Расписание и группы пятого сезона Winline Медиалиги

20 апреля стартует пятый сезон Winline Медиалиги. Мы собрали в один пост главное о турнире: участники, расписание, регламент и другие важные детали.

Где и когда смотреть матчи?

Пятый сезон начнется 20 апреля и завершится в июле .

Большая часть игр группового этапа пройдет на двух домашних стадионах Медиалиги: «Москвиче» (расположен в Москве) и Центральном стадионе (город Одинцово в Московской области).

Трансляции матчей будут доступны бесплатно, на ютуб-канале Медиалиги и в группе ВК.

Участники

В пятом сезоне Медиалиги сыграют 20 команд. Из них них 14 – участники четвертого сезона: 2Drots, «Амкал», «Титан», «БроукБойз», Fight Nights, «Эгриси», «Родина Медиа», «Чисто Питер», «Народная Команда», ФК «10», FC Bus, ФК «Деньги», «Матч ТВ» и GOATS.

Два клуба-новичка, которые попали в пятый сезон напрямую, по приглашению Медиалиги: СКА и DMedia.

СКА – команда рэпера Басты. До января 2024-го клуб из Ростова-на-Дону выступал во Второй лиге, однако Баста решил уйти из профессионального футбола в медийный.

DMedia – медиакоманда из Беларуси, существует при поддержке минского «Динамо».

Последние четыре участника МФЛ-5 определятся в стыковых матчах. Они пройдут в Москве 6 апреля.

12:00. Lotus – «Почти Любители»

15:00. «БАМOVETS» – «Тандем»

18:00. ЛФК «Рома» – Rocket Team

21:00. «Чертаново Медиа» – «Кони»

Состав групп

19 марта прошла жеребьевка МФЛ-5. Участников сезона и команды, которые сыграют в стыках, распределили по пяти группам.

Группа А: «Родина Медиа», «Титан», Fight Nights, СКА Ростов, ЛФК «Рома»/Rocket Team

Группа В: 2Drots, ФК «10», FC Bus, ФК «Деньги», Lotus/«Почти Любители»

Группа C: «Амкал», «Чисто Питер», «Народная Команда», DMedia, «БАМOVETS»/«Тандем»

Группа D: «БроукБойз», «Эгриси», ФК «Матч ТВ», GOATS, «Чертаново Медиа»/«Кони»

Групповой этап состоит из двух частей. В первой – классика: команды сыграют по разу против соперников из своей группы. Во второй будут перекрестные матчи: каждая команда сыграет против четырех соперников из других групп. Проще говоря, команда из группы А сыграет по матчу против случайной команды из группы B, группы C и группы D.

По итогам восьми туров одна лучшая команда из каждой группы напрямую выходит в четвертьфинал. Вторые и третьи места играют против вторых и третьих мест из других групп за право выйти в 1/4 финала – эта стадия называется wild card или стыковые матчи.

Дальше играют по классической олимпийской системе: четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финал.

В прошлых сезонах четвертьфиналы и полуфиналы игрались в рамках одноматчевого поединка. В пятом сезоне Медиалига может расширить их на два матча.

Расписание пятого сезона

Расписание первых пяти туров МФЛ-5 еще неизвестно. Отметим, что каждая команда сыграет по четыре матча, но пропустит один тур – поэтому суммарно туров пять. С шестого начинаются перекрестные матчи.

6-й тур (перекрестные матчи)

Группы А-B

«Родина Медиа» (Группа А) – ФК «10» (Группа B)

ЛФК «Рома»/Rocket Team (Группа А) – ФК «Деньги» (Группа B)

СКА (Группа А) – Lotus/«Почти Любители» (Группа B)

Fight Nights (Группа А) – 2Drots (Группа B)

«Титан» (Группа А) – FC Bus (Группа B)

Группы C-D

«БАМOVETS»/«Тандем» (Группа C) – «БроукБойз» (Группа D)

«Амкал» (Группа C) – «Чертаново Медиа»/«Кони» (Группа D)

«Народная Команда» (Группа C) – ФК «Матч ТВ» (Группа D)

DMedia (Группа C) – «Эгриси» (Группа D)

«Чисто Питер» (Группа C) – GOATS (Группа D)

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7-й тур (перекрестные матчи)

Группы А-C

«Титан» (Группа А) – DMedia (Группа C)

Fight Nights (Группа А) – «Амкал» (Группа C)

СКА (Группа А) – «Народная Команда» (Группа C)

ЛФК «Рома»/Rocket Team (Группа А) – «Чисто Питер» (Группа C)

«Родина Медиа» (Группа А) – «БАМOVETS»/«Тандем» (Группа C)

Группы B-D

ФК «Деньги» (Группа B) – «Эгриси» (Группа D)

2Drots (Группа B) – ФК «Матч ТВ» (Группа D)

Lotus/«Почти Любители» (Группа B) – GOATS (Группа D)

ФК «10» (Группа B) – «БроукБойз» (Группа D)

FC Bus (Группа B) – «Чертаново Медиа»/«Кони» (Группа D)

8-й тур (перекрестные матчи)

Группы А-D

ЛФК «Рома»/Rocket Team (Группа А) – ФК «Матч ТВ» (Группа D)

«Титан» (Группа А) – «Чертаново Медиа»/«Кони» (Группа D)

Fight Nights (Группа А) – GOATS (Группа D)

СКА (Группа А) – «БроукБойз» (Группа D)

«Родина Медиа» (Группа А) – «Эгриси» (Группа D)

Группы B-C

2Drots (Группа B) – «Народная Команда» (Группа C)

ФК «Деньги» (Группа B) – DMedia (Группа C)

FC Bus (Группа B) – «Амкал» (Группа C)

ФК «10» (Группа B) – «БАМOVETS»/«Тандем» (Группа C)

Lotus/«Почти Любители» (Группа B) – «Чисто Питер» (Группа C)

Самые яркие вывески группового этапа

ФК «10» – 2Drots. Соперничество становится новой классикой Медиалиги: дерзкий новичок против лучшей команды турнира. «Десятка» и «дроты» встречались в двух прошлых сезонах, и особенно ярким получился матч на стадионе «Нижний Новгород»: с серией пенальти и массовой дракой. Повторим?

«Чисто Питер» – «Народная Команда» . Дерби двух столиц перекинулось на медиафутбол: в одну группу попали команда болельщиков «Спартака» и медиаклуб «Зенита». Радимов против Стронга – будет горячо.

Fight Nights – «Амкал». Повтор четвертьфинала МФЛ-4. Тот матч был судьбоносным и запустил перестройку в «Амкале»: главным тренером назначили Сослана Гатагова, ушел Прокоп и пришла куча недавних профи. Получится ли у обновленного «Амкала» отомстить?

«Эгриси» – ФК «Матч ТВ» . Необычное дерби: клуб Василия Уткина против команды его бывшего телеканала. Первая встреча в рамках Медиалиги. Правда в новых обстоятельствах в игре наверняка будет больше драмы, чем спортивной злости.

«Родина Медиа» – «Титан» . Чемпион третьего сезона против чемпиона четвертого. Они уже рубились в МФЛ-4 – после безумной серии пенальти «РМ» сложила чемпионство. Встреча в группе тоже важна, ведь лишь один из этой пары попадет в четвертьфинал напрямую, второй – поедет в стыки.

Что еще нужно знать о пятом сезоне?

Победитель пятого сезона получит 10 миллионов рублей – это рекордный призовой фонд для Медиалиги. За медийную активность предусмотрен отдельный гонорар.

По итогам МФЛ-5 будут распределяться места в Кубке России. Точное количество слотов для медиакоманд пока не известно, в третьем сезоне место в Кубке получила тройка лучших.

Финал пятого сезона пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

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