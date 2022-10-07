Частичная мобилизация в Медиалиге. Осуждают ли клубы уехавших? Есть ли риск отмены сезона?

Частичная мобилизация ожидаемо повлияла на многих игроков Winline Медиалиги. По словам Николая Осипова, уехали примерно 60 человек. Павел Чепурин из «Эгриси» сделал репортаж о том, как с этим справляются команды.

Фил Кострубов не видит ничего страшного, Василию Уткину грустно, а SD Family думали уезжать. Первые эмоции после мобилизации

«Это ожидаемо. Я не вижу ничего страшного. Когда такая ситуация творится, не могу это осуждать. В команде переживали, не понимали, к чему это все приведет, но какой-то паники не было. Переживали лишь о приостановке МФЛ», – сказал Фил Кострубов, основатель «Reality».

Президент Медиалиги Николай Осипов понимал, что его, скорее всего, частичная мобилизация пока не коснется, но равнодушным не остался: «Когда это все объявили, появилась информация, кого призывают. И я понимал, что я точно не в первых рядах, но руки подопустились. У меня дети, у меня проект, своя какая-то там гражданская позиция определенная».

Новость о мобилизации заставила задуматься о переезде тренера ФК «Десять» Игоря Гребенникова: «Первые эмоции – страх. Сначала были мысли, что нужно уезжать. Но я остался здесь, потому что здесь родные. Покинуть страну и уехать одному – неправильно».

Босс GOATS Goody сумел сохранить позитив и особо не напрягался поле объявления частичной мобилизации: «Получается, пришла повестка. Думал, блин, повестка пришла, а оказалось – штраф. Я не переживаю, что бы ни происходило – я делаю свое дело. Даже не думал уезжать».

От SD Family высказался Дидар Сыдыкбек. У команды были мысли скорее покинуть страну, но цены на билеты в Казахстан на тот момент взлетели до 4 млн тенге (около 500 тысяч рублей).

На вопрос об отъезде игроков все отреагировали по-разному: Осипов не понял такого решения, тренер «Десятки» отнесся с уважением, а Фил назвал трусами

«Тут такая ситуация: ты либо трус, который бежит, либо человек, который отвечает по всем законам, по которым его воспитали. Если придет повестка, то, как все, пойду. Ну а что делать? Ничего страшного нас не ожидает», – сказал Фил Кострубов.

Василий Уткин, Федор Маслов и тренер ФК «Десять» Гребенников солидарны друг с другом. Все они заявили, что не осуждают решение об эмиграции, а наоборот считают, что это личное решение каждого футболиста.

Дидар сказал, что около 50 человек попросили временно переехать играть в Казахстан: «Такая ситуация, суровые реалии».

«Лучший сценарий – возврат ребят. Худший – сезон может закончиться». Что будет дальше – прогноз Николая Осипова

Что будет дальше? Ждать ли нам приостановки второго сезона? Чепурин задал вопросы Осипову. У босса Медиалиги только предположения.

«Лучший сценарий – возврат ребят, которые уехали, многие из них большие звезды. Худшая – это геополитическая сложность, которая принудит нас остановить сезон. Не было мысли о том, что сезон Медиалиги может закончиться.

Мне бы хотелось, чтобы запланированный нами большой яркий праздник финала лиги состоялся. Нет никаких сомнений, что доиграем сезон», – сказал Николай.

Пока формат Медиалиги остается прежним. Единственное исключение – командам разрешили дозаявить игроков.

Фото: скриншоты ютуб-канала Chepa // Winline Media Football League