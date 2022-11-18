Опубликовано видео с матча «Амкал» – GOATS. Володя XXL оформил дубль и отдал ассист
Президент «Амкала» Герман Эль Класико опубликовал ролик с матча против «Козлов».
Еще перед игрой главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко и капитан «Амкала» Сибскана обсудили предстоящий матч. Дмитрий в шутку предложил сыграть на пиво, но так и не договорились.
Затем Сибыч поговорил с Goody и Володей XXL.
«Володя как узнал, что на пиво играем, сразу приехал», – посмеялся Goody.
Игра началась с гола Кирилла Дубникова. Арби от своих ворот закинул мяч Дубу и он реализовал выход одни на один с вратарем. А затем отличился Салим, с лету забив из-за штрафной площади ворот. Счет – 2:0.
Но затем игрок GOATS обыграл несколько игроков «Амкала» и реализовал свой момент, а потом «Козлы» забили и второй. Счет стал равный – 2:2.
Бизекс снова вывел команду вперед, отпраздновав гол в стиле «петуха», но уже в одной из следующих атаках Володя отобрал мяч у Биза и сделал счет снова равный – 3:3.
«##### только не Володя на ###», – эмоционально отреагировал Левшук.
Первый тайм закончился 3:3. И. о. главного тренера «Амкала» Василий Маврин не смогу присутствовать на игре, поэтому наблюдал за матчем в трансляции. А в перерыве пообщался с игроками через телефон.
Затем отличился Алишер и вывел «Амкал» вперед, но снова Володя, и снова гол. Да еще и в самую девятку! Счет снова равный – 4:4.
Дуб оформил дубль, счет стал 5:4 в пользу «Амкала». Но «Козлы» не собирались сдаваться и забили снова, а Володя уже записал на свой счет голевую.
Но Арсений решил исход матча, забив победный гол.
Итог – 6:5. Победа «Амкала»!
А после игры в победной раздевалке Салим угостил игроков капкейками, которые приготовила его жена в честь наступающего Нового года!
Фото: скриншоты с видеоролика на ютуб-канале Германа Эль Класико // телеграм-канал «Ты че дурак, кто так снимает?!»
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