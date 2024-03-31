Расписание и группы пятого сезона Winline Медиалиги
20 апреля стартует пятый сезон Winline Медиалиги. Мы собрали в один пост главное о турнире: участники, расписание, регламент и другие важные детали.
Где и когда смотреть матчи?
Пятый сезон начнется 20 апреля и завершится в июле.
Большая часть игр группового этапа пройдет на двух домашних стадионах Медиалиги: «Москвиче» (расположен в Москве) и Центральном стадионе (город Одинцово в Московской области).
Трансляции матчей будут доступны бесплатно, на ютуб-канале Медиалиги и в группе ВК.
Участники
В пятом сезоне Медиалиги сыграют 20 команд. Из них них 14 – участники четвертого сезона: 2Drots, «Амкал», «Титан», «БроукБойз», Fight Nights, «Эгриси», «Родина Медиа», «Чисто Питер», «Народная Команда», ФК «10», FC Bus, ФК «Деньги», «Матч ТВ» и GOATS.
Два клуба-новичка, которые попали в пятый сезон напрямую, по приглашению Медиалиги: СКА и DMedia.
СКА – команда рэпера Басты. До января 2024-го клуб из Ростова-на-Дону выступал во Второй лиге, однако Баста решил уйти из профессионального футбола в медийный.
DMedia – медиакоманда из Беларуси, существует при поддержке минского «Динамо».
Последние четыре участника МФЛ-5 определятся в стыковых матчах. Они пройдут в Москве 6 апреля.
12:00. Lotus – «Почти Любители»
15:00. «БАМOVETS» – «Тандем»
18:00. ЛФК «Рома» – Rocket Team
21:00. «Чертаново Медиа» – «Кони»
Состав групп
19 марта прошла жеребьевка МФЛ-5. Участников сезона и команды, которые сыграют в стыках, распределили по пяти группам.
Группа А: «Родина Медиа», «Титан», Fight Nights, СКА Ростов, ЛФК «Рома»/Rocket Team
Группа В: 2Drots, ФК «10», FC Bus, ФК «Деньги», Lotus/«Почти Любители»
Группа C: «Амкал», «Чисто Питер», «Народная Команда», DMedia, «БАМOVETS»/«Тандем»
Группа D: «БроукБойз», «Эгриси», ФК «Матч ТВ», GOATS, «Чертаново Медиа»/«Кони»
Групповой этап состоит из двух частей. В первой – классика: команды сыграют по разу против соперников из своей группы. Во второй будут перекрестные матчи: каждая команда сыграет против четырех соперников из других групп. Проще говоря, команда из группы А сыграет по матчу против случайной команды из группы B, группы C и группы D.
По итогам восьми туров одна лучшая команда из каждой группы напрямую выходит в четвертьфинал. Вторые и третьи места играют против вторых и третьих мест из других групп за право выйти в 1/4 финала – эта стадия называется wild card или стыковые матчи.
Дальше играют по классической олимпийской системе: четвертьфинал, полуфинал, матч за третье место и финал.
В прошлых сезонах четвертьфиналы и полуфиналы игрались в рамках одноматчевого поединка. В пятом сезоне Медиалига может расширить их на два матча.
Расписание пятого сезона
Расписание первых пяти туров МФЛ-5 еще неизвестно. Отметим, что каждая команда сыграет по четыре матча, но пропустит один тур – поэтому суммарно туров пять. С шестого начинаются перекрестные матчи.
6-й тур (перекрестные матчи)
Группы А-B
«Родина Медиа» (Группа А) – ФК «10» (Группа B)
ЛФК «Рома»/Rocket Team (Группа А) – ФК «Деньги» (Группа B)
СКА (Группа А) – Lotus/«Почти Любители» (Группа B)
Fight Nights (Группа А) – 2Drots (Группа B)
«Титан» (Группа А) – FC Bus (Группа B)
Группы C-D
«БАМOVETS»/«Тандем» (Группа C) – «БроукБойз» (Группа D)
«Амкал» (Группа C) – «Чертаново Медиа»/«Кони» (Группа D)
«Народная Команда» (Группа C) – ФК «Матч ТВ» (Группа D)
DMedia (Группа C) – «Эгриси» (Группа D)
«Чисто Питер» (Группа C) – GOATS (Группа D)
7-й тур (перекрестные матчи)
Группы А-C
«Титан» (Группа А) – DMedia (Группа C)
Fight Nights (Группа А) – «Амкал» (Группа C)
СКА (Группа А) – «Народная Команда» (Группа C)
ЛФК «Рома»/Rocket Team (Группа А) – «Чисто Питер» (Группа C)
«Родина Медиа» (Группа А) – «БАМOVETS»/«Тандем» (Группа C)
Группы B-D
ФК «Деньги» (Группа B) – «Эгриси» (Группа D)
2Drots (Группа B) – ФК «Матч ТВ» (Группа D)
Lotus/«Почти Любители» (Группа B) – GOATS (Группа D)
ФК «10» (Группа B) – «БроукБойз» (Группа D)
FC Bus (Группа B) – «Чертаново Медиа»/«Кони» (Группа D)
8-й тур (перекрестные матчи)
Группы А-D
ЛФК «Рома»/Rocket Team (Группа А) – ФК «Матч ТВ» (Группа D)
«Титан» (Группа А) – «Чертаново Медиа»/«Кони» (Группа D)
Fight Nights (Группа А) – GOATS (Группа D)
СКА (Группа А) – «БроукБойз» (Группа D)
«Родина Медиа» (Группа А) – «Эгриси» (Группа D)
Группы B-C
2Drots (Группа B) – «Народная Команда» (Группа C)
ФК «Деньги» (Группа B) – DMedia (Группа C)
FC Bus (Группа B) – «Амкал» (Группа C)
ФК «10» (Группа B) – «БАМOVETS»/«Тандем» (Группа C)
Lotus/«Почти Любители» (Группа B) – «Чисто Питер» (Группа C)
Самые яркие вывески группового этапа
ФК «10» – 2Drots. Соперничество становится новой классикой Медиалиги: дерзкий новичок против лучшей команды турнира. «Десятка» и «дроты» встречались в двух прошлых сезонах, и особенно ярким получился матч на стадионе «Нижний Новгород»: с серией пенальти и массовой дракой. Повторим?
«Чисто Питер» – «Народная Команда». Дерби двух столиц перекинулось на медиафутбол: в одну группу попали команда болельщиков «Спартака» и медиаклуб «Зенита». Радимов против Стронга – будет горячо.
Fight Nights – «Амкал». Повтор четвертьфинала МФЛ-4. Тот матч был судьбоносным и запустил перестройку в «Амкале»: главным тренером назначили Сослана Гатагова, ушел Прокоп и пришла куча недавних профи. Получится ли у обновленного «Амкала» отомстить?
«Эгриси» – ФК «Матч ТВ». Необычное дерби: клуб Василия Уткина против команды его бывшего телеканала. Первая встреча в рамках Медиалиги. Правда в новых обстоятельствах в игре наверняка будет больше драмы, чем спортивной злости.
«Родина Медиа» – «Титан». Чемпион третьего сезона против чемпиона четвертого. Они уже рубились в МФЛ-4 – после безумной серии пенальти «РМ» сложила чемпионство. Встреча в группе тоже важна, ведь лишь один из этой пары попадет в четвертьфинал напрямую, второй – поедет в стыки.
Что еще нужно знать о пятом сезоне?
Победитель пятого сезона получит 10 миллионов рублей – это рекордный призовой фонд для Медиалиги. За медийную активность предусмотрен отдельный гонорар.
По итогам МФЛ-5 будут распределяться места в Кубке России. Точное количество слотов для медиакоманд пока не известно, в третьем сезоне место в Кубке получила тройка лучших.
Финал пятого сезона пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.