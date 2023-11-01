«Крысева» или Sugar FIFA? А может «Некласико» или «Влажный футбол»? Выбираем лучшее медиафутбольное медиа 2023 года

Winline Медиалига и Sports.ru начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучшее медиафутбольное медиа года.

На приз претендуют: «Крысева», «Влажный футбол», «Некласико», Sugar FIFA, Sports.ru.

Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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