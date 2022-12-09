BetBoom МКС 2023 взорвал трансферный рынок: игроков забирают у клубов Медиалиги

А так можно?

Вчера стартовал BetBoom МКС 2023 – один из двух главных турниров медиафутбола. Финалисты сыграют на «ВТБ Арене», а победитель получит право сразиться с «Динамо» в выставочном матче. Приз настолько заманчивый, что участники МКС устроили гонку вооружений. Но усиливаются не только свободными агентами, но и активно переманивают действующих игроков у клубов Winline Медиалиги.

Разбираемся.

Как регулируются трансферы в медийном футболе?

Строго говоря, никак.

В первых сезонах Медиалиги игрок мог сменить команду без согласия своего нынешнего клуба. В итоге правила внутри лиги наладили – сейчас нужно согласие второго клуба, а оформлять трансферы можно только в период дозаявок.

Но обмены между участниками двух главных медийных турниров до сих пор не регулируются. Просто нет единого органа, как ФИФА или УЕФА, который охватывал бы все пространство медийного футбола . Поэтому ничего не мешает игрокам подписаться в другой клуб на параллельный турнир.

Для этого у МКС 2023 очень удачный тайминг. Турнир стартовал 13 июня: в Медиалиге завершен групповой этап и стадия уайлд кард, поэтому 8 команд закончили выступления. Как раз выбывшие Fight Nights и (особенно) «Титан» стали главными донорами для МКС. Чаще всего речь идет об арендах – после окончания МКС большинство игроков вернутся в свои основные клубы.

Изучаем, как усилились команды. 2Drots арендовал звезд «Титана», а ФК «Деньги» сравнивают с «галактикос»

Итак, чем закончилась трансферная ярмарка перед МКС?

У 2Drots и так самый сильный и глубокий состав в медийном футболе. Но желание впервые выиграть МКС очень сильно. «Самураи» арендовали звезд «Титана» – Виталия Комисова и Кирилла Бирюкова. Комис – один из лучших хавбеков в МФЛ-3, у него 2 гола и 5 ассистов. У Бирюкова тоже солидные цифры – 3+3.

Глубины добавят защитник Fight Nights Эль Матадор, хавбек Даниил Ямщиков (последний клуб – «Рязань» из Второй лиги) и защитник Роман Большунов («Коломна», Вторая лига). Важный момент – двух последних взяли как свободных агентов, в медийном футболе они раньше не мелькали.

Мощное усиление у «Матч ТВ». Команда Генича подписала Шамиля Курбанова, Илью Скоропупова (оба – «Титан»), Никиту Безлихотнова (Fight Nights), Максима Казанкова (GOATS). Кстати, «Козлы» еще играют в МФЛ-3, так что Казанкову придется выступать одновременно в двух турнирах.

ФК «10» арендовал игроков «Титана» – Сергея Кутузова и Гамида Шахбанова. А еще Муру из Fight Nights.

Еще не закружилась голова от имен? Тогда переходим к главному доминатору трансферного окна. ФК «Деньги» провел серый МФЛ-3 (последнее место в группе), но, похоже, намерен выиграть МКС. Кем усилилась команда Станоса?

• Виталий Дьяков – экс-игрок «Динамо» и «Броуков», один из лучших защитников МФЛ. Покинул GOATS за несколько недель до МКС. • Георгий Тигиев – перед МКС ушел из Fight Nights. • Василий Маврин – до недавних пор лидер «Амкала». Ушел накануне МКС из-за ссоры с одноклубниками. • Арсений Логашов – экс-игрок «Локо» и «Анжи», в Медиалиге играет за GOATS. • Денис Вашакидзе – форвард «Эгриси», ушел в аренду на МКС-2023. 3 гола в МФЛ-3. • Акоп – защитник Fight Nights, аренда на МКС-2023. • Инал Черчесов – экс-игрок «Алании» и «Краснодара-2»

• Роланд Гиголава – экс-игрок «Алании», «Ахмата» и «Анжи».

В соцсетях начали шутить, что ростер «Денег» на МКС напоминает «Реал» начала нулевых.

Кто выбивается из этого списка?

«Амкал» не брал игроков из клубов МФЛ, но пригласил воспитанника «Кубани» Владимира Лобкарева. «Родина Медиа» усилилась форвардом Валерием Соломахой, который принадлежит главной «Родине» (но приезжал в Медиалигу поддержать родной «Эгриси»). Все в порядке, сезон в Первой лиге закончился.

Потенциально главный трансфер сорвался из-за странных требований боссов 2Drots

Самым звездным трансфером перед МКС могло стать возвращение Кутуза в 2Drots. Сергей Кутузов – один из лучших форвардов медийного футбола. Он забивал в финале Медиалиге, в Кубке России и наколотил 8 мячей в третьем сезоне. Но перед стартом МФЛ-3 перешел из 2Drots в «Титан», за который играл на ЛФЛ. «Титан» не участвует в МКС-2023 (и вылетел из МФЛ), и многие предположили, что «дроты» арендуют Кутуза.

Переговоры и правда были, но за несколько дней до старта МКС Кутуз сообщил, что трансфер в 2Drots не случится. На МКС-2023 форвард перешел в ФК «10».

Оказывается, проблема в деньгах. Президенты 2Drots отпускают своих игроков на съемки в чужих ютуб-каналах только за гонорар – 30 тысяч рублей игроку, 30 тысяч президентам. Кутуз, как экс-«самурай», знал об этом. Но рассчитывал на лояльность.

« Ноль рублей я просил за участие на МКС . Мои просьбы заключались в другом, в чем и не сошлись», – рассказал Кутуз в интервью телеграм-каналу «Крысева». В шоу «Это медиафутбол, бро» Кутузов дал еще больше деталей:

«Конечно, какую-то выгоду я хотел приобрести – это логично, это понятно. Все видят мою ситуацию. Продакшн находится в стороне, на мой канал он не влияет. Все, что происходит на моем канале к «Титану» никакого отношения не имеет. Финансирую я сам свой канал. Я это Некиту объяснил, я просил вернуть ограничения хотя бы до 10+10, потому что 30+30 – это работа в минус» .

«В медиафутболе есть три команды, остальные – придатки». Гонку вооружений критикуют

Как на происходящее отреагировало комьюнити медиафутбола? Новая реальность нравится не всем.

Фанки (игрок «Амкала, арендован FC Bus): «Мое мнение: Стас своими трансферами проявил неуважение ко всем игрокам, которые играли за команду на МФЛ, а тем более к тем, кто уже давно в «Деньгах». Мне их по-человечески жалко.

Плюс еще эти трансферы выглядят странно, ибо это даже норм арендой не звать. Некоторые чисто на пару матчей приедут и все, забудут о команде. Вот прямо слово «наемники» в прямом его значении».

Артем Нечаев (экс-президент ФК «Деньги»): «Мне, как зрителю, конечно, круто будет и интересно смотреть на такие ФК «Деньги». Но мысленно сочувствую головной боли нового тренера «Денег», которому за неделю до старта турнира выкладывают такую обойму игроков, еще и с не самым простым характером.

Их, во-первых, и подружить надо всех успеть, а, во-вторых, еще понять кто в какой форме, кто как играет. И что-то мне подсказывает, что Семенчук вряд ли все это успеет сделать».

Райзен (президент «БроукБойз»): «В медиафутболе есть три команды, все остальные – придатки. Как можно так легко отдавать своих игроков в аренды? В душе не понимаю.

У нас как на миксах в КС: тупо пул людей распикивается в рандомные команды, играют игру или турнир, потом по новой запускается стадия пиков игроков.

Ноль лояльности в индустрии, сничи олл эраунд ».

Фото: https://t.me/twodrotsshow // https://t.me/fcdengi // https://t.me/kutuziO