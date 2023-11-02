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Давыдов, Гудай или кто-то другой? Выбирай лучших защитников года в медиафутболе

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
«Сэмио» Владислав Семенов «Сэмио» Владислав Семенов
Илья Давыдов Илья Давыдов
Руслан Имаев Руслан Имаев
Дмитрий Кузькин Дмитрий Кузькин
«Гудай» Денис Гудаев «Гудай» Денис Гудаев
«Саля» Илья Сальников «Саля» Илья Сальников
Михаил Долгушин Михаил Долгушин
Winline Медиалига Winline Медиалига
рейтинги рейтинги
ФК 10 ФК 10
Амкал Амкал
Матч ТВ Матч ТВ
2Drots 2Drots
БроукБойз БроукБойз
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший защитник года в медиафутболе.

На приз претендуют все защитники, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Илья Давыдов («БроукБойз»), Саля, Гудай, Сэмио (все – 2Drots), Михаил Долгушин («Матч ТВ» / «Амкал» / ФК «10»), Руслан Имаев и Дмитрий Кузькин (оба – «Амкал»). Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнира за год будут аннулированы.

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании и о других номинациях 

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