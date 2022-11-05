Адамян и Станос зарубились прямо в трансляции. Боссу «Денег» не понравилось, что комментаторы влияют на решения судей

В матче 8-го тура Winline Медиалиги «Деньги» – «Рубин» прямо в эфире зарубились комментатор Карен Адамян и президент «Денег» Стас Малиев.

Все началось с отмененного пенальти

В первом тайме главный арбитр Максим Зобов назначил пенальти в ворота «Рубина» за фол на Андрее Овечкине. Казанцы подали запрос на просмотр ВАР, считая, что до этого было нарушение правил в центре поля.

Судья после просмотра повтора поменял решение и отменил 11-метровый – по ему мнению, фола в штрафной вовсе не было.

Сами комментаторы утверждали, что они никак не влияли на решение судьи, а лишь задавали наводящие вопросы. И позвали в эфир Стаса Малиева, чтобы узнать его мнение.

Ты – #####, а ты – клоун. Конфликт Карена и Станоса

Президент «Денег» был недоволен не только арбитром. Он обвинил комментаторов Карена Адамяна и Павла Чепурина в том, что они высказывают собственное мнение судье, что влияет на его решение

Но Карен ответил Станосу: «Ты в себе? Пересмотри повторы. Ты о чем говоришь вообще?»

После чего Станос назвал Адамяна – #######, а Карен Станоса – клоуном. Смешнее всего, что Адамян считал, что «Деньги» должны были бить пенальти.

Дело закончилось тем, что Станос и Карен лично и без камер все обсудили. Чем все закончилось неизвестно, однако Адамян вернулся в эфир после перерыва и доработал игру до конца.

Фото: телеграм-канал Станоса // Winline Media Football League