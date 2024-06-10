«Мороженое же липкое». Стогниенко в Медиалиге вспомнил мем из 2009-го

Олдскулы свело.

Владимир Стогниенко впервые прокомментировал в Winline Медиалиге – в матче восьмого тура между 2Drots и «Народной Командой».

Во время игры камера выхватила голкипера «Амкала» Федора Маслова. Он сидел около поля и старательно размазывал по лицу мороженое. Стогниенко сначала растерялся, но все же считал отсылку и подыграл: «Оно же липкое. Что же молодой человек делает?»

Наверняка вы тоже поняли отсылку.

Переносимся в июнь 2009-го. Владимир Стогниенко комментирировал матч Италия – Бразилия на Кубке Конфедераций. Внезапно камера выхватила ребенка: сначала он спокойно ел мороженое, затем начал размазывать его по носу, щекам и лбу. «Что же молодой человек делает-то? – удивился Стогниенко. – Мороженое. Оно же липкое!»

Мем очень узнаваемый – самое популярное видео с ним на Ютубе собрало 148 тысяч просмотров. Спустя 15 лет Стогниенко повторил мем в Медиалиге.

«Когда мы узнали, что Владимир Стогниенко прокомментирует матч МФЛ, сразу вспомнили этот великий мем, – написал Федос в телеграме. – Ремейк спустя 15 лет!

И да, мороженое по-прежнему липкое, точно вам говорю».

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