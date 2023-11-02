Мазур, Гаучо, Кутуз или кто-то другой? Выбирай лучших нападающих года в медиафутболе
Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Следующая номинация – лучший нападающий года в медиафутболе.
На приз претендуют все нападающие, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Гаучо (2Drots), Мазур («БроукБойз»), Кутуз («Титан» / ФК «10»), Ренат Васиченко («Сахалинец»), Хантер («Родина Медиа»). Также вы можете вписывать и свои варианты.
Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.
Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Голосуй за лучших нападающих года в медиафутболе
Подробная информация о голосовании и о других номинациях
2. Гаучо. Посредственный третий сезон, нормальный четвертый + топовый перфоманс в Кубке
3. Кутуз. 9 голов за оба сезона МФЛ – как и у Мазура. Но выше 1/8 не поднимался, поэтому только третий.