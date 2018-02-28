они выиграли командный спринт, но в Лахти не поедут
19 февраля 2018
22 февраля 2018
Опубликовано: 24 февр. 2018 г.
Вначале в Устьяны, где сегодня начинается Чемпионат России по лыжным гонкам. Через три часа - первые старты. Ну, а вечером состоится грандиозное открытие. За всем происходящим в Малиновке следит спортивный обозреватель Татьяна Наймушина.
24 февраля 2018
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28 февраля 2018
Легков и Устюгов на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам
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