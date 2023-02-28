10 комментариев

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Блестящий Месси, суперзвезда в розовом – царство стиля на премии ФИФА

Уэсли Снейдер Уэсли Снейдер
Димитри Пайет Димитри Пайет
Кристиан Карамбе
Лионель Месси Лионель Месси
Роналдо Роналдо
Фабио Капелло Фабио Капелло
Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
The Best The Best
Алекс Морган Алекс Морган
Лор Булло Лор Булло
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Хавьер Дзанетти Хавьер Дзанетти
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Антонелла Рокуццо
Эниола Алуко Эниола Алуко
Давид Суасо Давид Суасо
Алексия Путельяс
Каземиро Каземиро
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Эмилио Бутрагеньо Эмилио Бутрагеньо
ФИФА ФИФА
Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Лионель Скалони Лионель Скалони
Ришарлисон Ришарлисон
Ванди Ренар Ванди Ренар
Давид Трезеге Давид Трезеге
Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
Джанни Инфантино Джанни Инфантино
Алессандро Дель Пьеро Алессандро Дель Пьеро
Футбол Футбол

Легенды в непривычных образах.

Вручение премии The Best – это не только происходящее на сцене, но и красная дорожка.

Фабио Капелло в стильном полосатом костюме и с галстуком – не просто гость, он выходил и на сцену.

Уэсли Снейдер немного... набрал. И, кажется, слегка подрастерял форму.

А вот Фабио Каннаваро все такой же юный и улыбчивый.

Супермодель Адриана Лима и ее бойфренд Андре Леммерс. 

Спросите, что здесь делает Адриана Лима? Она недавно стала послом ФИФА. И даже появилась на сцене, чтобы вручить одну из наград.

Кристиан Карамбе и Давид Суасо тоже в команде послов ФИФА. Помните их футболистами?

Димитри Пайет и его жена Людивин приехали за призом Пушкаша, но не получилось.

Хавьер Дзанетти и его жена Паула. Отметим стильную тройку вечно молодого Дзанетти (сколько ему? Все еще 25?).

Люси Бронз из сборной Англии предпочла сочетание черного с темно-зеленым.

Француженка Лор Булло очень эмоциональна. Кстати, на днях она выступила против тренера сборной Франции Коринн Диакр.

Как и Ванди Ренар. Капитан сборной поругалась с тренером, ушла из команды и устроила коучу бойкот. Стильный зеленый костюм!

Давид Трезеге не упускает возможности порадоваться за Францию и Аргентину – его сердце в двух этих странах, финал ЧМ был беспроигрышным.

Ришарлисон мог стать третьим игроком «Тоттенхэма» подряд, кто взял бы премию Пушкаша. Но тоже не вышло.

А вот Алексия Путельяс из «Барселоны» второй год подряд стала лучшей футболисткой мира. Но какое же у нее нежное платье!

Килиан Мбаппе, кажется, понимал, что проиграет Лео Месси, но все равно улыбался своей фирменной улыбкой.

Джанни Инфантино и Эмилио Бутрагеньо неловко позируют.

Алессандро Дель Пьеро, его жена Соня и дети. Легенда!

Впрочем, семья Вирджила ван Дейка тоже выглядит очень мило. А защитник «Ливерпуля», попавший в команду года, традиционно отказался от рубашки и галстука – предпочел бадлон (звучит по-петербуржски?).

Эниола Алуко выбрала модное золотистое платье.

Цвет настроения Алекс Морган, суперзвезды женского футбола, – розовый!

Каземиро всем доволен и в семейной жизни, и в «Манчестер Юнайтед».

Нассер аль-Хелайфи рад, что два лучших игрока мира играют в «ПСЖ». Но Лиги чемпионов не хватает, читается на лице.

Роналдо – частый гость церемоний ФИФА. Он выступил с речью в память о Пеле.

Нападающая сборной Англии Бет Мид еще не знает, что проиграет в голосовании за приз лучшей футболистки мира.

Лео Месси снова в необычном костюме – строгом, но с инкрустированными, блестящими лацканами. И бабочкой. Антонелла в строгом черном – очень стильно.

Карлос Паскуаль, или Тула (да, у него такое прозвище, и да, у него на барабане есть стикер тульского «Арсенала» «Тула – русский город») – лучший болельщик. Такую награду тоже вручают. Вот его история.

Немного шоу.

А затем вручение призов. Непривычно видеть Дидье Дрогба с такой прической, правда?

А вот Христо Стоичков вручает приз лучшей женщине-тренеру – Сарине Вигман.

Поляк Марчин Олекси получил премию Пушкаша за лучший гол и очень смущался на сцене. Но все же отпраздновал.

Грузин Лука Лочошвили получил приз фэйр-плей – оказал первую помощь сопернику, который потерял сознание на поле.

Эмилиано Мартинес – лучший вратарь года.

Лионель Скалони – лучший тренер.

Речь Роналдо в память о Пеле. Символично.

Адриана Лима и комментатор Андрес Кантор вручили награду лучшему болельщику – тому самому Туле.

Нашли стикер тульского «Арсенала»?

Символическая сборная лучших футболисток 2022-го. Здесь не все – но главные героини.

Алекс Морган по розовому наряду вы сразу узнали, да?

Алексия Путельяс довольна больше всех. Вам тоже кажется, что она сейчас может и вверх поднять награду, и бросить ее резко вниз?

А вот и Месси.

Ну и остальные. На сцене нет игроков «Реала» и Эрлинга Холанда – норвежец не доехал, а вот мадридцы бойкотировали сознательно, из-за отсутствия в списке Винисиуса.

Про Ашрафа Хакими в день церемонии появились странные новости, но он улыбается.

Какие разные эмоции партнеров по «ПСЖ».

А вот тут уже близко.

Каземиро косплеит Карло Анчелотти и заодно подслушивает разговоры Хакими и Канселу.

Ну и финал: лучший здесь один.

И это Лео Месси.

Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони

Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

10 комментариев

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Lavinka
Жесть , что стало с Лимой ?
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StarsAndArrows
Инфантино всего 52,а выглядит как 70 летний старик,омерзительная рожа в белых кроссовках.
0
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NomerSports
Ответ rej1sta
Антонелла шикарно выглядит!
Она всегда хороша , но кажись теряет очарование .
0
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NomerSports
у многих черное и цветные костюмы на удивление смотрятся интересно на этом фоне .Классная фотка с Дель Пьеро . ну и Месси думаю в одном из лучших костюмов ,которые у него были.п.с. бойкот реала это как то по барселонски чтоли (.
+1
0
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Bahmut
Фото смотришь, стильно, отлично, порой просто неплохо и тут тадаааам!!! Инфантильный в классическом смокинге и белых кроссовках, а ведь дураку шестой десяток.
+1
0
+1
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rej1sta
Антонелла шикарно выглядит!
+5
-1
+4
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Барсик Юрана
Ещё не скоро человечество увидит такого как Лео Кинг, он уникален
+5
-3
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Бене Гессерит
Ответ Имя Фамилия
Скромняжка меси по традиции вырядился в циганский дискошар. Меси просто живёт всеми этими премиями и подарками позолоченными, будь его воля он бы вообще в футбол не играл, а только ходил «скромничать» по липовым церемониям.
🤡🤡🤡
+2
-1
+1
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Arthur Jacob
Ответ Имя Фамилия
Скромняжка меси по традиции вырядился в циганский дискошар. Меси просто живёт всеми этими премиями и подарками позолоченными, будь его воля он бы вообще в футбол не играл, а только ходил «скромничать» по липовым церемониям.
Между премиями правда выигрывает всякие там Чемпионаты Мира и Лиги Чемпионов
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
Скромняжка меси по традиции вырядился в циганский дискошар. Меси просто живёт всеми этими премиями и подарками позолоченными, будь его воля он бы вообще в футбол не играл, а только ходил «скромничать» по липовым церемониям.
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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