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Безусые с усами, усатые без усов: Абаскаль начал великую трансформацию стиля

Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Олег Романцев Олег Романцев
Арриго Сакки
Юрген Клопп Юрген Клопп
Арсен Венгер Арсен Венгер
Сергей Семак Сергей Семак
Дидье Дешам Дидье Дешам
Александр Мостовой Александр Мостовой
Антонио Конте Антонио Конте
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Хави Хави
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Валерий Карпин Валерий Карпин
Валерий Газзаев Валерий Газзаев
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Луис Фелипе Сколари Луис Фелипе Сколари
Артур Жорже
Юрий Семин Юрий Семин
Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Висенте Дель Боске Висенте Дель Боске
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Футбол Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на фоне слухов о возвращении Черчесова отрастил усы. Троллинг? 

Трансформация неожиданная! А что если бы и другие тренеры отрастили харизматичную растительность под носом? 

Валерий Карпин наверняка хочет когда-нибудь вернуться в «Спартак».

Легенда тренерского цеха Александр Мостовой.

Попробуем Сергея Семака? Кажется, в нем есть что-то мексиканское. 

Леониду Слуцкому тоже идет! 

Олег Романцев собственной персоной.

Юрий Семин на стиле. 

Выходим на европейский рынок. 

Зинедин Зидан. 

Сэр Алекс Фергюсон.

Арсен Венгер.

Жозе Моуринью.

Антонио Конте.

Юрген Клопп.

Хосеп Гвардиола.

Карло Анчелотти.

Хави.

Дидье Дешам.

Арриго Сакки.

Йохан Кройфф.

А если наоборот? Великие усатые без усов!

Бритый Висенте дель Боске:

Луис Фелипе Сколари.

Артур Жорже.

Тед Лассо тоже должен быть здесь.

А дальше легенды...

Валерий Газзаев.

И Станислав Черчесов.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Freier Fotograf, Matthias Hangst / Staff, David Ramos / Staff, Epsilon / Freier Fotograf,, Ruediger Fessel / Staff Lutz Bongarts / Staff, Clive Rose / Staff, Matthias Hangst / Staff, Alex Livesey / Staff, Clive Mason / Staff, Michael Regan / Staff, Jasper Juinen / Staff, Manuel Queimadelos Alonso / Freier Fotograf, Laurence Griffiths / Staff, Mike Hewitt / Staff; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Родионов, Владимир Песня, Владимир Астапкович

58 комментариев

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Can
Ну вот же оно!!! Можете когда захочите!!!
+81
-3
+78
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Максим Столбов
Мостовой: Вылитый казак, особенно когда любит вспоминать о славных временах.
Зидан: Я в Лиге Чемпионов труба шатал.
+54
0
+54
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JENNINGS
Зидан и Хави словно таджики какие-то )))
+42
-1
+41
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Куприн
Зидан выглядит таким счастливым будто дозвонился до Ларисы Ивановны
+32
0
+32
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igls54
В поезде один пассажир говорит другому:
-Если бы не усы, то вы были бы похожи на мою жену.
-Простите, но у меня нет усов.
-А у нее есть.
+23
0
+23
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Нагрузки Сборной
Хави, по чем арбузы, брат?
+16
0
+16
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sad_fan
Оказывается на меме "труба шатал" всё это время был Зидан
+12
-1
+11
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XavIniesta2008-2015
Ответ JENNINGS
Зидан и Хави словно таджики какие-то )))
Гости из южных республик
+10
0
+10
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soda overdose
Клопп с усами будто маньяк-психопат из триллера
А вот Дешам похож на моряка-рыбака
+9
0
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|Muted Horn
Зидан хочет Ларису Ивановну и спеть Чито-Грито
+9
0
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JohnnyMulka
Ответ JENNINGS
Зидан и Хави словно таджики какие-то )))
Зидан на Бората похож

А Газзаев хорошо что не сбрил усы в свое время
+6
-1
+5
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Баир Намдаков
Дешам похож на Пескова 😂
+5
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Alexandr Sokolov
Ответ Максим Столбов
Мостовой: Вылитый казак, особенно когда любит вспоминать о славных временах. Зидан: Я в Лиге Чемпионов труба шатал.
на превью когда увидел Зидана знал, что увижу такой комментарий
+4
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Фут.Боль
Ответ igls54
В поезде один пассажир говорит другому: -Если бы не усы, то вы были бы похожи на мою жену. -Простите, но у меня нет усов. -А у нее есть.
В армянских школах одноклассники дёргают девочек за усы.
+5
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ JENNINGS
Зидан и Хави словно таджики какие-то )))
ну хаве и есть таджик, не зря за него гуру футбола топит
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-1
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Гамарджоба Генацвале
Черчесов:
- Это я вам буду обьяснять что-ли, зачем усы сбрил? Слово усы, пожалуйста, уберите из лексикона вообще, это не усы, а волосы над губой или под носом.
+4
-1
+3
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Agent Smith
Семак вылитый Тарковский!
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FootballFan
Зидан и Хави жарят шашлыки, а в сезон продают арбузы
Клопп, который построил дом (если вы понимаете, о чем речь)
Гвардиола похож на честного мексиканского прокурора, из всех сил пытающегося законно устранить НАРКОс. Жаль, что не выживет
Дешам - это тот, кто поставляет мясо Зидану и Хави. Ну и арбузы, в сезон
Анчелотти - адвокат того барона, на которого наехал Гвардиола
Моуриньо - дальнобойщик, возит арбузы....Ну вы поняли
Венгер - в октябре разливает пиво на Октоберфесте. Своя ферма лошадей. Скоковые. Его кобылы всегда приходят четвертыми
Романцев - самый честный коп в Мексике. Иногда вместе с Гвардиолой выпивают пиво. Хавьер Пенья, если хотите.
Семин - Партос, что ты забыл в 21 веке?
Слуцкий - агент, внедренный в картель, но слишком вжившийся в роль.
Мостовой - живет ради октоберфестов. Долго отходит после них.
Сэр Алекс - король Шотландии
Карпин - тренер Спартака, который выиграл Лигу чемпионов 10 раз подряд, и 20 за 30 лет, тем самым обогнав Реал Мадрид.
Черчесов - тот парень, кто собирает дань с Хави и Зидана
Дель Боске - босс боссов в Мексике. Но есть и законный бизнес. На чьих полях по вашему растут арбузы?
Конте - Maricón, gringo, cabron.
+3
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Фанат Сан-Марино
Зидан прям как вылитый "я ваш дом труба шатал"
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Evengar
Зидан как Мимино, а Конте - Арамис.
+2
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Liu Hai
Газзаев без усов - я видел все!
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Алексей Полиенков
Зидану и Хави усы очень идут)
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Торт Спартак
Ответ Максим Столбов
Мостовой: Вылитый казак, особенно когда любит вспоминать о славных временах. Зидан: Я в Лиге Чемпионов труба шатал.
Мостовой с усами выглядит ещё глупее)
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Дмитрий Матюхин
черт побери, усатый Юрген Клопп – это мой сосед по дому Пашка Амплитов!
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Фанат Сан-Марино
Ответ Liu Hai
Газзаев без усов - я видел все!
Мне жаль того юношу, который спросил у Газзаева про его обещание сбрить усы
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