Все чемпионы в Европе: от элиты до экзотики. Какие гегемонии продлились, а какие – рухнули?
Золотой список.
Во многих европейских лигах, которые играют в массовом режиме осень/весна, уже известны чемпионы.
Мы будем дополнять этот список, когда определятся оставшиеся.
Азербайджан: «Карабах»
Третье подряд чемпионство, аж на 25 очков выше серебряного «Сумгаита».
Андорра: «УЭ Санта-Колома»
Первый титул в 30-летней истории скромняг из деревни Санта-Колома.
Болгария: «Лудогорец»
13-е подряд чемпионство «Лудогорца» – главные доминаторы мира.
Венгрия: «Ференцварош»
Шесть титулов подряд – лучшая серия в истории клуба, но до рекорда Венгрии еще путь: у МТК сто лет назад как раз стартовал отрезок из 10 трофеев.
Израиль: «Маккаби Тель-Авив»
24-е чемпионство в истории – теперь на девять больше, чем у «Маккаби» из Хайфы. И первое с 2020-го.
Германия: «Байер»
Разве осталось еще хоть что-то ненаписанное про этих монстров? Замкнули сезон без поражений.
Гибралтар: «Линкольн Ред Импс»
В этой великолепной лиге опять все предсказуемо. «Линкольн» выиграл 28-е чемпионство, команда не побеждала лишь однажды за последние 20 чемпионатов.
Испания: «Реал Мадрид»
36-е чемпионство в истории «Мадрида», рекорд в топ-лигах. Столько же у «Ювентуса».
Италия: «Интер»
Теперь на форме засверкают две звезды – это 20-й титул чемпиона Италии.
Кипр: АПОЭЛ
Второй титул подряд – везет, что Александр Кокорин не всегда играет за «Арис Лимасол».
Косово: «Баллкани»
Клуб не отдает никому титул уже третий сезон подряд. Но до «Приштины» совсем далеко – у нее 11 трофеев.
Люксембург: «Дифферданж 03»
Первое чемпионство с основания в 2003-м, главный игрок – вингер Жоржиньо.
Мальта: «Хамрун Спартанс»
2020-е отлично проходят для клуба – это уже третье чемпионство за последние четыре сезона. И оно же – юбилейное десятое в истории «Хамрун Спартанс»: красиво замкнули век от первого титула в 1914-м.
Молдова: «Петрокуб»
Впервые с 2015-го чемпионом Молдовы стал не «Шериф», да!
Нидерланды: ПСВ
Взяли чемпионат впервые с 2018-го, использовали кризис «Аякса».
Португалия: «Спортинг»
20-й триумф, но до рекорда соседей из «Бенфики» надо еще 18 золотых медалей.
Румыния: «Стяуа»
Первое чемпионство за девять лет, хотя «Стяуа» еще рекордсмен в Румынии – 27 титулов.
Сан-Марино: «Виртус»
Настоящая история для городка на две тысячи жителей! Первое чемпионство «Виртуса», да еще и как красиво – оформлено прямо в год 60-летия клуба.
Северная Ирландия: «Ларн»
Защитили титул – первый провинциальный клуб, который смог такое в Северной Ирландии.
Северная Македония: «Струга»
Второй подряд титул за пять лет, а ведь клуб основан лишь в 2015-м.
Сербия: «Црвена Звезда»
Седьмое чемпионство подряд – лучшая действующая серия в истории клуба.
Словакия: «Слован Братислава»
Стали чемпионами шестой раз подряд, главная звезда – армянин Тигран Барсегян.
Словения: «Целе»
Первый титул за четыре года – наконец-то опередили «Марибор» и «Олимпию».
Украина: «Шахтер»
Титул второй раз подряд, всего теперь 15 в чемпионате – на один меньше, чем у киевского «Динамо».
Уэльс: «Нью-Сэйнтс»
А тут третий титул подряд и 16-й в истории. Главные доминаторы мира до «Аль-Хилаля».
Франция: «ПСЖ»
12-м чемпионством укрепились на первом месте во Франции, стали лидерами год назад.
Хорватия: «Динамо Загреб»
Долго лидировал «Хайдук», но в итоге снова пропустил «Динамо». Седьмое подряд золото.
Шотландия: «Селтик»
Третье чемпионство подряд – и 54-е в истории. До последнего боролись с «Рейнджерс», справились.
Черногория: «Дечич»
Клуб из четырехтысячного городка Тузи был основан целых 98 лет назад, но титул взял впервые. Чем еще известен – в этой команде в юности занимался будущий победитель Кубка чемпионов в составе «Црвены Звезды» Рефик Шабанаджович.
Чехия: «Спарта»
Второе чемпионство подряд у пражан, причем улучшили результат прошлого сезона – набрали очков больше, забивали чаще, пропустили меньше.
Календарь новой ЛЧ. Групповой этап до января и матчи в четверг
«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – возня, а не титульная гонка
Фото: Gettyimages.ru/Francesco Scaccianoce; MAGO/www.imago-images.de, Eurasia Sport Images / Sports Pr/Global Look Press; facebook/«УЭ Санта-Колома», «Лудогорец», «Байер», АПОЭЛ, «Дифферданж 03», «Хамрун Спартанс», «Петрокуб», «Спортинг», «Стяуа», «Целе»; twitter/ПСВ, «Ларн», «Струга», «Слован Братислава», «Шахтер»; instagram/«Нью-Сэйнтс», «Динамо Загреб»/Luka Stanzl/Pixsell; x.com/
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Динамо Загреб - 7 подряд чемпионств
Црвена Звезда - 7 подряд чемпионств
Ференцварош - 6 подряд чемпионств
Лудогорец - 13 подряд чемпионств
и тд.
Искренне не понимаю (читать как бесюсь) почему УЕФА жестко против наднациональных лиг.
Сделали бы по гандбольному принципу чемпионат клубов южной Европы (там SEHA лиг называлась до расформирования).
Думаю как встроить в календарь клубы и ассоциации договорились. Зато доп. деньги и доп. соревновательный уровень.
И смысла нет в "балканских" турнирах, как таковых.