Галерея звезд женского Евро: очень много англичанок, лучшая футболистка мира – мимо из-за крестов

В Англии стартовал женский Евро-2022 – давайте познакомимся с главными звездами женского футбола, которые приехали на турнир.

Пернилле Хардер, Дания

Хардер – капитан сборной Дании, которая играет в женской АПЛ за «Челси», один из сильнейших клубов мира. В 27 матчах минувшего сезона нападающая забила 15 голов, и для нее это второй турнир в статусе капитана национальной команды. За Данию Пернилле наколотила 67 голов в 131 матче и дважды признавалась лучшей футболисткой Европы.

Ее трансфер из «Вольфсбурга» в «Челси» в 2020-м стал самым дорогим в женском футболе – 250 тысяч фунтов.

Люси Бронз, Англия

Бронз считается одной из лучших правых защитниц в истории женского футбола, она поиграла за «Эвертон», «Ливерпуль», «Лион» и «Ман Сити», а в этом году перебралась в «Барселону». На полке трофеев Бронз – по 3 Лиги чемпионов, чемпионата Англии и чемпионата Франции.

За сборную Люси играет с 2013 года, но, как и вся команда, ни разу не забиралась дальше полуфинала крупного турнира.

Ада Хегерберг, Норвегия

Первая обладательница женского «Золотого мяча» (2018) вернулась в состав сборной после паузы, вызванной неравным отношением федерации к мужской и женской сборным, и в первом же матче после возвращения оформила хет-трик. На Евро семикратная чемпионка Франции в составе «Лиона» точно пригодится Норвегии.

Эллен Уайт, Англия

Уайт в сборной с 2010-го и провела уже около сотни матчей, в которых забила 44 гола. Со сборной у нее все так же, как и у Бронз – дальше полуфинала не забиралась. А на клубном уровне нападающая дважды выиграла чемпионат Англии. Еще она – фаворит на звание лучшего бомбардира турнира по версии букмекеров.

Правда, в дебютном матче против Австрии осталась без голов.

Вивианна Медема, Нидерланды

25-летняя Медема – лучший бомбардир в истории сборной Нидерландов (73 гола в 101 матче), она выиграла со сборной предыдущий Евро – в 2017-м. На клубном уровне тоже все в порядке: два чемпионства с «Баварией» и одно – с «Арсеналом» (да-да, женский «Арсенал» выигрывает трофеи почаще мужского).

Клаудиа Пина, Испания

Пине – 20, за основной состав «Барселоны» она дебютировала аж в 16 лет. За сборную Пина играет с 2021-го, и у нее всего 3 матча, в то время как на клубном уровне она уже по два раза выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок. Это турнир – шанс сверкнуть и на уровне сборных.

Ханна Беннисон, Швеция

Беннисон – еще одна молодая звезда. Она дебютировала за сборную в 17, в 2020-м вошла в топ-10 самых перспективных футболисток Европы от УЕФА, а в 2021-м сайт Goal назвал ее лучшей в мире. Прошлый сезон у 19-летней футболистки получился неудачным (она играет за «Эвертон»), поэтому наверняка Ханна полна решимости показать себя на уровне сборных.

Лорен Хемп, Англия

Хемп четыре года подряд выигрывала награду «Молодой игрок года среди женщин» от ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и в прошлом сезоне забила впечатляющие 20 голов за «Манчестер Сити», играя левого нападающего.

Юле Бранд, Германия

19-летняя Бранд была признана лучшим игроком матча в своем дебютном матче в прошлом году: в игре с Австралией она вышла на замену, сделала гол и голевую передачу. С того момента она провела 16 матчей за сборную и забила 5 голов, а на клубном уровне играет за «Хоффенхайм».

Есть и драмы – хватает топ-футболисток, которые обидно пролетели мимо Евро.

Кто пропустит турнир

Стеф Хьютон, Англия

Бессменный капитан сборной Англии с 2014 года не выходила на поле с января из-за травмы ахиллова сухожилия. Англичанкам точно будет ее не хватать – за сборную Хьютон играет аж с 2007 года, уже давно стала ментальным лидером.

Хеннифер Эрмосо, Испания

Лучший бомбардир в истории сборной Испании, в 2021 году она стала второй в голосовании за «Золотой мяч». Эрмосо считалась одной из главных претенденток на «Золотую бутсу», забив 51 гол в прошлом году. Но она получила травму колена в начале июня – и не сыграет на Евро.

Амандин Анри, Эжени Ле Соммер, Франция

Две звездные француженки не попали в сборную по решению тренера. Анри была лучшим игроком финала Лиги чемпионов в составе «Лиона», но не попала в состав из-за серии конфликтов с тренером Коринн Диакр – и вообще не играет за сборную с 2020-го. Ле Соммер – лучший бомбардир в истории сборной Франции (86 голов в 175 матчах) – тоже вне заявки.

Алексия Путельяс, Испания

Лучшая футболистка мира прямо сейчас порвала переднюю крестообразную связку на тренировке буквально за день до турнира, из-за чего «Барселона» разозлилась на Федерацию футбола Испании – Алексии просто не дали отдохнуть.

Фото: Gettyimages.ru/Jan Kruger, Naomi Baker, George Wood, Catherine Ivill, Richard Heathcote; globallookpress.com/Natalie Mincher, www.imago-images.de, Natalie Mincher, Heiko Becker, Alex Todd, Panoramic