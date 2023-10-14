Медиалига вдохновилась Кандинским и сделала форму сборной в стиле авангард

Трибьют отцу русского абстракционизма.

Сборная России по футболу играет в одной и той же форме уже третий год. Сборная Winline Медиалиги такого себе не позволяет и к каждому матчу готовит новый комплект. Встречайте форму к матчу против сборной ФНЛ.

Белые футболки для полевых, сиреневые – для вратарей.

На левом рукаве призыв посетить Дагестан – почти как у «Арсенала», «Баварии» или «ПСЖ», которые зовут в Руанду, но это не спонсорская история, просто матч пройдет в Каспийске на «Анжи-Арене».

А еще важнейшим элементом формы стали абстрактные вставки. Они плавно перетекают с груди на правый рукав, а потом на спину.

Создавая форму, Медиалига вдохновлялась творчеством лидера русского абстракционизма Василия Кандинского.

«Что общего у сборной лиги и масштабнейшего художественного течения конца XIX века? Желание удивлять аудиторию, отрицание классической традиции в индустрии и стремление к развитию. Эти принципы легли в основу нового дизайна формы сборной команды МФЛ. Вдохновляемся и делаем трибьют отцу русского абстракционизма – Василию Кандинскому. Каждый творит свое искусство🧡», – заявила Медиалига в телеграм-канале.

Увидим форму на игроках уже 1 декабря в битве со сборной ФНЛ. Начало – в 20:00 (мск).

Фото: Winline Медиалига