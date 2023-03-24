11 комментариев

Праздник!

Аргентина провела первый матч после финала ЧМ-2022 – в домашнем товарняке обыграли Панаму (2:0). И сборная, и фанаты восприняли игру как продолжение праздника.

«Монументаль» – домашний стадион «Ривер Плейт» (вместимость – больше 83 тысяч) – забился под завязку.

Антураж был соответствующим – просто посмотрите на счастливые лица людей на трибунах!

Куда же без баннера с Лео Месси!

Перед стартовым свистком запустили фейерверк. Поле обволок густой дым голубого цвета.

Эмилиано Мартинес вместе с партнерами повторил фирменный жест – хотя после ЧМ-2022 говорил, что не гордится своей выходкой. Ой.

Каждому игроку сборной Аргентины сделали реплику Кубка мира.

Месси был в центре внимания – партнеры по сборной и фанаты буквально поклонялись Лео, когда он прикоснулся к кубку.

Потом Месси подбросили в воздух.

Все это на глазах детей, с которыми Лео вышел на поле.

Эми Мартинес во время исполнения гимна Аргентины не сдержал слез.

Панамцев совсем не смутил статус матча – уже на 16-й минуте они коллективно чуть не сломали Месси.

Лео придумал ответ – на 89-й минуте вонзил со штрафного 800-й гол в карьере! В эпизоде с первым голом аргентинцев тоже не обошлось без штрафного Месси – его удар прилетел в крестовину, а на добивании подсуетился Тиаго Альмада.

После матча Лионель дал автограф панамскому защитнику Ивану Андерсону. Прямо на игровой футболке.

Счастье.

Фото: Gettyimages.ru/Stringer, Marcelo Endelli / Stringer, Daniel Jayo / Stringer; globallookpress.com/Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency; REUTERS/Agustin Marcarian; East News/JUAN MABROMATA / AFP ; кадры трансляции Tycsports.com