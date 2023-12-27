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В новый сезон Медиалиги рвутся звезды: Баста, Непомнящий, Дзюба и даже Инстасамка

Obladaet
Николай Осипов Николай Осипов
Василий Вакуленко
Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Артем Дзюба Артем Дзюба
Георгий Черданцев Георгий Черданцев
Зарема Салихова Зарема Салихова
СКА Ростов СКА Ростов
Медиафутбол Медиафутбол

Хотят все.

В 2023-м медийный футбол резонировал еще сильнее: финал в «Лужниках», матчи против топ-клубов РПЛ, успехи 2Drots в Кубке России, развязка финала в Волгограде и буллит Шаюна, которые мигом разлетелись по соцсетям...Неудивительно, что все больше селебрити мечтают залететь в такую движуху.

Весной стартует пятый сезон Winline Медиалиги. Мы собрали самых топовых звезд, которые уже претендуют на него. 

Зарема может руководить женской командой вместе с бывшей женой Дерипаски

Вы точно помните Зарему Салихову – супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. Она неоднократно заявляла, что успехи «красно-белых» – итог ее бомбезных управленческих решений.

Медиалига давно охотится за Заремой – еще в 2022-м ей предлагали быть ведущий жеребьевки второго сезона. Через год под Зарему придумали клуб. «Может появиться команда, в которой будут руководить девчонки, а играть – ребята, – рассказывал Николай Осипов (президент Медиалиги) в сентябре. – Максимально известные девчонки. Я знаю, что диалоги с Заремой ведутся. Она может возглавить команду. Коллаборация нескольких известных женщин русского футбола».

Спустя месяц Осипов еще раз заявил, что такая команда есть в планах на пятый сезон. И раскрыл имя еще одной топ-дамы – в руководство может войти Полина Юмашева. Регалии впечатляют: дочь бывшего руководителя Администрации Президента Валентина Юмашева, бывшая жена Олега Дерипаски и президент федерации женского футбола России.

Кстати, Зарема точно знает о медиафутболе. Летом 2023-го (перед спартаковским дерби на «Открытии») она респектовала Медиалиге, но утверждала, что профессиональные клубы не должны отпускать туда игроков. Что ж, футболистов «Спартака» в клубе Заремы мы не увидим. 

Медиалига заманивает Слуцкого и Дзюбу

Обоих давно связывают с Медиалигой. Дзюбу еще в начале 2023-го, когда он искал клуб, авторы Sports.ru отправляли в МФЛ. Летом журналист Дмитрий Егоров громыхнул инсайдом – клуб Слуцкого и Дзюбы заходит в четвертый сезон. Эпохального события не случилось, но оба все равно интересуются медийным спортом. Например, летом они поучаствовали в турнире по медийному гольфу (а такой вообще есть?)

В октябре Осипов сообщил, что команда действительно планируется: «Сейчас они уладили личный контракт с большим партнером, они очень близки к созданию своего коллектива. Вопрос теперь лишь в зимней паузе – найдет ли Леонид Викторович трудоустройство по профессии, после чего не сможет разрываться между клубами? Но если он продолжит свое медийное шествие, то команде точно быть».

Упс, есть проблемы – в декабре Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» и минимум на год укатил в Китай. Дзюба мощно начал 2023-й: весной страйкер на мотивации рвал лигу и тащил «Локо». Но осенью сдал и уже не является безоговорочным выбором Михаила Галактионова. Как создавать команду, когда один президент в другой стране, а второй – решает клубные проблемы? 

Баста делает медийный клуб на основе ростовского СКА

Первым об потенциальном участии Баты в МФЛ-5 написал Гуди – президент GOATS (и тоже рэпер): «Баста сделал свою команду, он заходит в следующий сезон Медиалиги. Он очень сильно заряжается в эту историю баблишком и уже подписывает игроков, в том числе медийных». 

Позже появились детали. «Весьма вероятно, что эта команда может оказаться в сезоне, – рассказывал Осипов. – Мы говорим о принадлежности к СКА Ростов. Думаю, это будет плюс-минус формат по типу «Сахалинца» с участием самого Василия».

В 2019-м Баста купил СКА по просьбе друзей: на концерте разговорился со знакомыми болельщиками и узнал о проблемах клуба. По словам Басты, команда была в предсмертном состоянии. Рэпер привел крупного спонсора – «Ростех». На начало 2024-го СКА играет в ПФЛ, а Баста по-прежнему участвует в жизни клуба. Он даже признавался, что у него на ноге татуха с логотипом СКА. В январе появилась новая информация – Баста реально думает о Медиалиге.

«Все решения по обеим командам – профессиональной и медиафутбольной – должны быть приняты после 15 января, – рассказывал спортивный директор СКА Виктор Панченко. – Этот вопрос будет решать руководство во главе с Василием Михайловичем [Бастой]. Может появиться медиафутбольная команда в Москве. Обе команды будет курировать Василий Михайлович».

Непомнящий помогает команде африканцев

Концепт – важный критерий идентификации. В ноябре появился по-настоящему необычный коллектив – команда африканцев AFRUS. Помогает легенда камерунского и российского футбола Валерий Непомнящий. Он даже пришел в гости на первый турнир AFRUS. Он отказался тренировать (сложновато в 80 лет), но пообещал помогать коллективу. Короче, если AFRUS попадут в пятый сезон, то мы точно увидим в Медиалиге Непомнящего.

Даже Черданцев может оказаться в Медиалиге

А кого точно ждет Осипов, так это «Тандем». Клуб лучшего голкипера медиафутбола в 2023-м Ивана Зирикова выкатил ролик-анонс, где самым медийным был закадровый голос. Озвучивал трейлер Георгий Черданцев. Жора – ведущий на ютуб-канале «Тандема», сверкает в кадре клубных соцсетей.

Заметно, что пока комментатор не в теме  медиафутбола: в большом видео на канале «Тандема» Жора спалил, что не знает легендарный момент с развязкой МФЛ-4. Но, овладев фактурой, Черданцев принесет новую аудиторию в Медиалигу. 

Инстасамка и Григорий Лепс – музыкальный лейбл готов удивлять

Cлышали про музыкальный лейбл Rocket Team? О его представителях точно слышали: Люся Чеботкина, Григорий Лепс, Инстасамка. Осенью команда лейбла участвовала в медийном баскете, а в январе тизернула хит – идут и в футбольную Медиалигу.

Сразу отметим – представители команды еще и сами не уверены, что попадут в сезон. Но планы на будущее, конечно, строят. Главным тренером хотят позвать Арама Айрапетяна, который тренировал Reality и учился в академии «Ман Сити» в Китае. А первым трансфером станет игрок «Родины Медиа» Мура. 

«У Инстасамки эксклюзивный контракт с нашим лейблом, – рассказал телеграм-каналу «Некласико» Алдар (представитель команды). Она так или иначе будет задействована. Я не могу сейчас сказать, кто будет главным амбассадором нашей команды, но можно зайти на наш сайт и посмотреть весь пул артистов. Каждый из этих артистов будет точно частью истории футбольной команды Rocket».

Кстати, муж Инстасамки – музыкальный продюсер Moneyken – занимался футболом. Неплохой актив для Медиалиги.

Обладает, Крид и Фараон – кто еще из суперзвезд мог бы зайти в Медиалигу?

Давайте пофантазируем – кто еще из суперстаров органично смотрелся бы в Медиалиге? Сразу приходят на ум три рэпера – Обладает, Егор Крид и Фараон. Почему? Каждый – фанат футбола. 

Фараон с детства шизит спортом и корешится с Федором Смоловым. Юный Глеб Голубин учился в академии «Динамо» и мечтал стать профиком. Карьера развернулась иначе: туры, концерты и хиты. Глеб близок к медиафутболу: исполнял треки перед суперфиналом МКС, тусовался с «Эгриси» (и даже мог записать гимн тиме Уткина!). «Какое-то время он следил за «Эгриси», – рассказывал Василий. – Однажды он заехал к нам на новогоднюю вечеринку. С того вечера существует даже фото Фараона со Струном».  

Егор Крид – главный фанат медиафутбола среди селебрити. Он отмечал день рождения на легендарном матче между «Амкалом» и «Динамо», но глобально болеет за 2Drots. Впервые залетел на их канал еще в 2019-м, и с тех пор поддерживает. Босс Медиалиги Осипов вспоминал, как Крид связался с ним поздним вечером после финала МФЛ-1: «По пути мне написали с незнакомого номера. Человек сначала поздоровался, а потом прислал большое сообщение и поблагодарил за праздник. Это был Егор Крид. Он болеет за 2Drots, общается со многими ребятами и, видимо, взял у них мой номер». 

Может, пора создать клуб и погнать за золотом? 

Например, у Обладает есть лейбл Players Club. Осипов вскользь говорил, что PC – интересная кандидатура на слот. Назар тоже давно в медиафутболе. Мини-треки для «Зенита и съемки с 2Drots – хайлайты артиста. А с осени 2023-го у рэпера есть команда в медийном баскетболе. А отсылки на футбол в песнях – шедевры, которые с легкостью можно отыграть. Один из вариантов – нанести на форму все панчи или сделать мерч со строчками из альбомов PC и PC2. Обла, дерзай! 

Фото: Лига Ставок Media Golf // Winline Медиалига // РИА Новости/Сергей Пивоваров, Алексей Филиппов

9 комментариев
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Новость с упоминанием Инстасамки и медиалиги и не единого минуса? Ну-ну, будем исправлять!
+11
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Парад уродов какой-то...
+6
0
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Никогда бы не подумал, что доведется в одном предложении увидеть упоминание о Непомнящем и Инстасамке
+4
0
+4
Ответ Альтависта
Новость с упоминанием Инстасамки и медиалиги и не единого минуса? Ну-ну, будем исправлять!
P.S. Иронично, что упоминание Инстасамки в комментарии Sports считает за оскорбление. ;D
+3
-1
+2
Ответ hh88_88
Парад уродов какой-то...
Вы понимаете, что Василий Михайлович может СПРОСИТЬ за такие слова?
+2
0
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они уже не знают как отбить желание у нормальных людей смотреть это шоу. ну теперь еще и инстасамку позвали. что дальше, путина маскотом турнира сделают?
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🤮
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Такими темпами скоро и Путин заинтересуется Медиалигой
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СКА Ростов в медиалиге
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