У Франции и Нидерландов есть общая граница. На острове Сен-Мартен, где самолеты сдувают туристов в море🌪️

Невероятно красивое место.

Сен-Мартен – уникальное место. Это самый маленький остров в мире (в 28 раз меньше Москвы), разделенный между двумя суверенными государствами: Францией (Сен-МартЕн) и Нидерландами (Сен-Маартен). В Европе они не граничат, между ними Бельгия.

Филипсбург – административный центр нидерландской части, Мариго – французской.

После открытия острова Христофором Колумбом в 1493 году он заинтересовал многие европейские державы.

Первыми сориентировались Франция и Нидерланды, которые в 1648 году подписали договор о разделе Сен-Мартена. Он и определил современные границы.

В доколумбовскую эпоху остров населяли араваки, которые называли его островом Соли или Землей Женщин. Второе название произошло от матриархата, царившего в тот период на острове, что было необычно для Малого Антильского архипелага.

Граница между двумя частями острова обозначена милыми голубыми камнями и проходит по Международной автомагистрали.

Международный аэропорт принцессы Юлианы известен своими экстремальными посадками и взлетами, выполняемыми в непосредственной близости от пляжа Махо. Так выглядят садящиеся самолеты.

Взлеты – более опасное зрелище. Пляж расположен в десятках метров от взлетной полосы. Обычно пляжники выстраиваются у забора, чтобы посмотреть на ревущий лайнер.

Но удержаться может не каждый. Людей натурально сдувает в море реактивной струей.

Развитие туризма на Сен-Мартене началось в середине прошлого века, и сегодня остров – одно из лучших мест для отпуска.

На Сен-Мартене много чего интересного.

Остров известен своими живописными пляжами – такими как Ориент Бэй Бич, Грейт Бэй Бич и Малет Бэй.

Для любителей природы есть пешеходные маршруты: с видами на бухту.

Ликеро-водочные заводы: посетители могут узнать о производстве рома на заводах, например, Topper’s Rhum Distillery.

Исторические места: Форты Уиллем и Амстердам, а также Музей Синт-Маартена предлагают уникальное погружение в историю острова.

В сезон на улицах очень шумно. Рестораны на каждом углу в главных туристических местах.

Для тех, кто ищет развлечения вечером, есть несколько казино, включая Casino Royale.

На Сен-Мартене проводится множество традиционных фестивалей и культурных мероприятий, которые отражают богатое наследие и разнообразие острова.

В апреле-мае проходит ярчайший карнавал.

Фестиваль регаты Сен-Мартен: ежегодная парусная регата, привлекающая участников со всего мира.

Фестиваль музыки Сен-Мартен, на котором выступают местные и международные артисты.

Фестиваль гастрономии: отмечает кулинарное разнообразие острова, предлагая блюда от лучших шеф-поваров.

Эти фестивали предоставляют отличную возможность познакомиться с культурой и традициями Сен-Мартена, а также насладиться местной атмосферой праздника.

На острове есть галереи – например, Minguet Art Gallery, где представлены работы местных художников.

Кухня Сен-Мартена представляет собой уникальное сочетание карибских, французских и афро-индийских вкусов. Вот некоторые из самых популярных блюд и напитков, которые вы можете попробовать на острове:

– Коньки: морской моллюск, который часто подается в виде салатов, супов или жареный.

– Жареный рыбный пирог: Популярное угощение, состоящее из рыбы и специй, завернутых в тесто и обжаренных до хрустящей корочки.

– Гуаваберри: ликер, приготовленный из рома, сахара и местных ягод гуаваберри.

– Джонни-кейк: Традиционные карибские кукурузные лепешки, которые подаются на завтрак или как закуска.

– Спайси рибс: Ребрышки, маринованные в острых специях и медленно приготовленные до мягкости.

В общем, если хотите почувствовать себя как бы на родине Мбаппе и ван Дейка одновременно, то вам в Сен-Мартен. Остров ждет!

Ван Бастен – легенда Евро-1988. Начал в запасе, Кройфф вообще советовал не ехать

Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Gettyimages /Joel Carillet; Albert Nieboer/Royal Press Europe, Ron Sachs/dpa, Jeremy Graham/http://imagebroker.com/Global Look Press ; Photo by Ramon Kagie on Unsplash ;Photo by Rajvinder singh on Unsplash ;Photo by Andy BELLEGARDE on Unsplash ; en.wikipedia.org ; sailingsxm.com ; st-martin.org ; festival-st-martin.com ; frerepik.com /Sean Pavone