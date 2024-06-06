Студия Лебедева сделала форму «Амкалу»: с вязью и отсылкой к Финито
Задизанено на спор.
В апреле «Амкал» поспорил с Артемием Лебедевым, что сделает дизайн формы не хуже, чем его студия.
В соцсетях клуба запустили конкурс на лучшую форму. В финал вышли форма от «Амкала», от болельщика, от титульного партнера клуба Pari и от студии Лебедева.
Конечно, больше всего внимания приковано к последнему дизайну.
Форма «Амкала» от Лебедева: вязь, отсылки к «Банке», Финито и клубному гимну
Студия Артемия Лебедева подготовила для «Амкала» три комплекта.
Домашняя – красно-черная.
Гостевая – мятно-белая.
И вратарская – зеленая.
Использование вязи – главная фишка формы. Им нанесены четыре важные для клуба фразы.
• ФК «Банка» – название второй команда «Амкала», где выступают медийные игроки.
• «С поля сразу в рендер» – строчка из гимна клуба. Кстати, с ошибкой – в оригинале так: «С поля сразу на рендер»
• «Защита – это к Финито!» – еще одна строчка из гимна, увековечившая легендарного защитника. Никита Финито умер в феврале после долгой борьбы с лейкемией.
• «Мы «Амкал», а вы нет» – слоган клуба, эти слова кричат игроки перед каждым матчем. А еще это припев гимна. Это же фраза на внутренней стороне воротника для полевых игроков. У вратарей надпись немного другая – «Я вратарь, а вы нет!»
«Форма всегда должна отражать характер клуба. «Колкая» эстетика вязи и нестандартный шрифт в именах и фамилиях визуально демонстрируют дерзость «Амкала». К тому же, это выглядит максимально стильно», – прокомментировал Илья Удовиченко, дизайнер студии Лебедева.
А какие еще были дизайны? «Амкал» сделал форму с советской дверью, а болельщик вспомнил самый успешный год
Дизайн от «Амкала»: красный комплект с паттерном советской двери, которая вела к старту медиафутбола. Есть и отсылки к первому ролику Германа и 10-летнему юбилею его ютуб-канала.
Дизайн от болельщика Станислава Смелого: черно-синяя футболка – воспоминание о 2021-м, самом успешном годе в истории клуба. В тот год «Амкал» выиграл МКС и Кубок Рутуба.
Форма от Pari: красно-черная, с паттерном из надписей «Это наш год».
«Трэш. Кривляние. Чисто для фоток – прикольно». Лебедев оценил формы клубов Медиалиги
В рамках сотрудничества со студией Лебедева «Амкал» снял большое видео. В нем сам Артемий отрецензировал формы клубов Медиалиги.
«Амкал»
«##### (херня). Обе формы – слабо».
2Drots
«Норм. Думаю, это дизайнерский юмор – если сделать инверсию розового цвета, то будет такой голубой. Это просто фотошопный эффект».
ФК «10»
«Психушка на выезде».
«Родина Медиа»
«Эти надписи на спине – трэш. Номер и шрифт – это кривляние».
«БроукБойз»
«Россия! Чисто для фоток – прикольно».
«Чисто Питер»
«Трэш. Из подземного перехода что-то».
DMedia
«Чувствуется, что ткань приятненькая. Но здесь вообще нет дизайна, что обсуждать? Просто одежда. Слишком нежно, можно было ########## [выпендриться], а они этого не сделали».
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Победителя конкурса объявят 10 июля. Но сыграет ли «Амкал» в форме от Лебедева – пока не ясно.
Форма в стиле «Чикаго Буллз» – «Амкал» красиво врывается в медиабаскет
Фото: телеграм-каналы «Амкала», Lotus, ФК «10», «БроукБойз», «Родины Медиа» и 2Drots, Winline Медиалига