10 комментариев

Блестящий Месси, суперзвезда в розовом – царство стиля на премии ФИФА
Легенды в непривычных образах.
Вручение премии The Best – это не только происходящее на сцене, но и красная дорожка.
Фабио Капелло в стильном полосатом костюме и с галстуком – не просто гость, он выходил и на сцену.
Уэсли Снейдер немного... набрал. И, кажется, слегка подрастерял форму.
А вот Фабио Каннаваро все такой же юный и улыбчивый.
Супермодель Адриана Лима и ее бойфренд Андре Леммерс.
Спросите, что здесь делает Адриана Лима? Она недавно стала послом ФИФА. И даже появилась на сцене, чтобы вручить одну из наград.
Кристиан Карамбе и Давид Суасо тоже в команде послов ФИФА. Помните их футболистами?
Димитри Пайет и его жена Людивин приехали за призом Пушкаша, но не получилось.
Хавьер Дзанетти и его жена Паула. Отметим стильную тройку вечно молодого Дзанетти (сколько ему? Все еще 25?).
Люси Бронз из сборной Англии предпочла сочетание черного с темно-зеленым.
Француженка Лор Булло очень эмоциональна. Кстати, на днях она выступила против тренера сборной Франции Коринн Диакр.
Как и Ванди Ренар. Капитан сборной поругалась с тренером, ушла из команды и устроила коучу бойкот. Стильный зеленый костюм!
Давид Трезеге не упускает возможности порадоваться за Францию и Аргентину – его сердце в двух этих странах, финал ЧМ был беспроигрышным.
Ришарлисон мог стать третьим игроком «Тоттенхэма» подряд, кто взял бы премию Пушкаша. Но тоже не вышло.
А вот Алексия Путельяс из «Барселоны» второй год подряд стала лучшей футболисткой мира. Но какое же у нее нежное платье!
Килиан Мбаппе, кажется, понимал, что проиграет Лео Месси, но все равно улыбался своей фирменной улыбкой.
Джанни Инфантино и Эмилио Бутрагеньо неловко позируют.
Алессандро Дель Пьеро, его жена Соня и дети. Легенда!
Впрочем, семья Вирджила ван Дейка тоже выглядит очень мило. А защитник «Ливерпуля», попавший в команду года, традиционно отказался от рубашки и галстука – предпочел бадлон (звучит по-петербуржски?).
Эниола Алуко выбрала модное золотистое платье.
Цвет настроения Алекс Морган, суперзвезды женского футбола, – розовый!
Каземиро всем доволен и в семейной жизни, и в «Манчестер Юнайтед».
Нассер аль-Хелайфи рад, что два лучших игрока мира играют в «ПСЖ». Но Лиги чемпионов не хватает, читается на лице.
Роналдо – частый гость церемоний ФИФА. Он выступил с речью в память о Пеле.
Нападающая сборной Англии Бет Мид еще не знает, что проиграет в голосовании за приз лучшей футболистки мира.
Лео Месси снова в необычном костюме – строгом, но с инкрустированными, блестящими лацканами. И бабочкой. Антонелла в строгом черном – очень стильно.
Карлос Паскуаль, или Тула (да, у него такое прозвище, и да, у него на барабане есть стикер тульского «Арсенала» «Тула – русский город») – лучший болельщик. Такую награду тоже вручают. Вот его история.
Немного шоу.
А затем вручение призов. Непривычно видеть Дидье Дрогба с такой прической, правда?
А вот Христо Стоичков вручает приз лучшей женщине-тренеру – Сарине Вигман.
Поляк Марчин Олекси получил премию Пушкаша за лучший гол и очень смущался на сцене. Но все же отпраздновал.
Грузин Лука Лочошвили получил приз фэйр-плей – оказал первую помощь сопернику, который потерял сознание на поле.
Эмилиано Мартинес – лучший вратарь года.
Лионель Скалони – лучший тренер.
Речь Роналдо в память о Пеле. Символично.
Адриана Лима и комментатор Андрес Кантор вручили награду лучшему болельщику – тому самому Туле.
Нашли стикер тульского «Арсенала»?
Символическая сборная лучших футболисток 2022-го. Здесь не все – но главные героини.
Алекс Морган по розовому наряду вы сразу узнали, да?
Алексия Путельяс довольна больше всех. Вам тоже кажется, что она сейчас может и вверх поднять награду, и бросить ее резко вниз?
А вот и Месси.
Ну и остальные. На сцене нет игроков «Реала» и Эрлинга Холанда – норвежец не доехал, а вот мадридцы бойкотировали сознательно, из-за отсутствия в списке Винисиуса.
Про Ашрафа Хакими в день церемонии появились странные новости, но он улыбается.
Какие разные эмоции партнеров по «ПСЖ».
А вот тут уже близко.
Каземиро косплеит Карло Анчелотти и заодно подслушивает разговоры Хакими и Канселу.
Ну и финал: лучший здесь один.
И это Лео Месси.
Месси – The Best! Второй раз выиграл премию ФИФА, вместе с Мартинесом и Скалони
Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER
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