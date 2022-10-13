Камеры на судьях – топовая новинка Медиалиги. Ключевые моменты глазами арбитра – и все это в трансляции

Камеры на судьях – новшество второго сезона Winline Медиалиги. Теперь в трансляции можно увидеть все важные моменты матча от первого лица: конфликты, спорные эпизоды и нарушения в штрафной.

Как выглядит новый гаджет и как он используется в трансляции?

Президенту Медиалиги Николаю Осипову ноу-хау нравится: «Очень прикольный гаджет. Мне кажется, он должен понравиться зрителям. И, самое главное, все это можно интегрировать в трансляцию».

Впервые камера появилась на голове Юрия Апонасенко в матче 2-го тура между «Амкалом» и ФК «Десять». А с 3-го тура арбитры используют камеру в каждой игре. Выглядит футуристично.

Новшество по-новому открывает для зрителя судейскую сторону матча. Во время споров игроков с рефери в трансляции появляется картинка от лица главного арбитра. Также камеру используют для просмотра опасных нарушений и единоборств.

Кадры, которые нам уже подарили камеры на судьях

Вот так выглядит банда недовольных бразильцев глазами арбитра матча Tamo Junto – «БроукБойз». Чувствуете давление на судью?

А это эпизод с желтой карточкой Стаса Сычева глазами арбитра Дмитрия Жилинского в матче «Бей Беги» с «Броуками». Может показаться, что это новая реклама Nike от Гая Ричи, но нет – это обычная трансляции МФЛ.

Были и претензии. Недовольные картинкой жаловались, что в трансляции она постоянно дергается. Объяснение этому привел комментатор Сергей Дурасов: «Почему камера [дергается] вверх-вниз? Ну, Жилинский ведь тоже человек. Потому что он бегает, головой трясет».

В главном матче 3-го тура «Амкал» – «Родина Медиа» было достаточно горячих эпизодов: пенальти, спорный гол, просмотры ВАР. На арбитра Жилинского постоянно давил Текила. В конце игры реф пообщался с директором «Родины Медиа» один на один – этот разговор попал в трансляцию. То, что обычно выкладывали в телеграм-каналы, стало доступно и в прямом эфире.

Что думают арбитры о новшестве Медиалиги?

Оказалось, что новая фича не очень удобна для самих судей.

– С этой штукой удобно бегать, не мешает?

– Вообще неудобно. Ни нагнуться [не могу], ничего, как робот.

– Ну хотя бы не болит ничего?

– Не-не, нормально, – говорил арбитр Алексей Родионов после матча 2Drots – «Деньги» в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Еще один помощник на ВАР

Но главный момент с камерами произошел в матче 3-го тура между Tamo Junto и «БроукБойз».

Арбитр Жилинский изначально не заметил нарушения в штрафной бразильцев на Виталии Дьякове, но «Броуки» воспользовались челленджем.

Пересматривая эпизод, рефери иронично отметил: «Ой-ой-ой, ну какой судья, не увидел этого во время игры. Не увидел удара по ноге, хотя на видео – это очевиднейший момент и очевиднейший 11-метровый удар. Стыдно, что не увидел».

Жилинскому показали повтор с его же камеры, где, по словам комментатора, Дмитрий находился в «идеальной позиции». Судья улыбнулся в ответ на обвинения и назначил пенальти, который реализовал Сергей Шаюнов.

Фото: скриншоты ютуб-канала Winline Media Football League // телеграмм-канала журналиста «СЭ» Терлецкого

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