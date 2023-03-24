11 комментариев

Максимум фото
Блог

Первый матч Аргентины после ЧМ-2022: Месси забил и расписался на футболке соперника, Мартинес повторил жест с кубком

Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
болельщики болельщики
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Сборная Панамы по футболу Сборная Панамы по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
товарищеские матчи (сборные)
Футбол Футбол

Праздник!

Аргентина провела первый матч после финала ЧМ-2022 – в домашнем товарняке обыграли Панаму (2:0). И сборная, и фанаты восприняли игру как продолжение праздника.

«Монументаль» – домашний стадион «Ривер Плейт» (вместимость – больше 83 тысяч) – забился под завязку. 

Антураж был соответствующим – просто посмотрите на счастливые лица людей на трибунах!

Куда же без баннера с Лео Месси!

Перед стартовым свистком запустили фейерверк. Поле обволок густой дым голубого цвета.

Эмилиано Мартинес вместе с партнерами повторил фирменный жест – хотя после ЧМ-2022 говорил, что не гордится своей выходкой. Ой.

Каждому игроку сборной Аргентины сделали реплику Кубка мира.

Месси был в центре внимания – партнеры по сборной и фанаты буквально поклонялись Лео, когда он прикоснулся к кубку.

Потом Месси подбросили в воздух.

Все это на глазах детей, с которыми Лео вышел на поле.

Эми Мартинес во время исполнения гимна Аргентины не сдержал слез. 

Панамцев совсем не смутил статус матча – уже на 16-й минуте они коллективно чуть не сломали Месси. 

Лео придумал ответ – на 89-й минуте вонзил со штрафного 800-й гол в карьере! В эпизоде с первым голом аргентинцев тоже не обошлось без штрафного Месси – его удар прилетел в крестовину, а на добивании подсуетился Тиаго Альмада.

После матча Лионель дал автограф панамскому защитнику Ивану Андерсону. Прямо на игровой футболке.

Счастье.

Аргентина без ума от Месси. Просто посмотрите, как Лео встречают в местном ресторане

Гомес использовал черную магию ради места на ЧМ-22! Попросил ведьму замедлить лечение конкурента

Мужичок со стендапом на The Best – легендарный Тула. Фана Аргентины по ЧМ возит Юрий из России

Фото: Gettyimages.ru/Stringer, Marcelo Endelli / Stringer, Daniel Jayo / Stringer; globallookpress.com/Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency; REUTERS/Agustin Marcarian; East News/JUAN MABROMATA / AFP ; кадры трансляции Tycsports.com

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Ору с местных целомудренных юзеров, которые по вечерам изучают труды Канта и Шопенгауэра, слушают Чайковского и Мусоргского и дико осуждают выходку Мартинеса (путь и дурацкую). У них уже вся сборная Аргентины стала одновременно мерзкой и быдловатой.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Ответ VictorVallecano
Лол, классический вариант передергивания и предоставления только удобных для конкретной точки зрения фактов. Почему не упомянул срок Месси за уклонение от уплаты налогов, разборки в сборной по поводы выбора состава игроками, Икарди и Макси Лопеса, хамоватого Агуэро, а если копать еще дальше, то и проваленные допинг-контроли, "святую воду" и прочие скандалы?
Икарди выгнали из за Лопеса, хотя Макси не был игроком сборной. Все остальное уже чепуха
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ BAGRAM-1989
Аргентина! 1982 - Марио Кемпес! 1986 - Диего Марадона! 2023- Лионель Месси!
Отличная династия!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Ответ Arthur Jacob
🇫🇷 Французская элита — Один сидит в тюрьме за изнасилование, Бензема шантажирует товарища по сборной из-за секс видео, Рибери обнаруживают с 17 летней проституткой, Погба и Мбаппе атакуют друг друга шаманами, Гризман раз в неделю красит волосы, Мбаппе че то там с трансом мутит… + бесконечные интриги в раздевалках 🇦🇷 Аргентинское «быдло» — каждый женат, у каждого дети, нет сидящих за изнасилования, и выгнанных из за интриг и шантажа
Лол, классический вариант передергивания и предоставления только удобных для конкретной точки зрения фактов.

Почему не упомянул срок Месси за уклонение от уплаты налогов, разборки в сборной по поводы выбора состава игроками, Икарди и Макси Лопеса, хамоватого Агуэро, а если копать еще дальше, то и проваленные допинг-контроли, "святую воду" и прочие скандалы?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BAGRAM-1989
Аргентина! 1982 - Марио Кемпес! 1986 - Диего Марадона! 2023- Лионель Месси!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
После эпичной победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира, где Лео Месси был признан MVP этого турнира, Месси теперь для всех жителей Аргентины является футбольным идолом на долгие годы!
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Ответ Колыван
Икарди же был выгнан из-за того, что увёл у кого-то жену? Хотя, этого оленя не жалко
Его изначально и выгнали, а Бензема уже был главной звездой сборной
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Arthur Jacob
🇫🇷 Французская элита — Один сидит в тюрьме за изнасилование, Бензема шантажирует товарища по сборной из-за секс видео, Рибери обнаруживают с 17 летней проституткой, Погба и Мбаппе атакуют друг друга шаманами, Гризман раз в неделю красит волосы, Мбаппе че то там с трансом мутит… + бесконечные интриги в раздевалках 🇦🇷 Аргентинское «быдло» — каждый женат, у каждого дети, нет сидящих за изнасилования, и выгнанных из за интриг и шантажа
К слову, Дембеле и Гризманн еще в 2021 году на расизме погорели
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колыван
Ответ Arthur Jacob
🇫🇷 Французская элита — Один сидит в тюрьме за изнасилование, Бензема шантажирует товарища по сборной из-за секс видео, Рибери обнаруживают с 17 летней проституткой, Погба и Мбаппе атакуют друг друга шаманами, Гризман раз в неделю красит волосы, Мбаппе че то там с трансом мутит… + бесконечные интриги в раздевалках 🇦🇷 Аргентинское «быдло» — каждый женат, у каждого дети, нет сидящих за изнасилования, и выгнанных из за интриг и шантажа
Икарди же был выгнан из-за того, что увёл у кого-то жену?
Хотя, этого оленя не жалко
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Ответ Arthur Jacob
🇫🇷 Французская элита — Один сидит в тюрьме за изнасилование, Бензема шантажирует товарища по сборной из-за секс видео, Рибери обнаруживают с 17 летней проституткой, Погба и Мбаппе атакуют друг друга шаманами, Гризман раз в неделю красит волосы, Мбаппе че то там с трансом мутит… + бесконечные интриги в раздевалках 🇦🇷 Аргентинское «быдло» — каждый женат, у каждого дети, нет сидящих за изнасилования, и выгнанных из за интриг и шантажа
>Гризман раз в неделю красит волосы

Ля, вот это ты предъявил конечно, почему этого злодея еще не колесовали
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
🇫🇷 Французская элита — Один сидит в тюрьме за изнасилование, Бензема шантажирует товарища по сборной из-за секс видео, Рибери обнаруживают с 17 летней проституткой, Погба и Мбаппе атакуют друг друга шаманами, Гризман раз в неделю красит волосы, Мбаппе че то там с трансом мутит… + бесконечные интриги в раздевалках

🇦🇷 Аргентинское «быдло» — каждый женат, у каждого дети, нет сидящих за изнасилования, и выгнанных из за интриг и шантажа
+29
-12
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий