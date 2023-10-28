Безусые с усами, усатые без усов: Абаскаль начал великую трансформацию стиля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на фоне слухов о возвращении Черчесова отрастил усы. Троллинг?

Трансформация неожиданная! А что если бы и другие тренеры отрастили харизматичную растительность под носом?

Валерий Карпин наверняка хочет когда-нибудь вернуться в «Спартак».

Легенда тренерского цеха Александр Мостовой.

Попробуем Сергея Семака? Кажется, в нем есть что-то мексиканское.

Леониду Слуцкому тоже идет!

Олег Романцев собственной персоной.

Юрий Семин на стиле.

Выходим на европейский рынок.

Зинедин Зидан.

Сэр Алекс Фергюсон.

Арсен Венгер.

Жозе Моуринью.

Антонио Конте.

Юрген Клопп.

Хосеп Гвардиола.

Карло Анчелотти.

Хави.

Дидье Дешам.

Арриго Сакки.

Йохан Кройфф.

А если наоборот? Великие усатые без усов!

Бритый Висенте дель Боске:

Луис Фелипе Сколари.

Артур Жорже.

Тед Лассо тоже должен быть здесь.

А дальше легенды...

Валерий Газзаев.

И Станислав Черчесов.

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Freier Fotograf, Matthias Hangst / Staff, David Ramos / Staff, Epsilon / Freier Fotograf,, Ruediger Fessel / Staff Lutz Bongarts / Staff, Clive Rose / Staff, Matthias Hangst / Staff, Alex Livesey / Staff, Clive Mason / Staff, Michael Regan / Staff, Jasper Juinen / Staff, Manuel Queimadelos Alonso / Freier Fotograf, Laurence Griffiths / Staff, Mike Hewitt / Staff; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Родионов, Владимир Песня, Владимир Астапкович