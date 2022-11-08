Ярошу – респект! Подарил чемпионскую медаль фанатам после обоих финалов Медиалиги

2Drots стали двукратными чемпионами Winline Медиалиги. В первом сезоне в финале был обыгран Basement (4:0), а на прошлых выходных «дроты» в серии буллиталити победили «Родину Медиа» (1:1, 3:1).

Игрок 2D Ярош решил поделиться частичкой победы со своими фанатами. Он подошел к сектору болельщиков и отдал чемпионскую медаль.

Точно так же он поступил и после первой победы.

«Подарил медаль ультрасам, нашему самому главному Нико, но принадлежит она вам всем, люблю вас», – написал тогда Ярош в своем телеграм-канале.

А вот кадры уже со второго сезона.

«Стало традицией. После каждого победного финала отдаю медаль нашим лучшим», – написал Ярош.

Народная команда!