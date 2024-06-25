Близкие поддержали «Амкал» перед матчем с 2Drots. Какое же эмоциональное видео!

«Папа, ты самый лучший футболист. И ты все можешь».

Медиакласико «Амкал» – 2Drots запомнилось неприятными моментами . Но был и позитив, который остался за кадром.

«Амкал» выпустил традиционный ролик с итогами матча. Показали и интересную деталь – перед игрой с 2Drots в раздевалке включили видео с обращением близких футболистов: родителей, детей, жен, девушек братьев и сестер.

В ролике «Амкала» полностью показано видео, а еще – эмоции игроков. Услышав теплые слова от близких, они расцветали.

Начала девушка хавбека Евгения Маричева: «Ребята, всем привет. У вас сегодня важный матч, мы очень хотим вас поддержать. Им не поможет никто, даже арбитр».

Персональная поддержка хавбека Эрика Товмасяна: «Эрик, сегодня твой мяч точно залетит в ворота».

Форварда Давида Агекяна поддержала вся семья: «Самый лучший из армян – это Дава Агекян».

Мама защитника Арсения Левшука: «Арсений, я очень тебя люблю и всегда буду рядом».

Дочери лидера «Амкала» Василия Маврина: «Папа, мы тебя очень-очень-очень-очень любим. И очень за тебя волнуемся. Мы желаем тебе удачи и победы. Ты самый лучший футболист. И ты все можешь».

Мама центрального защитника Ильи Скроботова прочитала стихи:

«Илья, я рядом.

Скроб, с тобой

душой и сердцем,

мой родной».

Поддержка форварда Степана Костюкова: «Степа, а тебе персонально желаю суперскорости, выносливости, самых точных передач и высоких навесов от ребят».

Мама поддержала защитника Кузю (Дмитрия Кузькина): «Пусть ваши удары в их ворота будут самыми меткими. А соперники оробеют, увидев ваше мастерство».

Родители хавбека Анатолия Катрича: «Вы все вместе, всей командой, должны выйти не делать из себя звезд, а делать «Амкал» самым великим медийным клубом.

Сынок, Толик, мы очень тебя любим. Ты сильный, ты все можешь, мы верим в тебя. «Амкал» – сила».

Игроки явно не ожидали увидеть близких в такой ответственный момент. К концу видео некоторые игроки с трудом сдерживали слезы.

Возможно, именно такая поддержка помогла амкаловцам. Они выдали лучший матч в сезоне и впервые с 2021-го обыграли 2Drots. Для прохода в полуфинал не хватило совсем чуть-чуть – обыграть 2D в серии буллиталити.

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