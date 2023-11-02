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Кузнецов, Звездин или Генич? Голосуй за лучшего тренера года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший тренер в медиафутболе.

На приз претендуют: Дмитрий Кузнецов (2Drots), Игорь Звездин («БроукБойз»), Андрей Каряка («Родина Медиа»), Константин Генич («Матч ТВ»), Алан Гатагов (FC Bus).

Напоминаем, чтобы попасть в шорт-лист тренер должен отработать минимум в двух турнирах за год (учитываются оба сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24).

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

 

3 комментария

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Денис Смирнов
Ответ EM
Без шансов!
Тоже за Звездина??
+2
0
+2
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EM
Без шансов!
+1
0
+1
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EM
Ответ Денис Смирнов
Тоже за Звездина??
Ахахаха Звездин - топ, бесспорно! Но тут безшансовка для Дмитрия Викторовича Кузнецова.
0
0
0
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