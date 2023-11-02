Манна, Бирюков или кто-то другой? Выбирай лучших полузащитников года в медиафутболе

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший полузащитник года в медиафутболе.

На приз претендуют все полузащитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Слон, Манна (оба – 2Drots), Артур Газданов, Алекс Нани (оба – «Родина Медиа»), Кирилл Бирюков (2Drots / «Титан»), Василий Маврин («Амкал» / «Титан»), Андрей Горбанец («Матч ТВ»), Скоропуп («Титан»), Антон Соснин (GOATS / «БроукБойз»), Никита Дубчак («Амкал»). Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.