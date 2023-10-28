Безусые с усами, усатые без усов: Абаскаль начал великую трансформацию стиля
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на фоне слухов о возвращении Черчесова отрастил усы. Троллинг?
Трансформация неожиданная! А что если бы и другие тренеры отрастили харизматичную растительность под носом?
Валерий Карпин наверняка хочет когда-нибудь вернуться в «Спартак».
Легенда тренерского цеха Александр Мостовой.
Попробуем Сергея Семака? Кажется, в нем есть что-то мексиканское.
Леониду Слуцкому тоже идет!
Олег Романцев собственной персоной.
Юрий Семин на стиле.
Выходим на европейский рынок.
Зинедин Зидан.
Сэр Алекс Фергюсон.
Арсен Венгер.
Жозе Моуринью.
Антонио Конте.
Юрген Клопп.
Хосеп Гвардиола.
Карло Анчелотти.
Хави.
Дидье Дешам.
Арриго Сакки.
Йохан Кройфф.
А если наоборот? Великие усатые без усов!
Бритый Висенте дель Боске:
Луис Фелипе Сколари.
Артур Жорже.
Тед Лассо тоже должен быть здесь.
А дальше легенды...
Валерий Газзаев.
И Станислав Черчесов.
Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Freier Fotograf, Matthias Hangst / Staff, David Ramos / Staff, Epsilon / Freier Fotograf,, Ruediger Fessel / Staff Lutz Bongarts / Staff, Clive Rose / Staff, Matthias Hangst / Staff, Alex Livesey / Staff, Clive Mason / Staff, Michael Regan / Staff, Jasper Juinen / Staff, Manuel Queimadelos Alonso / Freier Fotograf, Laurence Griffiths / Staff, Mike Hewitt / Staff; РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Родионов, Владимир Песня, Владимир Астапкович
Зидан: Я в Лиге Чемпионов труба шатал.
-Если бы не усы, то вы были бы похожи на мою жену.
-Простите, но у меня нет усов.
-А у нее есть.
А вот Дешам похож на моряка-рыбака
А Газзаев хорошо что не сбрил усы в свое время
- Это я вам буду обьяснять что-ли, зачем усы сбрил? Слово усы, пожалуйста, уберите из лексикона вообще, это не усы, а волосы над губой или под носом.
Клопп, который построил дом (если вы понимаете, о чем речь)
Гвардиола похож на честного мексиканского прокурора, из всех сил пытающегося законно устранить НАРКОс. Жаль, что не выживет
Дешам - это тот, кто поставляет мясо Зидану и Хави. Ну и арбузы, в сезон
Анчелотти - адвокат того барона, на которого наехал Гвардиола
Моуриньо - дальнобойщик, возит арбузы....Ну вы поняли
Венгер - в октябре разливает пиво на Октоберфесте. Своя ферма лошадей. Скоковые. Его кобылы всегда приходят четвертыми
Романцев - самый честный коп в Мексике. Иногда вместе с Гвардиолой выпивают пиво. Хавьер Пенья, если хотите.
Семин - Партос, что ты забыл в 21 веке?
Слуцкий - агент, внедренный в картель, но слишком вжившийся в роль.
Мостовой - живет ради октоберфестов. Долго отходит после них.
Сэр Алекс - король Шотландии
Карпин - тренер Спартака, который выиграл Лигу чемпионов 10 раз подряд, и 20 за 30 лет, тем самым обогнав Реал Мадрид.
Черчесов - тот парень, кто собирает дань с Хави и Зидана
Дель Боске - босс боссов в Мексике. Но есть и законный бизнес. На чьих полях по вашему растут арбузы?
Конте - Maricón, gringo, cabron.