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15 главных моментов серии «Амкал» – 2Drots. От слез Зубко до пенальти Эрикьяно

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Все знают, что «Амкал» против 2Drots – лучшее, что есть в медиафутболе.

Команды рубились между собой 10 раз и абсолютно каждая игра была яркой. Ниже – 15 хайлайтов суперсерии: от слез Зубко и истерики Некита до фантастической атмосферы в Казани.

Черно-желтая форма 2Drots

Ретро-ретро. Август 2018-го, первое дерби. «Амкал» с трудом набрал игроков (все разъехались в отпуск), а 2Drots ради матча впервые самоорганизовывались в команду. На поле выходили и Герман, и Жека с Некитом.

Свой первый матч 2D сыграли в черно-желтом комплекте. 

По традициям современного спортивного дизайна, «самураи» должны выпустить форму в таких же цветах – в качестве отсылки к древним временам.

Фирменное празднование Гуркина

Еще один артефакт из первого матча – гол Алексея Гуркина со штрафного. Команда, бровка и даже болельщики отпраздновали в стиле Гуркина – поднятыми вверх руками.

«Кто сказал Эрикьяно?»

Гениальная развязка великого матча. 2 мая 2021-го «Амкал» и 2D встречались на «РЖД Арене». 2:2 в основное время, серия пенальти. Неожиданно одним из последних пошел бить Эрикьяно.  

 В медиафутболе уже тогда догадывались, что Эрикьяно, кхм, не самый классный игрок. Ярош был в шоке: «Эрикьяно? Кто сказал Эрикьяно?» Остальные игроки тоже недоумевали, и только Жека деликатно пытался усмирить ребят.

Эрикьяно пробил неудачно: на комфортной для голкипера высоте, Федос легчайше потащил. 

Незабитый пенальти и последовавшее за ним поражение были настолько обидными, что после матча одноклубники щедро навалили Эрикьяно претензий. Парень не выдержал: сначала удалился из командного чата, затем покинул клуб и присоединился к «Амкалу».

Уничтожение Коваля

Летом 2021-го Саша Коваль перешел из «Амкала» в 2Drots. Основный центральный защитник, друг Германа, прямой трансфер к злейшему врагу – был скандал. Герман заявлял, что они больше не друзья, а Сибскана выпустил дисс. Коваль ответил – но так неловко, что сам же быстро удалил видео.

Вскоре после трансфера суперклубы встретились на групповом этапе МКС-2021. Для Коваля матч проходил, мягко говоря, тяжело.  

Фанаты освистывали при каждом касании мяча.

Капитан «Амкала» Василий Маврин пообещал «разбить его красивое ##### [лицо]».

Виктор Блатов забил гол из-под Коваля.

Затем мяч в штрафной попал в руку Ковалю – пенальти не назначили. А через несколько минут Саша снова сыграл рукой – пенальти, дубль Блатова.

После финального свистка Маврин появился в футболке с надписью «Ковальски = крыса» (Ковальски – прозвище Коваля). «Я тебе ноги пополам переломаю, если еще раз подкатишься под меня», – пообещал Василий.

Итог – победа «Амкала» 3:1, два гола привез Коваля. После этого карьера в 2Drots у Саши как-то не задалась. 

Cупергол Чужого в финале МКС-2021

Первая встреча «Амкала» и 2D в финале турнира – и один из лучших матчей в серии.

Начало оглушительное – забил Майк Крапивников из «Амкала». А уже через несколько минут Антон Чужой вколотил свой лучший гол в карьере.

«Он его ударил. ОН ЕГО УДАРИЛ»

После гола Чужого 2Drots почти не били по воротам «Амкала». Зато Майк Крапивников ударил по лицу своего брата Даню. На всякий – парни играли за разные команды. Даня из 2Drots жестко подкатился под Майка, за что получил сочный чапалах. Вроде за такое удаляют, однако Майку показали только желтую.

Дальше – перформанс Некита. Сначала рефери услышал крик, переходящий в ультразвук: «Он его ударил. ОН ЕГО УДАРИЛ». Затем увидел президента 2D – Некит за несколько секунд добежал до углового флажка. Некит был настолько зол, что расталкивал и посылал даже игроков 2D, пытавшихся успокоить его. Крик «он его ударил» не затихал ни на секунду. 

Некит познал эффективность мягкой силы – после этого шоу судья сменил желтую карточку Майка на красную.

Прокоп кинул бутылку на трибуну

Еще один штрих безумного финала – поступок Прокопа. На тот момент будущая звезда «Амкала» играл за 2Drots. Когда во втором тайме в Прокопа прилетела бутылка, он схватил ее и кинул обратно на трибуну. К счастью, ни в кого не попал.

Олицетворение досады от поражения.

Победа «Амкала» на МКС-2021

Финал так и закончился голами Майка и Чужого – 2:0. Первый трофей в истории клуба, выигранный в матче против злейшего врага – что может быть круче?

«Это не контакт для пенальти»

Следующая встреча – в августе 2022-го, на групповом этапе МКС. Матч получился эмоциональным даже для суперсерии: 2Drots дважды вели, дважды арбитр ставил пенальти в их ворота. Поставил даже на последних минутах матча – 2:1 превратились в 2:2. 

2Drots, мягко говоря, не поняли.

Дмитрий Кузнецов обвинил Германа Эль Класико в работе с судьями и увел команду с поля – спас арбитр, давший финальный свисток. А Кутуз преследовал рефа в подтрибунном помещении и повторял одну фразу: «Это не контакт для пенальти». Ну, как повторял – скорее кричал.

Кутуз приводил аргументы. Например, такой: «Он его едва задел, едва задел, ###». Для убедительности Кутуз стукнул кулаком.

Горение Кутуза было настолько мемным, что над ним шутили даже одноклубники – Гудай снял пародию.

Первая победа 2Drots за 4 года

«Амкал» и 2D еще раз сошлись на МКС-2022 в матче за бронзу. Место встречи – неожиданное (в финале рубились «Броуки» и Reality), матч – скучноватый, но главное – это первая победа 2Drots в истории дерби. Между дебютным матчем с «Амкалом» и первой победой прошло четыре года.

Еще одна деталь – с тех пор «Амкал» ни разу не обыгрывал 2Drots.

Прощание Дениса Зубко с болельщиками «Амкала»

Еще бронзовый матч МКС-2022 – последний для Дениса Зубко в роли главного тренера. Зубко тренировал «Амкал» три года: добавил игрокам профессионализма и принес единственный трофей в истории клуба – МКС 2021.

После матча Зубко подошел к фанатской трибуне: упал на колени, затем поднялся и произнес эмоциональную речь.

«Огромное спасибо вам за эту поддержку. Болейте, переживайте за эту команду. Она все равно будет. Эмоции переполняют, большое человеческое спасибо каждому из вас».

Затем – слезы и объятия с игроками.

Рождение мема «Год ####### «Амкала»

Победу 2 мая 2021-го амкаловцы называют «матчем ####### [унижения] 2Drots». Перед четвертьфиналом МФЛ-2 в Одинцово Некит переизобрел мем. Новая версия – «год ####### [унижения] «Амкала».

Вспомним предматчевую речь Некита.

«Парни. Последний этап этого года. Чтобы нам перед собой не было стыдно. Я уже говорил вам на «ВТБ Арене» – такие шансы бывают раз в жизни. Но мы сейчас, этим сегодняшним днем, можем еще раз прожить эти эмоции. И ради этого мы или тут умрем, или мы тут ######## [победим].

Я уверен, что у каждого из вас есть настрой закрыть ему рот. Потому что у них есть день ####### 2Drots. А У НАС БУДЕТ ГОД ####### «АМКАЛА».

Мотивация работала – в суперматче 2D победили 4:3.

15 тысяч на «Ак Барс Арене»

За пять лет «Амкал» и 2Drots прошли путь от тренировочных полей без трибун до стадионов чемпионата мира. Полуфинал третьего сезона Медиалиги играли на «Ак Барс Арене» – пришло 15 339 зрителей. И на июнь 2024-го это рекорд для матчей «Амкал» – 2Drots.

Более впечатляющей атмосферы в этой серии просто не было.

«Вся Казань, вся «Ак Барс Арена» соскучилась по такой атмосфере, – кайфовал журналист Евгений Романов из «Татар-информ». – Мне кажется, каждый, кто наблюдает это вживую, невероятно кайфует».

Супергол Слона в полуфинале

Классной атмосфере – классный гол. Слон спродюсировал лучшую банку в истории дерби: ударил с угла штрафной примерно с 20 метров. Федос не потащил.

В истории дерби хватает классных голов: тот же штрафной Гуркина, Стиль на групповом этапе МКС, Слон в полуфинале в Казахстане. Но тут сошлось все: красота гола, важность (победный), сложность турнира и антураж.

«5, 6, 8, 9»

Самая экзотичная встреча «Амкала» и 2Drots – в полуфинале казахстанской медиалиги.

Звезда матча – судья Алиби Мергазы. Он идеально забайтил Имая. Перед штрафным Викинг утверждал, что рефери поставил стенку слишком близко. «Я отсчитаю, если будет 9 метров – вам желтая карточка», – предупредил Мергазы. Он начал отсчитывать, но...пропустил цифру семь. Без нее и правда получилось девять метров – честная желтая Имаю.

А какой момент больше всего запомнился вам?

Вспомните всех, кто сыграл и за «Амкал», и за 2Drots?

«Амкал» против 2Drots – главная битва медийного футбола. В их матчах бывает все: шампанское, драка братьев и очень много голов

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logo«Слон» Владислав Ослоновский
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
logoПрокоп
logoАнтон Чужой
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logoВиктор Блатов
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