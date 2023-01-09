Хет-трик «Интеру», бисиклета в финале ЛЧ, великий забег в класико. Бэйла невозможно забыть 👏
Главные моменты карьеры. Без гольфа (почти).
Гарет Бэйл объявил, что уходит из футбола трогательным письмом. Листаем фотоальбом с главными моментами карьеры, которые не забыть.
В 2006-м Бэйл прорвался в основу «Саутгемптона» и стал самым молодым дебютантом клуба после Тео Уолкотта.
Уже по окончании сезона-2006/07 его купил «Тоттенхэм» – и тогда о Гарете узнал весь мир.
Правда, за два года Бэйл обзавелся личным «проклятием» – команда не выигрывала 24 матча, пока он был на поле. Спас Харри Реднапп: в 2009-м выпустил на 10 минут при счете 4:0 с «Бернли».
В начале 2010-х Гарет переехал из защиты в полузащиту, взял 11-й номер и окончательно утвердился в статусе звезды АПЛ. В матчах с «Интером» в ЛЧ оформлял хет-трик и выкатывал ассисты на Павлюченко.
Лучшим сезоном Бэйла стал 2012/13 – он забил 21 гол в 33 матчах АПЛ и дотащил «Тоттенхэм» Андре Виллаш-Боаша до пятого места, подвинув «Ливерпуль» и «Эвертон».
Тем же летом «Реал» выложил за валлийца космические 100 миллионов евро.
В том сезоне «Реал» не стал чемпионом, но выиграл Кубок Испании, а забег Бэйла мимо Марка Бартры вошел в историю класико.
Затем Бэйл еще и прибил «Атлетико» в финале Лиги чемпионов – забил победный мяч в той игре.
За следующие два года Бэйл и «Реал» выиграли клубный ЧМ и ЛЧ-2016 с Зинедином Зиданом. Еще Гарет вместе с Аароном Рэмзи и Джо Алленом вытащил Уэльс на Евро: валлийцы добрались до полуфинала, попутно выбив Россию (вы точно вспомните тот самый забег Смолова), а Бэйл забил трижды в группе.
После этого все уже было не так солнечно. Но яркие вспышки случались – как дубль через себя в финале с «Ливерпулем» в 2018-м.
Пока Гарета ругали в «Мадриде» за любовь в гольфу, он тащил Уэльс на Евро-2020, а выход праздновал с флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».
В 2020-м Гарет вернулся в «Тоттенхэм» – всего на сезон. Забил 11 голов, но лондонцы заняли лишь седьмое место, после чего он отправился отрабатывать последний год контракта в «Реал».
Летом 2022-го Бэйл уехал в «Лос-Анджелес» из МЛС и взял трофей.
А через месяц уже забивал США на ЧМ-2022 в статусе капитана сборной. Уэльса не было на чемпионатах мира с 1958 года – и в последний сезон Бэйла он там все же сыграл.
Красивая получилась карьера.
«Я и мечтать не мог о такой карьере». Бэйл закончил с футболом и написал трогательное письмо
Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Clive Rose, Kevork Djansezian, Athena Pictures, David Ramos, Dan Mullan, Shaun Botterill, Denis Doyle, Denis Doyle, Shaun Botterill, Clive Rose, Hamish Blair, Patrick Bolger, Matthew Lewis
Три гола под копирку левой ногой в дальний угол во 2-м тайме.