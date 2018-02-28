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    Блог MOLTE

    они выиграли командный спринт, но в Лахти не поедут

    Теги командный спринт эстафета лыжные гонки Сергей Устюгов Александр Легков спринт Глеб Ретивых Максим Вылегжанин Кубок России

    19 февраля 2018

     

    22 февраля 2018

     

    Опубликовано: 24 февр. 2018 г.

    Вначале в Устьяны, где сегодня начинается Чемпионат России по лыжным гонкам. Через три часа - первые старты. Ну, а вечером состоится грандиозное открытие. За всем происходящим в Малиновке  следит спортивный обозреватель Татьяна Наймушина.

     

    24 февраля 2018

     

     

    25 февраля 2018

     

    26 февраля 2018

     

    28 февраля 2018

    Легков и Устюгов на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

    Автор
    • ГУГА

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