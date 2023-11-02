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Манна, Бирюков или кто-то другой? Выбирай лучших полузащитников года в медиафутболе

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
Никита Дубчак Никита Дубчак
«Биря» Кирилл Бирюков «Биря» Кирилл Бирюков
«Слон» Владислав Ослоновский «Слон» Владислав Ослоновский
«Алекс Нани» Делио Ндонгмо «Алекс Нани» Делио Ндонгмо
Артур Газданов Артур Газданов
Василий Маврин Василий Маврин
«Манна» Станислав Манаев «Манна» Станислав Манаев
«Скоропуп» Илья Скоропупов «Скоропуп» Илья Скоропупов
Андрей Горбанец Андрей Горбанец
Антон Соснин Антон Соснин
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Матч ТВ Матч ТВ
БроукБойз БроукБойз
2Drots 2Drots
Родина Медиа Родина Медиа
Амкал Амкал
GOATS GOATS
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший полузащитник года в медиафутболе.

На приз претендуют все полузащитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Слон, Манна (оба – 2Drots), Артур Газданов, Алекс Нани (оба – «Родина Медиа»), Кирилл Бирюков (2Drots / «Титан»), Василий Маврин («Амкал» / «Титан»), Андрей Горбанец («Матч ТВ»), Скоропуп («Титан»), Антон Соснин (GOATS / «БроукБойз»), Никита Дубчак («Амкал»). Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании и о других номинациях 

5 комментариев

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Данил Данилов
Хочу сказать все показали себя достойно мог бы проголосовать за всех голосовал, но выбрал троих по своему мнению это манна, слон,маврин. Всем удачи
+3
-1
+2
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Павел Родионов
А где полузащитники Эгриси? Как минимум Струнин должен был попасть в список, а не Дубчак, которой в этом году ни на одном турнире не был лучшим
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stepa
Ответ Данил Данилов
Хочу сказать все показали себя достойно мог бы проголосовать за всех голосовал, но выбрал троих по своему мнению это манна, слон,маврин. Всем удачи
маврин?смешно
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Паша Кильдин
Ответ stepa
маврин?смешно
ты смешной, один из лучших полузащитников лиги
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