Эйтан столкнулся с расизмом в 6 лет, попал в детдом после развода родителей, был в шаге от ухода в «Амкал» из 2Drots

Те, кто следит за медиафутболом, знают Эйтана как парня с неисчезающей улыбкой. Именно он стал гостем первого выпуска шоу «Два в одного» на ютуб-канале «Это футбол брат!» и дал искреннее, душевное интервью.

«Просто забежали ребята лысые и начали нас бить камнями». Детство. Детский дом. Расизм и мысли о самоубийстве

У Эйтана нет русских корней. Его мама из Гвинеи-Бисау, а папа из Португалии, но родился он в России. Его родители учились и жили здесь, но затем уехали в Португалию. Там, по словам Эйти, он успел поиграть в академии «Бенфики» около 6 месяцев.

Когда же семья вернулась в Россию, Эйтан пошел в школу, где впервые столкнулся с расизмом: «Мне даже мама не могла объяснить, чем я отличаюсь от других. Я столкнулся со всем в школе: старшеклассники трусы натягивали, в унитаз клали, били даже – просто из-за того, что у меня темный цвет кожи».

В Москве семья Эйтана жила в отдельном пансионате для иностранцев. Издевательства старшеклассников – не самая большая жесть, с чем ему приходилось сталкиваться: «Недалеко от дома у нас было поле, мы там играли с друзьями, тоже темнокожими. Просто забежали лысые ребята и начали нас бить камнями, именно бить камнями. Мне даже руку сломали, открытый перелом, кость торчала, как динозавр был. Это был самый жесткий момент».

Все это Эйтан пережил в 6-летнем возрасте. Тогда же его родители разводились, мальчика на время бракоразводного процесса по решению бабушки отправили в детский дом в Иваново.

«Мне пришлось раньше повзрослеть. Это было очень трудно, не передать словами как. Такое не пожелаешь даже врагу. Было тяжело, тем более в таком раннем возрасте. Тем более, что отправили в детдом, который находится в другом городе. Мы с родителями практически не виделись».

«Я ненавидел жизнь, я не понимал, зачем я такой, почему так. Почему Бог создал таких и таких? Даже был период, когда я хотел покончить с собой. Думал, что, наверное, было бы лучше, если бы меня не было».

Эйти рассказал, что в детском доме было все «не так #####» (неплохо), только кормили фигово. Учреждение было интернациональным, поэтому 6-летнему ребенку было комфортно жить с детьми разных национальностей. Интересный факт, что в этом же детском доме учились и его родители, более того, там свое детство провела мама его будущего одноклубника Мбэйпа.

«Пришел в детский дом, а там все знают моих папу и маму. Я пришел как будто Гарри Поттер в Хогвартс. Меня знали учителя. Папа был спортсмен, а мама всегда танцевала. Они оба были активистами в школе».

В 8 лет из-за страха перед людьми на улице Эйтан решил остаться в детском доме. «У меня просто была боязнь. Когда приезжал, боялся даже выйти во двор».

Эйтан рассказал, что в один момент страх улиц около своего дома пропал. Это произошло, когда однажды, встретившись с ребятами радикальных правых взглядов, он услышал: «Да успокойтесь, мы вас больше не будем трогать». Затем они даже успели подружиться. Как сказал Эйти: «Мы тогда подружились, но страх остался. Но сейчас его уже нет».

В 15 лет Эйтан вернулся из детского дома к маме. После этого он переехал играть в Крым, где, по его словам, окончательно пропала боязнь людей. Отношения с мамой у него прекрасные, чего не скажешь об отце. «Мы не можем найти общий язык вообще никак. С отцом найти общий язык сложнее, чем с Богданом (игрок 2Drots – прим. Sports.ru)».

Переход в 2Drots и знакомство с Крапом. Как это было?

В 2Drots Эйтан более двух лет. Он пришел в команду во время первого МКС, когда команда поняла, что требуется усиление. Эйтан признался, что знакомых в «Амкале» у него было больше, но смотреть ему нравилось именно канал 2D.

Первое знакомство с семьей 2Drots произошло благодаря встрече с Крапом на футбольной базе adidas. Тогда Эйти обменялся с Даней контактами, а уже скоро Крап пригласил его к себе на день рождение. Там и была вся тусовка 2Drots.

«Это произошло задолго моего появления на 2Drots, 2019 год», – рассказал Эйтан. Как отметил ведущий «Два в одного» и игрок 2Drots Эрик, Крап в то время очень сильно топил за то, чтобы Жека позвал Эйтана на съемки. И перед началом 2-го сезона МКС его наконец пригласили в сквад.

«Знаешь, когда находишься в этой атмосфере – это не передать словами. Когда ты играешь на наказание, забиваешь гол, #####, это такая радость просто!» – вспоминает Эйти.

Перед первым сезоном WInline Медиалиги 2Drots мощно усилились. Тогда у Эйтана появилась проблема с игровым временем.

«То, что меня выпускают на 5 минут, – как будто бы унижают меня. Это для меня максимально дерьмово. Приходится только доказывать Кузнецову. Я не подхожу под его схему, потому что я не знаю его схему», – рассказал Эйтан.

При этом вне футбольного поля Кузнецов и Эйтан отлично ладят. «В жизни он меня любит как сына родного. А вот на футбольном поле он меня чего-то недолюбливает. Но вот в жизни… Это хороший, классный мужик».

Более того, в один момент недовольство отсутствием игровой практикой едва не перетекло в трансферу к главному конкуренту 2Drots – «Амкалу».

«Самое ###### было писать потом Герману». Главное о несостоявшемся переходе в «Амкал»

«Я не порчу игру, ничего плохого не делаю. Если меня ставят на поле, то это с Хулом, Жекой, которые не могут дать мне нормальный пас. Мне тяжело играть с ними. И ведь бывает, что у меня идет игра, но, ####, он (Дмитрий Кузнецов – прим. Sports.ru) все равно меня меняет. Зачем я тогда вообще прихожу на матч?»

Решив сменить команду, Эйтан по итогам регулярного чемпионата первого сезона МФЛ написал Герману Эль Класико. Президент «Амкала» не раз общался с игроком по поводу трансфера, в шутку приглашал его в клуб.

Сделка практически уже была оформлена. Эйтан прошел медосмотр, готовился ехать на сборы с «Амкалом» в Сочи, но тут его планам помешал Жека. Основатель 2Drots попросил Эйти остаться хотя бы до конца МКС и пообещал ему больше игровой практики. Эйтан не уехал.

«Викторович пообещал дать больше времени игрового. И все, я подумал: «###, наверное, останусь». Самое ###### было писать потом Герману. Потому что мы дали по рукам, прошел я медкомиссию, обсуждали поездку в Сочи, коридор. Герман сильно подсуетился и много сделал. С его стороны это выглядело так, как будто я хотел выбить себе получше условия. А я просто боролся за игровое время».

Что же сейчас у Эйтана с игровой практикой? С его игровым временем на МКС, как сказал Федя Маслов, «снова произошла не лучшая история». На это же Эйти ответил, что после игры с «Матч ТВ» – все «пошло по #####». И за весь турнир он вышел лишь в двух матчах.

Однако сейчас ситуация совсем иная. Эйти нравится, что он выходит в каждой игре Медиалиги, обостряет игру. Интерес к футболу становится еще больше, чем был раньше. Его поддерживает руководство 2Drots, в особенности Жека.

«Я останусь. Я добьюсь, чтобы меня Кузнецов поднимал и говорил: «Как я без Эйтана мог играть!» Сейчас у меня именно спортивная злость, хочется доказать Викторовичу, что я ###### какой игрок».

Фото: скриншоты ютуб-канала Это футбол, брат // El Classico band

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