгриси»), Сергей Дурасов («Матч ТВ»), Ренат Васиченко («Сахалинец / 2Drots), Дэн Безопасность (сотрудник Медиалиги).

Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

https://www.sports.ru/mediafootball/1115601745}

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил Данилов
А где шера?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий