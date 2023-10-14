Mia Boyka
Блог

Медиалига вдохновилась Кандинским и сделала форму сборной в стиле авангард

Сборная Медиалиги
Winline Медиалига Winline Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Трибьют отцу русского абстракционизма.

Сборная России по футболу играет в одной и той же форме уже третий год. Сборная Winline Медиалиги такого себе не позволяет и к каждому матчу готовит новый комплект. Встречайте форму к матчу против сборной ФНЛ.

Белые футболки для полевых, сиреневые – для вратарей.

На левом рукаве призыв посетить Дагестан – почти как у «Арсенала», «Баварии» или «ПСЖ», которые зовут в Руанду, но это не спонсорская история, просто матч пройдет в Каспийске на «Анжи-Арене».

А еще важнейшим элементом формы стали абстрактные вставки. Они плавно перетекают с груди на правый рукав, а потом на спину.  

Создавая форму, Медиалига вдохновлялась творчеством лидера русского абстракционизма Василия Кандинского.

«Что общего у сборной лиги и масштабнейшего художественного течения конца XIX века? Желание удивлять аудиторию, отрицание классической традиции в индустрии и стремление к развитию. Эти принципы легли в основу нового дизайна формы сборной команды МФЛ. Вдохновляемся и делаем трибьют отцу русского абстракционизма – Василию Кандинскому. Каждый творит свое искусство🧡», – заявила Медиалига в телеграм-канале.

Увидим форму на игроках уже 1 декабря в битве со сборной ФНЛ. Начало – в 20:00 (мск).

Фото: Winline Медиалига

Медийные игроки сливаются с матча против сборной ФНЛ. Уже не будет «Амкала», двух чемпионов и форварда-суперзвезды

Еще больше о сборной Медиалиги в нашем телеграм-канале

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно, а Кандинский тоже приглашал посетить Дагестан?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень дешево выглядит -- просто отпринтили кусок работы Кандинского. И то лишь на плечах. Интереснее было бы построить свой рисунок на основе
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какие омерзительные рожи
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тарасов будто себе пластику лица сделал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здесь принято хейтить медиалигу по поводу и без, но я скажу что форма крутая! Если бы не спонсор и логотип, купил бы себе!
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий