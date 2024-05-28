«Каррера ворвался в бой: 2:2, буллиталити – какая боль». Рэп-обзор Медиалиги от Bahh Tee

Про «Амкал», Погребняка и Карреру.

Lotus выкатил необычный обзор шестого тура Winline Медиалиги – в стиле рэп.

Зачитали Bahh Tee – президент клуба и музыкант. У самого популярного трека Bahh Tee «Ты меня не стоишь» – 50 миллионов просмотров. В начале мая Bahh Tee выпустил клип на совместную песню с певицей Turken – за три недели он набрал почти 300 тысяч просмотров. С обзором Медиалиги ему помогает Farzzzi – рэпер и участник команды Lotus.

Внутри все качественно. Под легкую музыку рэперы читают по несколько строчек о каждом матче тура. Вспоминают не только результат, но и яркие моменты. Например, упомянули дисквалификацию президента «Автобуса» Алана Гатагова (полную версию можно послушать здесь ):

«В первой игре «Титан» получил от «Баса» что хотел. Хоть и было скучно без Алана, Но Карат забил первым касанием и теперь «Титан» на расстоянии в группе А, брат».

Вспомнили про один из главных сюжетов тура – камбэк «Народной», вдохновленный Каррерой:

«Матч ТВ» у «Народной» вел в первом тайме со счетом 2:0. Дальше Каррера ворвался в бой 2:2, буллиталити – какая боль».

Упомянули дебютный гол Погребняка за «Чисто Питер»:

«Питер – GOATS – «Козлы» на настиле, Паша Погребняк снова на стиле».

Разобрали разгром «Коней» «Амкалом»:

«Амкал» вернулись они снова на коне, Они во всех смыслах были, бро, на «Коне». Обе команды могут выйти в плей-офф И пролететь мимо могут вдвоем».

Лучший момент трека начинается с первой минуты: не будем спойлерить, просто включите .

Рэперы вспомнили и первую победу Lotus в сезоне.

Bahh Tee: «Первые голы забили «лотосы».

Farzzzi: «Может прервали черную полосу?»

Bahh Tee: «За выход из группы дам пять бонусов».

Farzzzi: «Ты серьезно?»

Bahh Tee: «Я серьезно».

Lotus – самый креативный клуб пятого сезона. Танцевали хаку, одевались в форму советской армии и закрывали ворота

Lotus – новичок Медиалиги. Клуб появился на основе музыкального лейбла Lotus Music еще в 2023-м, однако к МФЛ присоединился только перед пятым сезоном. Главная звезда – президент лейбла и команды Bahh Tee. Из игроков известнее всего Ярош – он играл за «Эгриси» и 2Drots.

С одной стороны, Lotus – худшая команда сезона. До шестого тура не было побед и забитых голов, и лишь в прошедшие выходные они впервые победили. С другой – Lotus самая креативная команда. На каждый матч они готовят перформанс.

Перед зарубой с 2Drots в третьем туре исполнили хаку.

Танец дополнили стихами.

– Против кого мы играем?

– Пожалуй, все мы тут знаем. 2Drots.

– А мы кто?

– Дехтер, Элаи, Скрип на врата, Ораз защищает всех и всегда. Шевги креативит у нас на ура, и эту херню он придумал вчера .

В четвертом туре (он выпал на начало мая) вышли в форме советской армии.

В пятом туре – закрыли ворота на замок. Внезапно это помогло: Lotus впервые в сезоне не пропустил в основное время и добыл очко.

В том же туре главный тренер Lotus Ахмад Нарзиев своеобразно настраивал игроков на серию буллиталити: «Не дай бог кто-то сделает паненку, рабону, радугу-####### [хренадогу] . Подошел, поставил мяч, задумал, исполнил».

И вот теперь следующий шаг – музыкальные обзоры тура. В Lotus пишут, что свежие видео будут выходить еженедельно. Ждем?

«Чисто Питер» вернули 2008-й: гол Погребняка, воссоздали фото с Суперкубком УЕФА