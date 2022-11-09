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Легенды медиакомьюнити в смокингах и костюмах. Церемония награждения Winline Media Football Awards прошла красиво

Райзен Райзен
Бей Беги Бей Беги
Александр Будаков Александр Будаков
Дмитрий Егоров Дмитрий Егоров
БроукБойз БроукБойз
Сослан Гатагов Сослан Гатагов
Федор Маслов Федор Маслов
GOATS GOATS
Амкал Амкал
Герман Эль Класико Герман Эль Класико
Прокоп Прокоп
Николай Осипов Николай Осипов
«Слон» Владислав Ослоновский «Слон» Владислав Ослоновский
Дмитрий Кузнецов Дмитрий Кузнецов
Эдамс Эдамс
Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев
Алекс Стиль Алекс Стиль
Никита «Персона года» Панасюк Никита «Персона года» Панасюк
2Drots 2Drots
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8 декабря состоялась церемония награждения Winline Media Football Awards. Это было главное событие всей недели и первое подобное мероприятие для звезд медиакомьюнити. Все победители получили свои призы, но, стоит отметить, шикарные образы, в которых не частно увидишь футболистов, президентов, организаторов. Я сделала подборку самых ярких образов.

Начнем, конечно, с президента Медиалиги Николая Осипова и игрока 2Drots Слона.

А вот и самый модный футболист – Алекс Стиль.

Дмитрий Сычев оделся просто, но со вкусом.

Следующий кэп Эдамс со своим модным луком.

Приехали на церемонию и представители GOATS: главный тренер Дмитрий Градиленко и президент команды Goody.

А вот и босс 2Drots Некит с Дмитрием Кузнецовым. Не хватает только Жеки, который, увы, не смог приехать на церемонию.

Слон со своей прекрасной девушкой Александрой.

Сослан Гатагов и его спутница тотально в черном.

Вот босс Райзен, возможно, с новым броуком Багдасаром.

Это Федос и его стильный образ с красным галстуком.

Это Александр Будаков и его супруга Оксана.

Представители «На Спорте».

Босс Дмитрий Егоров и стильный Эрикьяно.

«Открытие года» получает свой специальный приз.

Прокоп прямиком из Болгарии.

А вот и представитель «Амкала» Герман.

Ну, и лучший тренер года Дмитрий Кузнецов.

На церемонию приехал даже Егор Дружинин. Возможно, его команда примет участие в третьем сезоне Медиалиги.

А вот банда двукратных победителей Медиалиги.

 Фото: Winline Media Football Awards // соцсети Алекса Стиля // соцсети Федора Маслова // телеграм-канал GOATS

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