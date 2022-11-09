Легенды медиакомьюнити в смокингах и костюмах. Церемония награждения Winline Media Football Awards прошла красиво
8 декабря состоялась церемония награждения Winline Media Football Awards. Это было главное событие всей недели и первое подобное мероприятие для звезд медиакомьюнити. Все победители получили свои призы, но, стоит отметить, шикарные образы, в которых не частно увидишь футболистов, президентов, организаторов. Я сделала подборку самых ярких образов.
Начнем, конечно, с президента Медиалиги Николая Осипова и игрока 2Drots Слона.
А вот и самый модный футболист – Алекс Стиль.
Дмитрий Сычев оделся просто, но со вкусом.
Следующий кэп Эдамс со своим модным луком.
Приехали на церемонию и представители GOATS: главный тренер Дмитрий Градиленко и президент команды Goody.
А вот и босс 2Drots Некит с Дмитрием Кузнецовым. Не хватает только Жеки, который, увы, не смог приехать на церемонию.
Слон со своей прекрасной девушкой Александрой.
Сослан Гатагов и его спутница тотально в черном.
Вот босс Райзен, возможно, с новым броуком Багдасаром.
Это Федос и его стильный образ с красным галстуком.
Это Александр Будаков и его супруга Оксана.
Представители «На Спорте».
Босс Дмитрий Егоров и стильный Эрикьяно.
«Открытие года» получает свой специальный приз.
Прокоп прямиком из Болгарии.
А вот и представитель «Амкала» Герман.
Ну, и лучший тренер года Дмитрий Кузнецов.
На церемонию приехал даже Егор Дружинин. Возможно, его команда примет участие в третьем сезоне Медиалиги.
А вот банда двукратных победителей Медиалиги.
Фото: Winline Media Football Awards // соцсети Алекса Стиля // соцсети Федора Маслова // телеграм-канал GOATS
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