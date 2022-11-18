Опубликовано видео с матча «Амкал» – GOATS. Володя XXL оформил дубль и отдал ассист

Президент «Амкала» Герман Эль Класико опубликовал ролик с матча против «Козлов».

Еще перед игрой главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко и капитан «Амкала» Сибскана обсудили предстоящий матч. Дмитрий в шутку предложил сыграть на пиво, но так и не договорились.

Затем Сибыч поговорил с Goody и Володей XXL.

«Володя как узнал, что на пиво играем, сразу приехал», – посмеялся Goody.

Игра началась с гола Кирилла Дубникова. Арби от своих ворот закинул мяч Дубу и он реализовал выход одни на один с вратарем. А затем отличился Салим, с лету забив из-за штрафной площади ворот. Счет – 2:0.

Но затем игрок GOATS обыграл несколько игроков «Амкала» и реализовал свой момент, а потом «Козлы» забили и второй. Счет стал равный – 2:2.

Бизекс снова вывел команду вперед, отпраздновав гол в стиле «петуха», но уже в одной из следующих атаках Володя отобрал мяч у Биза и сделал счет снова равный – 3:3.

«##### только не Володя на ###», – эмоционально отреагировал Левшук.

Первый тайм закончился 3:3. И. о. главного тренера «Амкала» Василий Маврин не смогу присутствовать на игре, поэтому наблюдал за матчем в трансляции. А в перерыве пообщался с игроками через телефон.

Затем отличился Алишер и вывел «Амкал» вперед, но снова Володя, и снова гол. Да еще и в самую девятку! Счет снова равный – 4:4.

Дуб оформил дубль, счет стал 5:4 в пользу «Амкала». Но «Козлы» не собирались сдаваться и забили снова, а Володя уже записал на свой счет голевую.

Но Арсений решил исход матча, забив победный гол.

Итог – 6:5. Победа «Амкала»!

А после игры в победной раздевалке Салим угостил игроков капкейками, которые приготовила его жена в честь наступающего Нового года!

Фото: скриншоты с видеоролика на ютуб-канале Германа Эль Класико // телеграм-канал «Ты че дурак, кто так снимает?!»