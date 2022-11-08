«Деньги» и 2Drots поджигают перед полуфиналом Winline Медиалиги. «Дроты» обещают возить рылом, а команда Стаса поет песни
За 2 дня до полуфинального матча Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги» в соцсетях игроки начали подогревать интерес.
Первыми высказались Иван Коршунов и Даниил Крапивников из 2Drots.
«Пацаны, закончилась тренировочка. Зашел посмотреть на стадион, на котором через 2 дня будем возить «Деньги» рылом. Скоро полуфинал», – сказал Корш в своем телеграм-канале.
«Я вас не слышу, «Деньги»! Вы где?» – крикнул Крап в телеграм-канале Korshunov. В это время Иван записывал кружок.
А затем опубликовали фото, подписав его: «Два дня до выхода в финал!»
На высказывания Крапа и Корша ответил президент «Денег» Станислав Малиев.
«Хочу посмотреть на его лицо если они ####### 30-го нам, и мы ответим на его звонок. Хотя он (Крап – прим. Sports), наверно, не попадет в старт из-за опоздания на установку, потому что в аппаратах очередь была», – написал Малиев в своем телеграм-канале Stanos.
А затем пошутил над Даней. В передаче «Это медиафутбол, бро» Крап признался, что страдает лудоманией.
Станос написал: «Когда просадил весь свой потенциал в аппаратах» и прикрепил фото.
Поддержали своего президента тренер и игроки «Денег». В телеграм-канале команды появилось видео, на котором главный тренер Андрей Михайлович Макаров ведет урок музыки. Понятно, что песня именно про «дротов».
«Эй, задроты, как ваши дела? Как ваши дела?» – пели «Деньги».
Полуфинал Медиалиги «Деньги» – 2Drots состоится уже завтра, 30 ноября. Игра пройдет в Краснодаре. Начало – в 19:00.
2Drots легко обыграют «Деньги» или «дровосеки» снова сотворят сенсацию?
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