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Новичок МФЛ Жавнерчик в начале 2010-х играл в «Кубани». В краснодарском ресторане его фамилию превратили в «Говнерчик»

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Экс-защитник «Кубани» Максим Жавнерчик на прошлой неделе присоединился к GOATS и в 7-м туре дебютировал в Winline Медиалиге. 

В матче с «Деньгами» бывший футболист сборной Беларуси вышел в старте и во втором тайме привез пенальти, попав по лицу Трегулову. Дамир реализовал 11-метровый и сделал счет 4:1. «Козлы» потом пропустили еще один и в итоге проиграли 1:5.

Однако это не первое появление Максима в медиафутболе. В начале 2010-х защитник играл вместе с вратарем Александром Будаковым в РПЛ за «Кубань». На подкасте у Алексея Гасилина голкипер, который сейчас выступает за «Бей Беги», вспомнил гениальную историю, как ходил с Жавнерчиком в ресторан.

«Он (Жавнерчик – прим. Sports.ru) говорит: «Ребят, я здесь все на районе [знаю], там рестораны, здесь карты, все дела». Мы только приехали, он говорит: «Пойдем в ресторан». Приходим, «Белка и Стрелка», что-то такое.

Он говорит: «Ребята, у меня есть карта». Смотрим карту –  а там написано «Говнерчик». Мы: «ха-ха-ха, че за #####?»

Он такой: «Да не! Бросьте эту карту, не нужна, заберите!» Ему сделали скидку, он говорит: «Через 2 недели сделайте новую карту».

Ну все, мы забыли. Приходим туда через месяц, ему говорят: «Максим, ваша карта». Ну и что ты думаешь там написано? «Говнерчик».

Ну согласитесь, эта история явно круче, чем дебют Максима в GOATS.

Максим был очень ярким футболистом: играл в Лиге Европы с «Кубанью», разносил белорусские стадионы, ужасаясь их разрухой, ругался с Гончаренко и постоянно провоцировал соперников. А еще именно Жавнерчик привез пенальти в матче против сборной Боснии в квалификации Евро-2012 и лишил Беларусь шансов на финальную часть турнира – белорусы проиграли 0:2.

В 2019-м году Жавнерчик завершил профессиональную карьеру, а теперь будет попробует вытащить GOATS в плей-офф Медиалиги.

Фото: скриншоты ютуб-каналов Winline Media Football League и «Гас».

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