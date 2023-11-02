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Мазур, Гаучо, Кутуз или кто-то другой? Выбирай лучших нападающих года в медиафутболе

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
Гаучо Гаучо
Родина Медиа Родина Медиа
«Кутуз» Сергей Кутузов «Кутуз» Сергей Кутузов
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
БроукБойз БроукБойз
Илья Мазуров Илья Мазуров
2Drots 2Drots
Ренат Васиченко Ренат Васиченко
рейтинги рейтинги
МФК Сахалинец МФК Сахалинец
«Хантер» Андрей Титов «Хантер» Андрей Титов
ФК 10 ФК 10
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Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший нападающий года в медиафутболе.

На приз претендуют все нападающие, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Гаучо (2Drots), Мазур («БроукБойз»), Кутуз («Титан» / ФК «10»), Ренат Васиченко («Сахалинец»), Хантер («Родина Медиа»). Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй за лучших нападающих года в медиафутболе

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

 

6 комментариев

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Денис Смирнов
1. Мазур – 9 голов за два сезона Медиалиги, два финала за календарный год, топовый перфоманс в четвертом сезоне

2. Гаучо. Посредственный третий сезон, нормальный четвертый + топовый перфоманс в Кубке

3. Кутуз. 9 голов за оба сезона МФЛ – как и у Мазура. Но выше 1/8 не поднимался, поэтому только третий.
+4
0
+4
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Андрей Поляков
Ответ Fifamax Fifa
Карат лучший
хахахахахахаха
+4
0
+4
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EM
Ответ Денис Смирнов
1. Мазур – 9 голов за два сезона Медиалиги, два финала за календарный год, топовый перфоманс в четвертом сезоне 2. Гаучо. Посредственный третий сезон, нормальный четвертый + топовый перфоманс в Кубке 3. Кутуз. 9 голов за оба сезона МФЛ – как и у Мазура. Но выше 1/8 не поднимался, поэтому только третий.
Аналогично расставил. Всё по фактам
+3
0
+3
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Vorobie
как же неудобно с мобил голосовать
0
0
0
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Mozazi
Ответ Денис Смирнов
1. Мазур – 9 голов за два сезона Медиалиги, два финала за календарный год, топовый перфоманс в четвертом сезоне 2. Гаучо. Посредственный третий сезон, нормальный четвертый + топовый перфоманс в Кубке 3. Кутуз. 9 голов за оба сезона МФЛ – как и у Мазура. Но выше 1/8 не поднимался, поэтому только третий.
3. Васиченко
0
0
0
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