Студия Лебедева сделала форму «Амкалу»: с вязью и отсылкой к Финито

Задизанено на спор.

В апреле «Амкал» поспорил с Артемием Лебедевым, что сделает дизайн формы не хуже, чем его студия.

В соцсетях клуба запустили конкурс на лучшую форму. В финал вышли форма от «Амкала», от болельщика, от титульного партнера клуба Pari и от студии Лебедева.

Конечно, больше всего внимания приковано к последнему дизайну.

Форма «Амкала» от Лебедева: вязь, отсылки к «Банке», Финито и клубному гимну

Студия Артемия Лебедева подготовила для «Амкала» три комплекта.

Домашняя – красно-черная.

Гостевая – мятно-белая.

И вратарская – зеленая.

Использование вязи – главная фишка формы. Им нанесены четыре важные для клуба фразы.

• ФК «Банка» – название второй команда «Амкала», где выступают медийные игроки.

• «С поля сразу в рендер» – строчка из гимна клуба. Кстати, с ошибкой – в оригинале так: «С поля сразу на рендер»

• «Защита – это к Финито!» – еще одна строчка из гимна, увековечившая легендарного защитника. Никита Финито умер в феврале после долгой борьбы с лейкемией.

• «Мы «Амкал», а вы нет» – слоган клуба, эти слова кричат игроки перед каждым матчем. А еще это припев гимна. Это же фраза на внутренней стороне воротника для полевых игроков. У вратарей надпись немного другая – «Я вратарь, а вы нет!»

«Форма всегда должна отражать характер клуба. «Колкая» эстетика вязи и нестандартный шрифт в именах и фамилиях визуально демонстрируют дерзость «Амкала». К тому же, это выглядит максимально стильно», – прокомментировал Илья Удовиченко, дизайнер студии Лебедева.

А какие еще были дизайны? «Амкал» сделал форму с советской дверью, а болельщик вспомнил самый успешный год

Дизайн от «Амкала»: красный комплект с паттерном советской двери, которая вела к старту медиафутбола. Есть и отсылки к первому ролику Германа и 10-летнему юбилею его ютуб-канала.

Дизайн от болельщика Станислава Смелого: черно-синяя футболка – воспоминание о 2021-м, самом успешном годе в истории клуба. В тот год «Амкал» выиграл МКС и Кубок Рутуба.

Форма от Pari: красно-черная, с паттерном из надписей «Это наш год».

«Трэш. Кривляние. Чисто для фоток – прикольно». Лебедев оценил формы клубов Медиалиги

В рамках сотрудничества со студией Лебедева «Амкал» снял большое видео. В нем сам Артемий отрецензировал формы клубов Медиалиги.

«Амкал»

«##### (херня). Обе формы – слабо».

2Drots

«Норм. Думаю, это дизайнерский юмор – если сделать инверсию розового цвета, то будет такой голубой. Это просто фотошопный эффект».

ФК «10»

«Психушка на выезде».

«Родина Медиа»

«Эти надписи на спине – трэш. Номер и шрифт – это кривляние».

«БроукБойз»

«Россия! Чисто для фоток – прикольно».

«Чисто Питер»

«Трэш. Из подземного перехода что-то».

DMedia

«Чувствуется, что ткань приятненькая. Но здесь вообще нет дизайна, что обсуждать? Просто одежда. Слишком нежно, можно было ########## [выпендриться], а они этого не сделали».

***

Победителя конкурса объявят 10 июля. Но сыграет ли «Амкал» в форме от Лебедева – пока не ясно.

Форма в стиле «Чикаго Буллз» – «Амкал» красиво врывается в медиабаскет

Фото: телеграм-каналы «Амкала» , Lotus , ФК «10» , «БроукБойз» , «Родины Медиа» и 2Drots , Winline Медиалига