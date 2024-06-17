У «Броуков» чистка: выгоняют спортивного директора и думают о расставании с главным тренером

В эти выходные «Броуки» проиграли по буллиталити в тяжелейшем матче «Родине Медиа» (0:0, 1:4). Еще ничего не потеряно, через неделю ответный матч, но боссы клуба уже сделали выводы и, кажется, запускают перестройку.

«Броуки» круто стартовали, но забуксовали. Лидер в день четвертьфинала поехал играть в ЛФЛ

«Броуки» круто начали сезон, победив в первых трех матчах Медиалиги с общим счетом 9:1. Потом немного забуксовали из-за эпидемии и травм, но все же первыми гарантировали себе четвертьфинал, где команде досталась «Родина Медиа». Тяжелейший матч, 0:0 и поражение по буллиталити.

«Хорошо, что не так крупно, – отреагировал на поражение президент клуба Дмитрий Егоров в интервью Спортсу. – Я думал, что мы можем проиграть крупно – 0:3, 0:4. У нас проблемы со стартовым составом. Мы сыграли вничью, это нормально».

«##### (херня) полная с игрой в ЛФЛ (любительская лига – Спортс) и с предсезонной подготовкой, – резюмировал в соцсетях второй президент клуба Райзен. – Игроки не готовы физически. Они сами об этом много раз говорили. Но это наши ошибки, не их. От них я вижу максимум вовлеченности и желания. Для меня это самое главное. ЛФЛ рот #### (имел), обговоренные штрафы будут исполнены».

Стоп. А при чем тут ЛФЛ? После матча оказалось, что главная звезда команды Алишер Рахимов за несколько часов до четвертьфинала ездил играть в ЛФЛ.

Три недели назад Райзен объявил, что любой игрок, который сыграет в ЛФЛ будет оштрафован на 80% от месячной зарплаты. Но босс клуба допускает и другие санкции против игрока.

«Алишер — ####### (долбанавт). Ни слова не скажу, если на следующей тренировке «Броуков» ему снесут ######## (хлебальник)», – заявил Райзен.

Райзен заявил, что не хочет находиться в одном коллективе со спортдиром. Егоров допускает, что у главного тренера проблемы с мотивацией

Егоров и Райзен настроены решительно – клуб покинет спортивный директор Артем Хачатурян.

«С Артемом Хачатуряном у нас взаимоотношения закончились, – заявил Райзен. – Мне не очень приятно находиться с ним в одном коллективе. Я не хочу, чтобы он ехал в Нижний Новгород. Поэтому, я думаю, Артем Хачатурян прекращает свою деятельность в команде. Он ###### (проиграл) полностью сезон. Я всю ответственность перекладываю на него и на себя ######## (долбанавта), что вообще в эту авантюру ввязался».

Хачатурян подтвердил, что покидает клуб и тоже высказался: «Чувствую наконец легкость и свободу. Всерьез дискутировать с Райзеном в вопросах селекции нелепо. Особенно когда за 30 минут после вынужденного ухода написали уже из 3 команд».

Но «Броуки» допускают, что уйдет и главный тренер команды Игорь Звездин. По мнению руководства он слишком мягкий для команды.

«У нас с Игорем был разговор о мотивации – рассказал Дмитрий Егоров. – Каждый раз сидеть и контролировать, кто сыграл в ЛФЛ, кто хочет тренироваться, кто хочет выполнять инструкции тренеров по физподготовке – у меня есть подозрение, что этой херней заниматься Игорь в какой-то момент не захочет.

Поучать он не может, орать на футболистов он не хочет, быть воспитателем – тоже. Он хочет работать с профессионалами. Велика вероятность, что Игорь уйдет по окончании сезона. Очень велика».

«Броуки» уже расставались со Звездиным и Хачатуряном – оба вернулись в клуб

В первом сезоне Медиалиги после пятого тура Игорь Звездин уже уходил из «БроукБойз». Тренер и тогдашний капитан команды Сергей Давыдов не ужились в одном коллективе. Звездный форвард не чувствовал авторитет тренера, а тот не хотел скандалов. Райзен и Егоров поговорили со Звездиным и сделали выбор в пользу форварда – тренер ушел из команды.

Через несколько дней ушел и Хачатурян. Он написал пост в телеграм-канале, что приостановил сотрудничество с клубом: «Смысла в моей работе в данный момент нет, а ходить с важным видом и быть картонным спортивным директором без полномочий неинтересно».

Он отметил, что расстались по-человечески. Но через несколько недель остро высказался: «У Димы Егорова абсолютно нет принципов. Никаких границ. Все ради хайпа, просмотров».

Егоров ответил: «Артем Хачатурян уже полтора месяца не находит себе места после ухода из «Броуков». Мелкий масштаб личности. Его предел – это жалобы, обиды и вечное чувство недооцененности».

Но уже в декабре «Броуки» снова пригласили Хачатуряна, чтобы ее сформировать – он согласился.

Долгое время «Броуки» не могли определиться с тренером. Сначала хотели, чтобы тренировал Антон Соснин, но тогда он не мог играть. Потом рассматривали Арама Айрапетяна и Юрия Бабина. В итоге вернулись к кандидатуре Игоря Звездина. С февраля 2023-го он работает в клубе.

Фото: соцсети «БроукБойз» и Winline Медиалиги

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