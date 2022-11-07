Евгений Спиряков снова стал футболистом и поехал тренироваться в алматинский «Кайрат»

Тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков съездил в Казахстан на базу ФК «Кайрат» и провел тренировку с командой.

Раньше на YouTube-канале Спирякова выходило шоу «Стать футболистом», в котором Евгений ездил в профессиональные команды. Он проходил просмотр в «Рубине», тренировался на сборах с «Уралом», целый сезон провел в «Знамени» вместо с Павлюченко и, конечно, снимал весь процесс. Но попытки стать профессиональным игроком не удались.

Последним клубом, в котором тренировался Спиряков был московский «Кайрат». Атмосфера и отношение к делу ему очень понравились, но вскоре клуб закрыли. В итоге Жека принял решение завершить карьеру.

Но уже осень Спиряков снова поехал тренироваться. На этот раз в алматинский «Кайрат».

В Алма-Ате Евгений поговорил с пресс-атташе «Кайрата». Рассказал, как восхищен их открытостью и дружелюбностью.

Увидел легендарную коллекцию мячей со всех чемпионатов мира, один из которых 1970 года.

Евгений показал как живут футболисты. Сделал обзор на базу, в том числе столовую и комнаты игроков. Именно там футболисты проводят большую часть своего времени.

А затем уже показал раздевалки, поле и сам поучаствовал в тренировке.

Тренер вратарей «Кайрата» – Илья Юров. Он бывший профессиональный футболист. Играл за «Кайрат», «Жетысу». Профессиональную карьеру завершил в 29 лет. Сначала был тренером вратарей молодежки «Кайрата», а в следующем сезоне перешел в основную команду.

Спиряков провел с ним целую тренировку: разминка, специальные упражнения для вратарей. Даже сыграл в двухсторонке.

Юров дал Спирякову один очень важный совет: «Хоть что подставляй, мяч не должен залететь в ворота». Если ты вратарь, можешь тоже им пользоваться.

Но одной тренировки было мало, и Спиряков остался еще на один день. Новую тренировку Юров проводил с мкрофоном, то есть все его подсказы, советы можно услышать на видео.

Спирякову точно понравился «Кайрат». В концовке видео он выразил уважение тренеру: «Очень много детального подсказа от Ильи Сергеевича, это очень важно. Нельзя это не подмечать. Каждый момент разобран, все показано. Вовлеченность тренера ощущается в каждом шаге».

И, конечно, высказался об инфраструктуре клуба: «Однозначно база Кайрата – одна из самых топовых баз во всем СНГ!».