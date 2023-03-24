11 комментариев

Первый матч Аргентины после ЧМ-2022: Месси забил и расписался на футболке соперника, Мартинес повторил жест с кубком
Праздник!
Аргентина провела первый матч после финала ЧМ-2022 – в домашнем товарняке обыграли Панаму (2:0). И сборная, и фанаты восприняли игру как продолжение праздника.
«Монументаль» – домашний стадион «Ривер Плейт» (вместимость – больше 83 тысяч) – забился под завязку.
Антураж был соответствующим – просто посмотрите на счастливые лица людей на трибунах!
Куда же без баннера с Лео Месси!
Перед стартовым свистком запустили фейерверк. Поле обволок густой дым голубого цвета.
Эмилиано Мартинес вместе с партнерами повторил фирменный жест – хотя после ЧМ-2022 говорил, что не гордится своей выходкой. Ой.
Каждому игроку сборной Аргентины сделали реплику Кубка мира.
Месси был в центре внимания – партнеры по сборной и фанаты буквально поклонялись Лео, когда он прикоснулся к кубку.
Потом Месси подбросили в воздух.
Все это на глазах детей, с которыми Лео вышел на поле.
Эми Мартинес во время исполнения гимна Аргентины не сдержал слез.
Панамцев совсем не смутил статус матча – уже на 16-й минуте они коллективно чуть не сломали Месси.
Лео придумал ответ – на 89-й минуте вонзил со штрафного 800-й гол в карьере! В эпизоде с первым голом аргентинцев тоже не обошлось без штрафного Месси – его удар прилетел в крестовину, а на добивании подсуетился Тиаго Альмада.
После матча Лионель дал автограф панамскому защитнику Ивану Андерсону. Прямо на игровой футболке.
Счастье.
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Фото: Gettyimages.ru/Stringer, Marcelo Endelli / Stringer, Daniel Jayo / Stringer; globallookpress.com/Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency; REUTERS/Agustin Marcarian; East News/JUAN MABROMATA / AFP ; кадры трансляции Tycsports.com
Почему не упомянул срок Месси за уклонение от уплаты налогов, разборки в сборной по поводы выбора состава игроками, Икарди и Макси Лопеса, хамоватого Агуэро, а если копать еще дальше, то и проваленные допинг-контроли, "святую воду" и прочие скандалы?
Хотя, этого оленя не жалко
Ля, вот это ты предъявил конечно, почему этого злодея еще не колесовали
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