Тайлер Хирро провел в этом плей-офф только 19 минут. В первом же матче третий по значимости представитель «Хит» сломал руку, после чего эксперты хором заявили, что его отсутствие – более серьезная потеря для «Майами», чем для «Милуоки» – потеря Янниса Адетокумбо.

Спустя два месяца снайпер не торопится возвращаться на паркет. Его появление анонсировали к третьей игре финальной серии, однако и сам Хирро говорил, что не хотел бы негативно повлиять на игровой ритм команды, и инсайдеры свидетельствуют, что он все еще испытывает болезненные ощущения, выполняя броски, и «Хит» его не особенно торопят.

В любом случае «Майами» вновь всех удивляет: забрав матч на гостевой площадке у «Наггетс», «Хит» выполнили максимум ожиданий большинства прогнозистов на всю серию.

А Хирро в свою очередь помогает, чем может – неизменно дает «Хит» стиля. Его наряды на боковой настолько броски, что в каждой атаке напоминают соперникам: «Майами» вот-вот может стать еще сильнее и непредсказуемее. О самом игроке в контексте его одежды при этом говорят едва ли не больше, чем если бы он выходил на площадку и делал там что-то полезное.

Из-за Хирро, например, выявился очередной пункт в конфликте отцов и детей. Стэн Ван Ганди, после вылета из НБА утвердившийся в комментаторском кресле, в прямом эфире не мог не пошутить по поводу нестандартного облика игрока: «Причина номер один, почему «Хит» необходимо как можно скорее вернуть Хирро в строй – это его ужасные предпочтения в одежде». На это фэшн-безграмотное высказывание тут же откликнулись поклонники баскетболиста из поколения зумеров (у него больше 2 миллионов подписчиков в одной запрещенной соцсети): оказалось, что его головные уборы молодежная аудитория НБА находит не только смелыми, но и просто восхитительными.

Панамы появились в начале XX века в качестве сугубо утилитарного предмета одежды – их носили ирландские крестьяне и рыбаки, так как аксессуар хорошо защищал от дождя. А модными они стали в 80-е благодаря рэперам: Big Bank Hank из Sugar Hill Gang появился в панаме на телевидении в 1979 году, затем их взяли на вооружение Run-DMC, LL Cool J и Jay-Z.

В начале XXI века относиться к ним начали скорее прохладно: в массовой культуре панамы все больше ассоциировались с чудаками разного рода (от инспектора Клузо из «Розовой пантеры» до Лиама Галлахера из «Оазиса»). На болгарском языке, в частности, панама так и называется: «идиотка». Но с середины десятых наметился явный камбэк: особенно за продвижение панам ратовала подруга Рианны Мелисса Форд, запустившая соответствующую линию и привлекшая в качестве модели саму исполнительницу.

Тайлер Хирро был поклонником панамок еще до того, как их потенциал оценили Louis Vuitton и Мэттью Адамс Долан, но в этом плей-офф вывел свой стиль на новый уровень, добавив мохнатости и ярких красок. Веселенький аксессуар всего за 250 долларов стал символом самого сенсационного похода в истории постсезонных выступлений.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa / Staff, Sarah Stier / Stringer; twitter.com