Эстафета от Кисы, жесткий кружок Давыдова, спич Райзена и ответ Станоса. Онлайн трэшток «Броуков» и «Денег» перед четвертьфиналом Медиалиги

«БроукБойз» и «Деньги» поджигают перед 1/4 финала Winline Медиалиги. Команды встретятся 20 ноября в Одинцове.

«Броуки» порассуждали на тему денег. Говорили, что это лишь грязные и вонючие бумажки и передавали друг другу слово. А начал эту эстафету Никита Киселев. В команде его называют Киса.

«Чуваки, вот сижу я и размышляю: «Что такое для меня деньги?». Деньги – это всего лишь бумажки. Да, они имеют какой-то вес, но для меня это вообще ничего не значит. Деньги – это зло, а зло, как мы знаем, всегда проигрывает добру. А добро в данный момент – это я. Интересно, что на это скажет Луха? Как вы считает?» – спросил Киса.

Продолжил Дмитрий Лушников. «Деньги – это средство оплаты. Бывают разные: фиатные, виртуальные. Эстафету передаю Бухару», – сказал Луха.

Дальше высказался Данила Бухаров.

«Есть приятные деньги, есть грязные деньги . Есть деньги, которые не жалко ####### на сборную России с Таджикистаном, например. А есть слабые «Деньги», с которыми мы встретимся в воскресенье. Что ты думаешь Володя XXL?» – сказал Бухар.

Затем Володя XXL.

«А вот все говорят, что деньги не пахнут, слышали такое? Я вот думаю, знаете как, много людей их трогает, там миллион бактерий и деньги воняют. Знаете, такой специфический запашок. Что скажешь Макей?» – поразмышлял Володя.

А следом Даниил Макеев: «Наш дорогой Володечка, полностью с тобой согласен, полностью солидарен. Знаешь, что могу еще добавить? Ну, бывают же нормальные деньги, но такие обычные, а бывают фальшивые. Давайте будем заканчивать эту эстафету и спокойненько готовится к воскресенью?» – сказал Макей.

Но нападающий «Броуков» Сергей Давыдов не поддержал предложение Даниила закончить эстафету и высказался сам.

«Какой только заканчивается? Все только начинается. Что ты барагозишь, Макей? В воскресенье в 14:15 всех жду на стадионе. Официально заявляю, будем рвать, ##### и садиться на лицо», – добавил Дава.

На что «Деньги» в своем телеграм-канале сделали склейку из всех кружочков, слов игроков «Броуков» и подписали пост «Богатый бедного не поймет».

Высказался и тренер по физической подготовке «Денег» Сослан. «Скидывают кружочки разные клоуны. Строят из себя хрен знает кого, говорят, что мы слабые, при этом кричат, что они «с духом». У вас не то, что духа нет! У вас ни грамма душка не найти!» – сказал он.

Сослан вспомнил ситуацию с МКС, когда игроки «Броуков» кричали в сторону скамейки «Денег» нелестные высказывания. А когда Сос пришел разбираться, никто не признавался.

«Больше всего смешно с одного ######, который записывает видео, плачет, как у него все болит от футбола. Другой ####### крашеный надувает губы. Тормозите, а то стану отцом и раздам отцовских пощечин!» – недоволен Сослан.

Одному из боссов «Броуков» Райзену не понравилось поведение игроков его команды, на что он резко высказался.

«Ребята, пост Давыдова увидел. Я его удалил. Я прекрасно понимаю, что Стасом это будет воспринято не так, как условными «На Спорте», тут трэш-ток такой не работает. Я Серегу попрошу, чтобы он дальше не вкидывал. Я не хочу никаких разборок до матча, после матча. Я вас прошу, давайте не будем искать почву для конфликта.

В этой игре нет какого-то подгрева или неприязни друг к другу такой, чтобы она во что-то выливалась. Это моя огромная просьба. Я видел, что там написал член команды Стаса, по поводу того, что он там лещей кому-то хочет дать, но не надо этого делать.

Мы можем сыграть нормальный чистый матч в 1/4. Эти разбирательства ни к чему нормальному не приведут. Просьба, чтобы это недопонимание никуда больше не доходило. Пост Давыдова я удалил. Надеюсь, больше никого и ничего задевать не будет. Никакого подогрева не будет, не переживайте. Никто ничего писать не будет», – высказался Райзен.

В ответ на слова Райзена в телеге ФК «Денег» появилась запись «На улице уже холода, а значит пора» – подумал Райзен», а также прикреплено фото.

Подвел итог конфликта президент «Денег» Станос.

«Ок. Я проснулся и смотрю руководители усмирили #####. При этом моя команда никого не трогала и спокойно готовится к матчу. Но по итогу опять: «Да это Давыд, это нормально». Надеюсь выиграем и помашем рукой, улетая в Краснодар на следующий матч.

Всем своим игрокам хочу сказать: «Не отдайте в борьбе и сантиметра поля этим пустозвонам». Я не говорю, что мы точно выиграем. Я готов проиграть плей-офф, но в борьбе, в которой команда сделает все, чтоб победить. Увидимся в шиномонтажке», – написал Станос в своем телеграм-канале.

На этом конфликт перешел в стадию ожидания матча. А матч 1/4 финала Медиалиги состоится 20 ноября в Одинцове. Начало матча в 14:15.

Фото: Winline Media Football League // Соцсети «Денег» и Стаса Малиева.