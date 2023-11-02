Кузнецов, Звездин или Генич? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе
Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Следующая номинация – лучший тренер в медиафутболе.
На приз претендуют: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Игорь Звездин («БроукБойз»), Андрей Каряка («Родина Медиа»), Константин Генич («Матч ТВ»), Алан Гатагов (FC Bus).
Напоминаем, чтобы попасть в шорт-лист тренер должен отработать минимум в двух турнирах за год (учитываются оба сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24).
Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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Подробная информация о голосовании и о других номинациях
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