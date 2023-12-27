В новый сезон Медиалиги рвутся звезды: Баста, Непомнящий, Дзюба и даже Инстасамка

Хотят все.

В 2023-м медийный футбол резонировал еще сильнее: финал в «Лужниках», матчи против топ-клубов РПЛ, успехи 2Drots в Кубке России, развязка финала в Волгограде и буллит Шаюна, которые мигом разлетелись по соцсетям...Неудивительно, что все больше селебрити мечтают залететь в такую движуху.

Весной стартует пятый сезон Winline Медиалиги. Мы собрали самых топовых звезд, которые уже претендуют на него.

Зарема может руководить женской командой вместе с бывшей женой Дерипаски

Вы точно помните Зарему Салихову – супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. Она неоднократно заявляла, что успехи «красно-белых» – итог ее бомбезных управленческих решений.

Медиалига давно охотится за Заремой – еще в 2022-м ей предлагали быть ведущий жеребьевки второго сезона. Через год под Зарему придумали клуб. «Может появиться команда, в которой будут руководить девчонки, а играть – ребята, – рассказывал Николай Осипов (президент Медиалиги) в сентябре. – Максимально известные девчонки. Я знаю, что диалоги с Заремой ведутся. Она может возглавить команду. Коллаборация нескольких известных женщин русского футбола».

Спустя месяц Осипов еще раз заявил, что такая команда есть в планах на пятый сезон. И раскрыл имя еще одной топ-дамы – в руководство может войти Полина Юмашева. Регалии впечатляют: дочь бывшего руководителя Администрации Президента Валентина Юмашева, бывшая жена Олега Дерипаски и президент федерации женского футбола России.

Кстати, Зарема точно знает о медиафутболе. Летом 2023-го (перед спартаковским дерби на «Открытии») она респектовала Медиалиге, но утверждала, что профессиональные клубы не должны отпускать туда игроков. Что ж, футболистов «Спартака» в клубе Заремы мы не увидим.

Медиалига заманивает Слуцкого и Дзюбу

Обоих давно связывают с Медиалигой. Дзюбу еще в начале 2023-го, когда он искал клуб, авторы Sports.ru отправляли в МФЛ. Летом журналист Дмитрий Егоров громыхнул инсайдом – клуб Слуцкого и Дзюбы заходит в четвертый сезон. Эпохального события не случилось, но оба все равно интересуются медийным спортом. Например, летом они поучаствовали в турнире по медийному гольфу (а такой вообще есть?)

В октябре Осипов сообщил, что команда действительно планируется: «Сейчас они уладили личный контракт с большим партнером, они очень близки к созданию своего коллектива . Вопрос теперь лишь в зимней паузе – найдет ли Леонид Викторович трудоустройство по профессии, после чего не сможет разрываться между клубами? Но если он продолжит свое медийное шествие, то команде точно быть».

Упс, есть проблемы – в декабре Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и минимум на год укатил в Китай. Дзюба мощно начал 2023-й: весной страйкер на мотивации рвал лигу и тащил «Локо». Но осенью сдал и уже не является безоговорочным выбором Михаила Галактионова. Как создавать команду, когда один президент в другой стране, а второй – решает клубные проблемы?

Баста делает медийный клуб на основе ростовского СКА

Первым об потенциальном участии Баты в МФЛ-5 написал Гуди – президент GOATS (и тоже рэпер): «Баста сделал свою команду, он заходит в следующий сезон Медиалиги. Он очень сильно заряжается в эту историю баблишком и уже подписывает игроков, в том числе медийных».

Позже появились детали. «Весьма вероятно, что эта команда может оказаться в сезоне, – рассказывал Осипов. – Мы говорим о принадлежности к СКА Ростов . Думаю, это будет плюс-минус формат по типу «Сахалинца» с участием самого Василия».

В 2019-м Баста купил СКА по просьбе друзей: на концерте разговорился со знакомыми болельщиками и узнал о проблемах клуба. По словам Басты, команда была в предсмертном состоянии. Рэпер привел крупного спонсора – «Ростех». На начало 2024-го СКА играет в ПФЛ, а Баста по-прежнему участвует в жизни клуба. Он даже признавался, что у него на ноге татуха с логотипом СКА. В январе появилась новая информация – Баста реально думает о Медиалиге.

«Все решения по обеим командам – профессиональной и медиафутбольной – должны быть приняты после 15 января, – рассказывал спортивный директор СКА Виктор Панченко. – Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем [Бастой]. Может появиться медиафутбольная команда в Москве . Обе команды будет курировать Василий Михайлович».

Непомнящий помогает команде африканцев

Концепт – важный критерий идентификации. В ноябре появился по-настоящему необычный коллектив – команда африканцев AFRUS. Помогает легенда камерунского и российского футбола Валерий Непомнящий. Он даже пришел в гости на первый турнир AFRUS. Он отказался тренировать (сложновато в 80 лет), но пообещал помогать коллективу. Короче, если AFRUS попадут в пятый сезон, то мы точно увидим в Медиалиге Непомнящего.

Даже Черданцев может оказаться в Медиалиге

А кого точно ждет Осипов, так это «Тандем». Клуб лучшего голкипера медиафутбола в 2023-м Ивана Зирикова выкатил ролик-анонс, где самым медийным был закадровый голос. Озвучивал трейлер Георгий Черданцев. Жора – ведущий на ютуб-канале «Тандема», сверкает в кадре клубных соцсетей.

Заметно, что пока комментатор не в теме медиафутбола: в большом видео на канале «Тандема» Жора спалил, что не знает легендарный момент с развязкой МФЛ-4. Но, овладев фактурой, Черданцев принесет новую аудиторию в Медиалигу.

Инстасамка и Григорий Лепс – музыкальный лейбл готов удивлять

Cлышали про музыкальный лейбл Rocket Team? О его представителях точно слышали: Люся Чеботкина, Григорий Лепс, Инстасамка. Осенью команда лейбла участвовала в медийном баскете, а в январе тизернула хит – идут и в футбольную Медиалигу.

Сразу отметим – представители команды еще и сами не уверены, что попадут в сезон. Но планы на будущее, конечно, строят. Главным тренером хотят позвать Арама Айрапетяна, который тренировал Reality и учился в академии «Ман Сити» в Китае. А первым трансфером станет игрок «Родины Медиа» Мура.

«У Инстасамки эксклюзивный контракт с нашим лейблом, – рассказал телеграм-каналу «Некласико» Алдар (представитель команды). Она так или иначе будет задействована. Я не могу сейчас сказать, кто будет главным амбассадором нашей команды, но можно зайти на наш сайт и посмотреть весь пул артистов. Каждый из этих артистов будет точно частью истории футбольной команды Rocket».

Кстати, муж Инстасамки – музыкальный продюсер Moneyken – занимался футболом. Неплохой актив для Медиалиги.

Обладает, Крид и Фараон – кто еще из суперзвезд мог бы зайти в Медиалигу?

Давайте пофантазируем – кто еще из суперстаров органично смотрелся бы в Медиалиге? Сразу приходят на ум три рэпера – Обладает, Егор Крид и Фараон. Почему? Каждый – фанат футбола.

Фараон с детства шизит спортом и корешится с Федором Смоловым. Юный Глеб Голубин учился в академии «Динамо» и мечтал стать профиком. Карьера развернулась иначе: туры, концерты и хиты. Глеб близок к медиафутболу: исполнял треки перед суперфиналом МКС, тусовался с «Эгриси» (и даже мог записать гимн тиме Уткина!). «Какое-то время он следил за «Эгриси», – рассказывал Василий. – Однажды он заехал к нам на новогоднюю вечеринку. С того вечера существует даже фото Фараона со Струном ».

Егор Крид – главный фанат медиафутбола среди селебрити. Он отмечал день рождения на легендарном матче между «Амкалом» и «Динамо», но глобально болеет за 2Drots. Впервые залетел на их канал еще в 2019-м, и с тех пор поддерживает. Босс Медиалиги Осипов вспоминал, как Крид связался с ним поздним вечером после финала МФЛ-1: «По пути мне написали с незнакомого номера. Человек сначала поздоровался, а потом прислал большое сообщение и поблагодарил за праздник. Это был Егор Крид. Он болеет за 2Drots, общается со многими ребятами и, видимо, взял у них мой номер».

Может, пора создать клуб и погнать за золотом?

Например, у Обладает есть лейбл Players Club. Осипов вскользь говорил, что PC – интересная кандидатура на слот. Назар тоже давно в медиафутболе. Мини-треки для «Зенита и съемки с 2Drots – хайлайты артиста. А с осени 2023-го у рэпера есть команда в медийном баскетболе. А отсылки на футбол в песнях – шедевры, которые с легкостью можно отыграть. Один из вариантов – нанести на форму все панчи или сделать мерч со строчками из альбомов PC и PC2. Обла, дерзай!

Фото: Лига Ставок Media Golf // Winline Медиалига // РИА Новости/Сергей Пивоваров, Алексей Филиппов