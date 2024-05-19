Все чемпионы в Европе: от элиты до экзотики. Какие гегемонии продлились, а какие – рухнули?

Золотой список.

Во многих европейских лигах, которые играют в массовом режиме осень/весна, уже известны чемпионы.

Мы будем дополнять этот список, когда определятся оставшиеся.

Азербайджан: «Карабах»

Третье подряд чемпионство, аж на 25 очков выше серебряного «Сумгаита».

Андорра: «УЭ Санта-Колома»

Первый титул в 30-летней истории скромняг из деревни Санта-Колома.

Болгария: «Лудогорец»

13-е подряд чемпионство «Лудогорца» – главные доминаторы мира.

Венгрия: «Ференцварош»

Шесть титулов подряд – лучшая серия в истории клуба, но до рекорда Венгрии еще путь: у МТК сто лет назад как раз стартовал отрезок из 10 трофеев.

Израиль: «Маккаби Тель-Авив»

24-е чемпионство в истории – теперь на девять больше, чем у «Маккаби» из Хайфы. И первое с 2020-го.

Германия: «Байер»

Разве осталось еще хоть что-то ненаписанное про этих монстров? Замкнули сезон без поражений.

Гибралтар: «Линкольн Ред Импс»

В этой великолепной лиге опять все предсказуемо. «Линкольн» выиграл 28-е чемпионство, команда не побеждала лишь однажды за последние 20 чемпионатов.

Испания: «Реал Мадрид»

36-е чемпионство в истории «Мадрида», рекорд в топ-лигах. Столько же у «Ювентуса».

Италия: «Интер»

Теперь на форме засверкают две звезды – это 20-й титул чемпиона Италии.

Кипр: АПОЭЛ

Второй титул подряд – везет, что Александр Кокорин не всегда играет за «Арис Лимасол».

Косово: «Баллкани»

Клуб не отдает никому титул уже третий сезон подряд. Но до «Приштины» совсем далеко – у нее 11 трофеев.

Люксембург: «Дифферданж 03»

Первое чемпионство с основания в 2003-м, главный игрок – вингер Жоржиньо.

Мальта: «Хамрун Спартанс»

2020-е отлично проходят для клуба – это уже третье чемпионство за последние четыре сезона. И оно же – юбилейное десятое в истории «Хамрун Спартанс»: красиво замкнули век от первого титула в 1914-м.

Молдова: «Петрокуб»

Впервые с 2015-го чемпионом Молдовы стал не «Шериф», да!

Нидерланды: ПСВ

Взяли чемпионат впервые с 2018-го, использовали кризис «Аякса».

Португалия: «Спортинг»

20-й триумф, но до рекорда соседей из «Бенфики» надо еще 18 золотых медалей.

Румыния: «Стяуа»

Первое чемпионство за девять лет, хотя «Стяуа» еще рекордсмен в Румынии – 27 титулов.

Сан-Марино: «Виртус»

Настоящая история для городка на две тысячи жителей! Первое чемпионство «Виртуса», да еще и как красиво – оформлено прямо в год 60-летия клуба.

Северная Ирландия: «Ларн»

Защитили титул – первый провинциальный клуб, который смог такое в Северной Ирландии.

Северная Македония: «Струга»

Второй подряд титул за пять лет, а ведь клуб основан лишь в 2015-м.

Сербия: «Црвена Звезда»

Седьмое чемпионство подряд – лучшая действующая серия в истории клуба.

Словакия: «Слован Братислава»

Стали чемпионами шестой раз подряд, главная звезда – армянин Тигран Барсегян .

Словения: «Целе»

Первый титул за четыре года – наконец-то опередили «Марибор» и «Олимпию».

Украина: «Шахтер»

Титул второй раз подряд, всего теперь 15 в чемпионате – на один меньше, чем у киевского «Динамо».

Уэльс: «Нью-Сэйнтс»

А тут третий титул подряд и 16-й в истории. Главные доминаторы мира до «Аль-Хилаля».

Франция: «ПСЖ»

12-м чемпионством укрепились на первом месте во Франции, стали лидерами год назад.

Хорватия: «Динамо Загреб»

Долго лидировал «Хайдук», но в итоге снова пропустил «Динамо». Седьмое подряд золото.

Шотландия: «Селтик»

Третье чемпионство подряд – и 54-е в истории. До последнего боролись с «Рейнджерс», справились.

Черногория: «Дечич»

Клуб из четырехтысячного городка Тузи был основан целых 98 лет назад, но титул взял впервые. Чем еще известен – в этой команде в юности занимался будущий победитель Кубка чемпионов в составе «Црвены Звезды» Рефик Шабанаджович.

Чехия: «Спарта»

Второе чемпионство подряд у пражан, причем улучшили результат прошлого сезона – набрали очков больше, забивали чаще, пропустили меньше.

Календарь новой ЛЧ. Групповой этап до января и матчи в четверг

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – возня, а не титульная гонка

Фото: Gettyimages.ru /Francesco Scaccianoce; MAGO/www.imago-images.de, Eurasia Sport Images / Sports Pr/Global Look Press ; facebook/«УЭ Санта-Колома» , «Лудогорец» , «Байер» , АПОЭЛ , «Дифферданж 03» , «Хамрун Спартанс» , «Петрокуб» , «Спортинг» , «Стяуа» , «Целе» ; twitter/ПСВ , «Ларн» , «Струга» , «Слован Братислава» , «Шахтер» ; instagram/«Нью-Сэйнтс» , «Динамо Загреб» /Luka Stanzl/Pixsell; x.com/