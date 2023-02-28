10 комментариев

Легенды в непривычных образах.

Вручение премии The Best – это не только происходящее на сцене, но и красная дорожка.

Фабио Капелло в стильном полосатом костюме и с галстуком – не просто гость, он выходил и на сцену.

Уэсли Снейдер немного... набрал. И, кажется, слегка подрастерял форму.

А вот Фабио Каннаваро все такой же юный и улыбчивый.

Супермодель Адриана Лима и ее бойфренд Андре Леммерс.

Спросите, что здесь делает Адриана Лима? Она недавно стала послом ФИФА. И даже появилась на сцене, чтобы вручить одну из наград.

Кристиан Карамбе и Давид Суасо тоже в команде послов ФИФА. Помните их футболистами?

Димитри Пайет и его жена Людивин приехали за призом Пушкаша, но не получилось.

Хавьер Дзанетти и его жена Паула. Отметим стильную тройку вечно молодого Дзанетти (сколько ему? Все еще 25?).

Люси Бронз из сборной Англии предпочла сочетание черного с темно-зеленым.

Француженка Лор Булло очень эмоциональна. Кстати, на днях она выступила против тренера сборной Франции Коринн Диакр.

Как и Ванди Ренар. Капитан сборной поругалась с тренером, ушла из команды и устроила коучу бойкот. Стильный зеленый костюм!

Давид Трезеге не упускает возможности порадоваться за Францию и Аргентину – его сердце в двух этих странах, финал ЧМ был беспроигрышным.

Ришарлисон мог стать третьим игроком «Тоттенхэма» подряд, кто взял бы премию Пушкаша. Но тоже не вышло.

А вот Алексия Путельяс из «Барселоны» второй год подряд стала лучшей футболисткой мира. Но какое же у нее нежное платье!

Килиан Мбаппе, кажется, понимал, что проиграет Лео Месси, но все равно улыбался своей фирменной улыбкой.

Джанни Инфантино и Эмилио Бутрагеньо неловко позируют.

Алессандро Дель Пьеро, его жена Соня и дети. Легенда!

Впрочем, семья Вирджила ван Дейка тоже выглядит очень мило. А защитник «Ливерпуля», попавший в команду года, традиционно отказался от рубашки и галстука – предпочел бадлон (звучит по-петербуржски?).

Эниола Алуко выбрала модное золотистое платье.

Цвет настроения Алекс Морган, суперзвезды женского футбола, – розовый!

Каземиро всем доволен и в семейной жизни, и в «Манчестер Юнайтед».

Нассер аль-Хелайфи рад, что два лучших игрока мира играют в «ПСЖ». Но Лиги чемпионов не хватает, читается на лице.

Роналдо – частый гость церемоний ФИФА. Он выступил с речью в память о Пеле.

Нападающая сборной Англии Бет Мид еще не знает, что проиграет в голосовании за приз лучшей футболистки мира.

Лео Месси снова в необычном костюме – строгом, но с инкрустированными, блестящими лацканами. И бабочкой. Антонелла в строгом черном – очень стильно.

Карлос Паскуаль, или Тула (да, у него такое прозвище, и да, у него на барабане есть стикер тульского «Арсенала» «Тула – русский город») – лучший болельщик. Такую награду тоже вручают. Вот его история.

Немного шоу.

А затем вручение призов. Непривычно видеть Дидье Дрогба с такой прической, правда?

А вот Христо Стоичков вручает приз лучшей женщине-тренеру – Сарине Вигман.

Поляк Марчин Олекси получил премию Пушкаша за лучший гол и очень смущался на сцене. Но все же отпраздновал.

Грузин Лука Лочошвили получил приз фэйр-плей – оказал первую помощь сопернику, который потерял сознание на поле.

Эмилиано Мартинес – лучший вратарь года.

Лионель Скалони – лучший тренер.

Речь Роналдо в память о Пеле. Символично.

Адриана Лима и комментатор Андрес Кантор вручили награду лучшему болельщику – тому самому Туле.

Нашли стикер тульского «Арсенала»?

Символическая сборная лучших футболисток 2022-го. Здесь не все – но главные героини.

Алекс Морган по розовому наряду вы сразу узнали, да?

Алексия Путельяс довольна больше всех. Вам тоже кажется, что она сейчас может и вверх поднять награду, и бросить ее резко вниз?

А вот и Месси.

Ну и остальные. На сцене нет игроков «Реала» и Эрлинга Холанда – норвежец не доехал, а вот мадридцы бойкотировали сознательно, из-за отсутствия в списке Винисиуса.

Про Ашрафа Хакими в день церемонии появились странные новости, но он улыбается.

Какие разные эмоции партнеров по «ПСЖ».

А вот тут уже близко.

Каземиро косплеит Карло Анчелотти и заодно подслушивает разговоры Хакими и Канселу.

Ну и финал: лучший здесь один.

И это Лео Месси.

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER