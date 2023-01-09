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Хет-трик «Интеру», бисиклета в финале ЛЧ, великий забег в класико. Бэйла невозможно забыть 👏

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Главные моменты карьеры. Без гольфа (почти).

Гарет Бэйл объявил, что уходит из футбола трогательным письмом. Листаем фотоальбом с главными моментами карьеры, которые не забыть. 

В 2006-м Бэйл прорвался в основу «Саутгемптона» и стал самым молодым дебютантом клуба после Тео Уолкотта.

Уже по окончании сезона-2006/07 его купил «Тоттенхэм» – и тогда о Гарете узнал весь мир.

Правда, за два года Бэйл обзавелся личным «проклятием» – команда не выигрывала 24 матча, пока он был на поле. Спас Харри Реднапп: в 2009-м выпустил на 10 минут при счете 4:0 с «Бернли».

В начале 2010-х Гарет переехал из защиты в полузащиту, взял 11-й номер и окончательно утвердился в статусе звезды АПЛ. В матчах с «Интером» в ЛЧ оформлял хет-трик и выкатывал ассисты на Павлюченко. 

Лучшим сезоном Бэйла стал 2012/13 – он забил 21 гол в 33 матчах АПЛ и дотащил «Тоттенхэм» Андре Виллаш-Боаша до пятого места, подвинув «Ливерпуль» и «Эвертон».

Тем же летом «Реал» выложил за валлийца космические 100 миллионов евро.

В том сезоне «Реал» не стал чемпионом, но выиграл Кубок Испании, а забег Бэйла мимо Марка Бартры вошел в историю класико.

Затем Бэйл еще и прибил «Атлетико» в финале Лиги чемпионов – забил победный мяч в той игре. 

За следующие два года Бэйл и «Реал» выиграли клубный ЧМ и ЛЧ-2016 с Зинедином Зиданом. Еще Гарет вместе с Аароном Рэмзи и Джо Алленом вытащил Уэльс на Евро: валлийцы добрались до полуфинала, попутно выбив Россию (вы точно вспомните тот самый забег Смолова), а Бэйл забил трижды в группе.

После этого все уже было не так солнечно. Но яркие вспышки случались – как дубль через себя в финале с «Ливерпулем» в 2018-м.

Пока Гарета ругали в «Мадриде» за любовь в гольфу, он тащил Уэльс на Евро-2020, а выход праздновал с флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

В 2020-м Гарет вернулся в «Тоттенхэм» – всего на сезон. Забил 11 голов, но лондонцы заняли лишь седьмое место, после чего он отправился отрабатывать последний год контракта в «Реал».

Летом 2022-го Бэйл уехал в «Лос-Анджелес» из МЛС и взял трофей.

А через месяц уже забивал США на ЧМ-2022 в статусе капитана сборной. Уэльса не было на чемпионатах мира с 1958 года – и в последний сезон Бэйла он там все же сыграл.

Красивая получилась карьера.

«Я и мечтать не мог о такой карьере». Бэйл закончил с футболом и написал трогательное письмо

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Clive Rose, Kevork Djansezian, Athena Pictures, David Ramos, Dan Mullan, Shaun Botterill, Denis Doyle, Denis Doyle, Shaun Botterill, Clive Rose, Hamish Blair, Patrick Bolger, Matthew Lewis

14 комментариев

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Kasilas__1
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Дубль Кариусу? А Фэйл то здесь причём? Это вратарские ляпы
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Kasilas__1
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Ответ VladCory
в чем токсичность то? тихо мирно забил на футбол, когда надоело, никого не хейтил, никому не мешал.
Ты видимо не знаешь как он себя вёл в Реале последние годы
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Н.Ф.
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Его хет-трик на San Siro хорошо помню.
Три гола под копирку левой ногой в дальний угол во 2-м тайме.
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Kasilas__1
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Давно забыли. Невозможно вспомнить
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Geo07
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Да, без шуток великий забег за бровкой - ярчайшее что запомнилось!
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ALMAZ_and_GOLD
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Он в США вполне нормально играл, мне кажется, что он мог бы еще поиграть, но ему просто лень )
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Легенда Реала. Спасибо Пересу, эти сто лямов были отработаны сполна.
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Раиль Хафизов
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Ответ Anton Kortenko
Реал выиграл 4-1, какой единственный гол забил Бэйл?
Дубль через себя)
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VladCory
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Ответ Алексей Дрожжин
Карьера конечно суперская, но если бы не его токсичность мог добиться ещё большего
в чем токсичность то? тихо мирно забил на футбол, когда надоело, никого не хейтил, никому не мешал.
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Александр Бабуев
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Легенда мирового футбола, несмотря на последние смазанные годы, то, что он сделал в первую часть карьеры! Плюс сборная!
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Алексей Дрожжин
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Карьера конечно суперская, но если бы не его токсичность мог добиться ещё большего
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Anton Kortenko
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Реал выиграл 4-1, какой единственный гол забил Бэйл?
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Soton
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Крутая карьера, жалко лысеть начал рано)
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LLiriKK
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Мы странно встретились и странно разойдёмся…
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