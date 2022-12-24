Прокоп – главный профик года в медиафутболе. Он проделал огромный путь от академии «Строгино» до европейского клуба

Прокоп – одна из самых ярких личностей в медиафутболе в 2022 году. Он, не имея профессиональной карьеры, перешел в медиафутбол, где дорос до главной звезды «Амкала», да, возможно, и всего медиакомьюнити и в результате заключил своей первый профессиональный контракт еще и с европейский клубом – «Ботев Пловдив».

Михаил играл в академии «Зенита» и «Строгино», но его профессиональная карьера в тот период не сложилась. Его выгнали из «Строгино», поскольку были недовольны тем, что он снимает тиктоки. Там Миша познакомился с Крапом, который и помог ему попасть в медиафутбол.

Прокоп попал в медиафутбол: сыграл за «На Спорте» и навозил «Амкал»

Первой медиафутбольной командой Прокопа стал «На Спорте».

За «На Спорте» Прокоп сыграл мало матчей, самый главный – против «Амкала» на «Сапсан Арене». Его команда победила (2:1), Миша забил, а после игры хайпанул в соцсетях. Сделал несколько видосов с эпизодами матча, где рассказал, как возил «Амкал».

После чего его уже приглашали на съемки «дроты».

Выбрал «дротов», но не нашел общий язык с Кузнецовым. Не проявил себя в команде

Им заинтересовались гранды медиафутбола – «Амкал» и 2Drots. Прокоп очень долго думал, куда именно он хочет перейти, однако выбрал именно «дротов». Переход состоялся весной 2021-го.

За 2Drots Прокоп отыграл МКС-2021. Михаил был твердым игроком основы, даже признавался лучшим игроком матча в игре против ВГИКа, но своей лучшей игры показать не смог. Он требовал ставить его опорником, чтобы чаще встречаться с мячом, при этом полностью игнорировал главную функцию этой позиции – оборона.

В полуфинале Прокоп в составе 2D встретился с «На Спорте» – «дроты» победили в серии пенальти.

В финале был «Амкал» – поражение 0:2.

Мише не удалось найти взаимопонимание и с главным тренером команды Дмитрием Кузнецовым и он покинул команду.

Переход в «Амкал»: путь от мальчика, который уходил с тренировок, до капитана, лидера и главной звезды команды

После долгих размышлений он решил перейти в «Амкал» в ноябре 2021-го. В команде он проделал огромный путь от человека, который психовал, уходил с тренировок, не находил взаимопонимание с командой до капитана и лидера, как на поле, так и за его пределами.

В первом товарищеском матче за «Амкал» забил дубль ВГИКу.

И принял участие в фотосессии новой формы «Амкала».

В товарке против «Матч ТВ» сыграл против своего любимого тренера – Сослана Гатагова. Они пересекались в «На Спорте».

Потом был выезды в Узбекистан и Казахстан (3:1).

В январе 2022-го московское «Торпедо» пригласило его на просмотр, но ничего не получилось. Кажется, Прокопа не рассматривали там как настоящего футболиста.

«Амкал» играл различные товарищеские матчи. На этот раз соперником стала – сборная врачей. Именно в этой игре Миша был недоволен своим игровым временем и он просто ушел с матча, после чего в раздевалке состоялся тот самый разговор.

Это выезд в Красноярск, играли в новой голубой форме.

Игра с хоккеистами из «Ак Барса» и выезд в Уфу.

Игра с «Броуками», Прокоп отметился голом и голевой передачей.

Следующий этап – выезд в Нижний Новгород.

Затем яркая победа в кубку Rutube.

Помог Мише раскрыться и рассказать о себе настоящем – Артем Нечаев, та самая школьная анкета.

Но самый главный человек в жизни Прокопа – его мама. Он всегда говорит о ней только теплые и приятные слова, и даже снимает с ней тиктоки.

Ну, и долгожданный матч с основой «Динамо».

Победа в Кубке PARI Премьер.

И еще один выезд в Казахстан.

Участвовал в фотосессия новой красно-черной формы «Амкала» вместе с Филом Ворониным и Барой.

Потом был третий МКС.

Участие в Кубке России, на котором Миша показал себя с лучшей стороны.

Была и победа в Кубке Фиферов.

И прощальная игра с Reality во втором сезоне Winline Медиалиги.

Переход в «Ботев». Первый профессиональный контракт

После фееричной игры в Фонбет Кубке России, где Прокоп проявил себя очень ярко, им заинтересовался европейский профессиональный клуб. После переговоров и просмотра в команду Миша оказался в болгарской Премьер-лиге в «Ботеве».

Он уже участвовал в первой товарищеской игре. Он вышел на замену после перерыва в товарищеской игре с «Литексом». Имел хороший момент для гола, подавал угловые для команды, однако отличиться не смог. Запомнился только его мастерский финт.

Уже в начале января Михаил отправится в Болгарию, где начнет свою подготовку к сезону. «Ботев» проведет несколько товарищеских игр на сборе в ОАЭ.

21 января «Ботев» сыграет «Ригой», 25 января с «Уралом», а 27-го – встретится с московским «Спартаком». Прокоп также отправится на эти игры вместе с командой.

Фото: соцсети Михаила // телеграм-канал и группа вконтакте «Амкала»