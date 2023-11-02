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Сычев, Зириков, Шепляков или кто-то другой? Голосуй за лучших вратарей года в медиафутболе

Максим Швагирев Максим Швагирев
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Илья Абаев Илья Абаев
Арби Межиев Арби Межиев
Иван Зириков Иван Зириков
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Александр Шепляков Александр Шепляков
Алексей Клюкин Алексей Клюкин
Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший вратарь года в медиафутболе.

На приз претендуют все вратари, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются два сезона Winline Медиалиги, BetBoom МКС 2023, Фонбет Кубок России 2023/24). В шорт листе: Дмитрий Сычев (2Drots), Иван Зириков («БроукБойз»), Александр Шепляков («Титан»), Максим Швагирев («Родина Медиа»), Арби Межиев («Матч ТВ» / «Титан»), Алексей Клюкин («Эгриси»), Илья Абаев (GOATS). Также вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 2 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

 

Голосуй за лучших защитников года в медиафутболе Подробная информация о голосовании и о других номинациях  

 

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