Медийный профик
Блог

Камеры на судьях – топовая новинка Медиалиги. Ключевые моменты глазами арбитра – и все это в трансляции

судьи
Бей Беги Бей Беги
2Drots 2Drots
ФК Деньги ФК Деньги
Tamo Junto Tamo Junto
БроукБойз БроукБойз
Родина Медиа Родина Медиа
Медиалига Медиалига
Николай Осипов
ФК Десять ФК Десять
Амкал Амкал
Медиафутбол Медиафутбол

Камеры на судьях – новшество второго сезона Winline Медиалиги. Теперь в трансляции можно увидеть все важные моменты матча от первого лица: конфликты, спорные эпизоды и нарушения в штрафной.

Как выглядит новый гаджет и как он используется в трансляции?

Президенту Медиалиги Николаю Осипову ноу-хау нравится:  «Очень прикольный гаджет. Мне кажется, он должен понравиться зрителям. И, самое главное, все это можно интегрировать в трансляцию».

Впервые камера появилась на голове Юрия Апонасенко в матче 2-го тура между «Амкалом» и ФК «Десять». А с 3-го тура арбитры используют камеру в каждой игре. Выглядит футуристично.

Новшество по-новому открывает для зрителя судейскую сторону матча. Во время споров игроков с рефери в трансляции появляется картинка от лица главного арбитра. Также камеру используют для просмотра опасных нарушений и единоборств.

Кадры, которые нам уже подарили камеры на судьях

Вот так выглядит банда недовольных бразильцев глазами арбитра матча Tamo Junto – «БроукБойз». Чувствуете давление на судью?

А это эпизод с желтой карточкой Стаса Сычева глазами арбитра Дмитрия Жилинского в матче «Бей Беги» с «Броуками». Может показаться, что это новая реклама Nike от Гая Ричи, но нет – это обычная трансляции МФЛ.

Были и претензии. Недовольные картинкой жаловались, что в трансляции она постоянно дергается. Объяснение этому привел комментатор Сергей Дурасов: «Почему камера [дергается] вверх-вниз? Ну, Жилинский ведь тоже человек. Потому что он бегает, головой трясет».

В главном матче 3-го тура «Амкал» – «Родина Медиа» было достаточно горячих эпизодов: пенальти, спорный гол, просмотры ВАР. На арбитра Жилинского постоянно давил Текила. В конце игры реф пообщался с директором «Родины Медиа» один на один – этот разговор попал в трансляцию. То, что обычно выкладывали в телеграм-каналы, стало доступно и в прямом эфире.

Что думают арбитры о новшестве Медиалиги?

Оказалось, что новая фича не очень удобна для самих судей.

– С этой штукой удобно бегать, не мешает?

Вообще неудобно. Ни нагнуться [не могу], ничего, как робот.

– Ну хотя бы не болит ничего?

– Не-не, нормально, – говорил арбитр Алексей Родионов после матча 2Drots – «Деньги» в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Еще один помощник на ВАР

Но главный момент с камерами произошел в матче 3-го тура между Tamo Junto и «БроукБойз».

Арбитр Жилинский изначально не заметил нарушения в штрафной бразильцев на Виталии Дьякове, но «Броуки» воспользовались челленджем.

Пересматривая эпизод, рефери иронично отметил: «Ой-ой-ой, ну какой судья, не увидел этого во время игры. Не увидел удара по ноге, хотя на видео – это очевиднейший момент и очевиднейший 11-метровый удар. Стыдно, что не увидел».

Жилинскому показали повтор с его же камеры, где, по словам комментатора, Дмитрий находился в «идеальной позиции». Судья улыбнулся в ответ на обвинения и назначил пенальти, который реализовал Сергей Шаюнов.

Фото: скриншоты ютуб-канала Winline Media Football League // телеграмм-канала журналиста «СЭ» Терлецкого

Подписывайся на телеграм-канал автора.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные