Еще весной Кирилл Дубников был ноунейм-профиком. Теперь он медийный и в «Амкале»

Одним из них новичков «Амкала» в дозаявочное окно стал нападающий Кирилл Дубников. Его медийный статус в комьюнити стал буквально мемом. А как Кирилл вообще попал в медиафутбол? Рассказываем путь одного из самых обсуждаемых футболистов МФЛ.

Завершение профессиональной и начало медийной карьеры

Дубников – воспитанник академии «Локомотива». В 17 лет он попал в «Локомотив-2», далее были «Росич» и аренда в клуб второй лиги Латвии «Ауда». Затем Кирилл вернулся в Россию в «Знамя Труда». По данным transfermarkt, на пике его трансферная стоимость составляла 50 тысяч евро. В январе 2022-го Дубников закончил профессиональную карьеру и сразу же начал медийную – его пригласили в «На Спорте» перед стартом первого сезона Winline Медиалиги.

Победа над «Амкалом», хейт от Германа

Впервые Дуб и «Амкал» встретились в товарищеском матче в апреле 2022 года. «На Спорте» одержал победу (2:1), Кирилл был одним из лучших на поле. Еще до игры Герман у себя в телеграме задал вопрос: «Вот вам некий Кирилл Дубников, знаете такого?»

Позже Герман объяснил, почему любит подкалывать «На Спорте»: «Я ######## «На Спорте» за то, что они приводят в медиафутбол просто рядовых футболистов, которым кроме футбола ничего не интересно. Они (Князев и Дубников – прим.) никак не развивают наше комьюнити. А ребята по типу Дубникова – они про профессиональный футбол, а не про медиа. Каким контентом занимается Дубников? Вот поэтому я и ####### «На Спорте», – написал босс «Амкала» в своем телеграм-канале EL Classico Band.

Супердебют в первом сезоне Медиалиги

В МФЛ Кирилл забил в первом же матче против Basement (1:1). Затем были голы в ворота SD Family во 2-м туре (2:1), «Броукам» – в 5-м (1:0), «Роме» – в 6-м (2:0). К 8-му туру на его счету было уже 5 голов. При этом результативность Дуба помогала не только его команде. В последнем туре его гол в добавленное время принес победу над Starmix, который в итоге остался без плей-офф, куда благодаря поражению конкурента залетела «Рома».

«Джокер Дуб снова делает свое дело», – писали про него в телеграм-канале «ФК На Спорте». В том сезоне «НС» дошел до полуфинала, где вылетел от будущего чемпиона 2Drots (0:1).

Неожиданная медийность и второй сезон МФЛ

Ко второму сезону Медиалиги Дуб подошел в статусе лидера «На Спорте». Кроме того, форвард получил медийный статус, несмотря на всего около полусотни подписчиков в личных соцсетях и полное отсутствие контента. Это вызвало большой резонанс в комьюнити и стало одним из главных мемов первой половины чемпионата. Зрители в комментах предложили гениальное решение проблемы – давать звание Дуба медийным игрокам. Вся эта история максимально положительно повлияла на известность Дубникова.

Сам Дуб сказал, что не считает себя медийным, но будет стараться развивать соцсети.

Высказаться о медийном статусе Кирилла и Сибскана: «Дубников признан не ####### ноунемом-профиком, а медийной персоной. Эта немая рыба без аудитории и развитых соцсетей. Нехаризматичный, скучный наемник, который приходит чисто премки лутать. Профик, у которого был контракт во втором дивизионе», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

На что Дубников ему иронично ответил в своем телеграм-канале DUBnikov 19: «Забавный факт: за то время, что Сибскана писал этот пост, игрок «Звезды» успел 45 раз пробить со штрафного».

На хайпе стали популярны видео, где у Кирилла берут интервью, в которых он просто молчит.

Кажется, сейчас вопросы о медийности Дуба уже никто не поднимает.

Переход в «Амкал» и похвала от Сиба

Вскоре Кириллом заинтересовался «Амкал». В середине сезона команду покинули несколько игроков, в том числе нападающий Блатов. Травмы получили Гасилин и Ларионов – в «Амкале» просто не осталось нападающих. В 5-м туре против «БроукБойз» в атаке вышел сам Герман Эль Классико, который долгое время даже не тренировался.

Стало понятно, что в дозаявочное окно «Амкал» будет искать нападающего – желательно с медийным статусом. И таким новичком стал Кирилл Дубников. Впервые информация о переходе Дуба появилась в телеграм-канала журналиста «СЭ» Терлецкого.

А уже через пару дней Кирилл был представлен в качестве игрока «Амкала».

После презентации Дуба Сибыч снова высказался о Кирилле. Но уже без хейта.

«Наконец-то подписали готового медийного футболиста! Не надо тратить ресурсы на пиар и раскрытие персонажа, ведь его статус сам за себя говорит! Крупная рыбина! Прошаренным сразу было понятно, что потенциал у Дуба бешеный!» – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

Кирилл уже приступил к тренировкам с новой командой. «Амкал» не играл на прошлых выходных, однако в следующем туре мы наверняка увидим дебют Дуба в новом клубе.