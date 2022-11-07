Фил считает, что организация Медиалиги – говно, Кортава и Осипов ответили. Фил накинул еще раз: критикует «Луч», судейство и даже трансляции

Президент Reality Фил Кострубов недоволен организацией Winline Медиалиги. Он раскритиковал сам турнир, а также ее президента МФЛ Николая Осипова.

«Николай Осипов – это мой бывший, хороший товарищ. Я могу сказать, что считал его одним из самых близких людей. Он до сих пор думает, что у меня какие-то обиды из-за регламента лиги, либо еще чего-то. Нет, это все сугубо личное. Слишком много я знаю, скажем так. И из-за этого наши пути разошлись.

Второй сезон полностью провальный со стороны лиги. Организация – говно, все, что связанно с футбольными матчами – говно, судейство – говно. Я считаю, что после такого грандиозного первого сезона так обосраться во втором просто непростительно», – сказал босс Reality на командном ютуб-канале.

Слова Фила не оценил технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава. Он высказал свое мнение и привел аргументы.

«По лиге, организации, говну и т.д.:

1. Организовали судейский семинар для игроков и тренеров от ведущего инструктора РФС, чтобы лучше понимать современные трактовки.

2. Все игры 2-го сезона были с болельщиками.

3. Бесплатно игрокам лиги делает операции один из лучших оперирующих хирургов страны.

4. Чемпиона МКС не поставили в 1-м туре, чтобы успели попраздновать и адекватно подойти к турниру (между финалом МКС и 1-м туром МФЛ-2 был один день – прим. Кортавы).

5. Всех, кто заранее просил расписание в определенные дни – ставили.

6. Сумели сохранить целостность турнира и спортивную составляющую после массового отъезда футболистов.

7. Реализовали, возможно, будущие правила футбола (чистое время, оранжевая карточка – прим. Дмитрия).

8. Придумали свои правила (красный мяч, тайм-аут – прим. Кортавы).

9. Придумали и реализовали автоматизацию управления заменами с регламентом.

10. Все игры прошли согласно игровым датам турнира: не было ни одного переноса (спросите у Watch TV – прим. Кортавы)», – написал Дмитрий в своем телеграм-канале «Кортава | Дела футбольные».

А затем объяснил ситуацию сам Николай Осипов и затронул тему участия Reality в третьем сезон МФЛ.

«Фил – человек, которые сейчас может ругаться, обижаться. Вспомни Германа еще полгода назад и обличающее видео на канале Reality. Мягко говоря, которое не сильно мотивировало. Сейчас его негатив в мою сторону идет, но прошло время, он и с Германом теперь хорошо общается.

Я думаю, пройдет время, и мы с ним будем хорошо общаться. Время, оно ж людей ругает, мирит, поэтому, я бы не хотел проецировать попадание Reality в 3-й сезон лиги с каким-то нашим с Филом негативом по отношению друг к другу. Хотя повторюсь, у меня к нему негатива нет.

Я думаю, что все люди это замечают, это люди видят. Мы с ним так и ни разу не поговорили на предмет его обиды и нежелании продолжать общаться со мной, мне кажется рано или поздно это произойдет, пообщаемся. Я какие-то свои аргументы на его недовольство выскажу, он свои, кто знает, как будет.

Поэтому, если отношения сохранятся такими же: с его стороны негатив, с моей стороны недопонимание и точнее непонимание ситуации, в любом случае это не будет сказываться на попадании или отсутствии Reality в 3-м сезон. Личное не должно переходить на общее. Вот и все, – сказал Осипов телеграм-каналу «Некласико».

Но Фил остался недоволен ответками и привел свои аргументы.

«1. Обещание модернизации и улучшение «Луча» сделали? Нет.

2. Обещание игр на больших стадионах сделали? Нет.

3. Присвоение статуса «медийный футболист» на основании личных симпатий или договоренностей? Да!

4. Неприспособленность к дождю в момент трансляции, тем самым вместо футбола, мы наблюдаем капли на камерах!

5. Сокращение расходов на съемки конференций, путем усадки по 2 человека от команды, всей группы, тем самым полностью убивая историю прогревов и дебатов команд между собой! Вместо того, чтобы больше потратить денег и времени, мы просто делаем мусорные конференции, почитайте комментарии, зрителям это не нравится!

6. Дорабатывание челленджей в день челленджа, так, что приходилось приезжать и следить за честностью проведения и придумывать самим челленджи, участникам, спроси у Васи Маврина, сколько ему пришлось потратить времени, а команды приезжали во время и по итогу ждали по полтора часа, чтобы начать!

7. На протяжение сезона, постоянно имеются систематические грубые ошибки судей, не провели ни одного собрания, для того, чтобы урегулировать эти вопросы с командами! И я могу продолжать этот список очень долго, просто у меня один вопрос, зачем говорить и потом просто ничего не делать? Вот мой посыл и в этом я считаю полнейший провал!

И самый главный вопрос, зачем говорить и не подтверждать слова действиями?», – написал Фил в телеграм-канале MFC Reality.

Конфликт между Филом и Медиалигой в лице Кортавы и Осипова так и не был разрешен. Кто же все-таки прав? Пишите в комменты.