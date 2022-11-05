Дамир нелепо симулировал, а затем пришел в эфир объясниться. Сказал, что у него нежная кожа

Нападающий «Денег» Дамир Трегулов в очередной раз устроил шоу – на этот раз с нелепой симуляцией на поле.

В матче 8-го тура Winline Медиалиги против «Рубина» Евгений Баляйкин случайно рукой попал ему в грудь. Дамир после такого удара схватился за лицо и упал. Арбитр не отреагировал – фола не было даже близко.

Затем Дамир пришел к комментаторам матча Карену Адамяну и Павлу Чепурину и рассказал, что все-таки свалило его с ног.

«На самом деле у меня просто очень нежная кожа. Он ударил в кадык и отдало вот сюда, чуть повыше», – иронично сказал Дамир.

Пересмотрев повтор, Дамир спросил: «Ну, попал же?» На что комментаторы просто посмеялись.

«В предыдущем туре нарисовал, а в этом не смог. Все бывает», – добавил Дамир.

Впрочем, вряд ли этот эпизод испортит Трегулову выходные. Его команда одержала крупную победу (4:0), а сам он отметился голом, реализовав пенальти.

Дамир стреляет раз в 3 месяца и только хет-триками. Мощно реабилитировался за косяк на челлендже 💪

«Футбол, наверное, не мое. Перчатки, на поле быть красивым – это мое». Форварда «Денег» Трегулова заявили как медийного – доказываем, что не зря!