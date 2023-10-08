Медийные игроки сливаются с матча против сборной ФНЛ. Уже не будет «Амкала», двух чемпионов и форварда-суперзвезды

Что происходит?

1 декабря сборная Winline Медиалиги сыграет со сборной ФНЛ. Планировался классный праздник: «Анжи-Арена», потенциальное участие Хабиба и Махачева в качестве гостей, лучшие футболисты Медиалиги и ФНЛ. Но когда до матча оставалось меньше недели что-то пошло не так: медиафутболисты массово отказываются от матча. Разбираемся.

Что такое сборная Медиалиги? Весной играли против «Крыльев», в феврале сыграют с Бразилией, Китаем, Аргентиной на медийном ЧМ

Возможно, вы не знали, но у Медиалиги есть сборная. Она появилась в феврале 2023-го, в нее вызываются лучшие игроки лиги.

«Сборная Медиалиги – это своего рода прототип сборной России. Это лишь вопрос времени, когда сборная МФЛ начнет привлекать столько же внимания, сколько матчи 2Drots», – рассказывал Sports.ru президент Медиалиги Николай Осипов.

Сборная даже успела сыграть один матч – в марте против «Крыльев Советов» на стадионе чемпионата мира (сборная проиграла 0:4).

После «Крыльев» сборная встала на паузу. Но сейчас у Медиалиги активные планы на команду. Уже анонсирован Чемпионат мира среди медиафутбольных команд – он пройдет в ОАЭ в феврале 2024-го. Помимо сборной Медиалиги ожидается участие Аргентины, Бразилии, Индонезии и других стран. Матч против сборной ФНЛ – часть подготовки к этому турниру.

Но похоже, что медийный ЧМ привлекает не всех.

«Это плевок в лицо». «Амкал» жестко отказался от сборной: клуб хотел, чтобы игроки готовились отдельно и получили минимум тайм игрового времени

У «Амкала» сложные отношения со сборной Медиалиги.

Весной «Амкал» не хотел отпускать игроков в сборную. Но лига придумала, как переубедить клуб: все заработанные на матче с «Крыльями» деньги пожертвовали на лечение легенды «Амкала» Финито, у которого диагностировали лейкоз. Конечно, амкаловцы приехали и помогли собрать 670 тысяч рублей.

Осенью из «Амкала» в сборную вызвали пятерых: хавбека Прокопа, защитников Арсения Левшука, Имая, Кузю, голкипера Федора Маслова. Федос взял самоотвод – 1 декабря его не будет в России.

Примерно в 20-х числах ноября сборная Медиалиги начала подготовку к матчу. Выяснилось, что игроки «Амкала» будут тренироваться не со всеми, а в расположении клуба. Но в Дагестан все-таки полетят. «И тут вопрос, а справедливо ли это будет, по отношению к другим?!» – негодовал Шамиль Курбанов ( тренер сборной МФЛ). «Амкалу» не понравилось.

«Сначала звонят, уговаривают отпустить футболистов, говорят, что могут подстроиться под наш график. А затем вкидывают, что наши игроки «пропустили тренировку» в день игры «Амкала», – отреагировал президент «Амкала» Герман Эль Класико. – Ребят, у вас там дисконнект. Это не мы просились в «сборную». Можем вернуться к отказу от участия».

Конфликт быстро потух: в тот же день Курбанов написал, что они с Германом все уладили в диалоге.

26 ноября, в воскресенье, тренерский штаб сборной отцепил от состава Имая и Кузю. Это вызвало бурную негативную реакцию у «Амкала». В тот же день сборная потеряла и Левшука с Прокопом. « Игроков «Амкала» в сборной не будет , – написал Прокоп. – Двоих вы сами не взяли, решив каким-то образом, двое остаются с командой».

Сразу после этих слов появилось официальное заявление «Амкала»: «В связи с тем, что по нашим футболистам, вызванным в сборную МФЛ, постоянно принимались разные решения, мы приняли решение остаться командой и не лететь в Махачкалу ».

Выяснилась и новая деталь (которая объясняет, почему «Амкал» так резко отреагировал) – игроков «Амкала» взяли в сборную на особых условиях. «Они должны обязательно провести на поле 45 минут [против сборной ФНЛ]. Это была моя личная инициатива, тренерская», – уточнил Сослан Гатагов (главный тренер «Амкала») в интервью клубным соцсетям.

Также Гатагов рассказал, что изначально лига согласилась на эти требования, но затем нарушила их, отцепив Имая и Кузю. «Мы коллективно приняли это решение. Мы считаем, что это плевок в лицо , – заявил Гатагов. – Говорили по телефону одно, а по факту другое. Если вы хотите быть медийной сборной, то вы должны следовать процедуре. В последний момент так поступать – не солидно».

В общем, пока без «Амкала». А как дела у других?

В сборную не приедет еще много игроков: большинство хотят сыграть за свои клубы, а один – обижен на Медиалигу

На матч против сборной ФНЛ Медиалига вызвала 39 игроков. К понедельнику сборная потеряла 9 из них .

В сборной не будет одного из лучших форвардов медиафутбола Кутуза (Сергея Кутузова). Звезда ФК «10» сослался на занятость.

«К большому сожалению в момент проведения игры у меня будут дела в Москве, которые не получилось перенести. Лично я ни на кого не обижался, хотел проверить себя против очень сильной команды. Но увы! Сборной желаю хорошей поездки и удовольствия от игры», – написал Кутуз в воскресенье.

Взял самоотвод и хавбек «Титана» Кирилл Бирюков. Кажется, он обиделся на лигу: Бирюк классно провел 2023-й (выиграл МКС и Медиалигу), но на премии Media Football Awards не получил индивидуальных наград.

« У меня пропала мотивация играть за сборную! – написал Биря на следующий день после церемонии. – Знаю, что тренеры рассчитывали на меня, но прошу меня понять. К тренерам и футболистам только уважение. Но так как лига выбрала лучших, считаю так тому и быть».

Но есть и альтернативная версия: инсайдер Иван Карпов написал, что Бирюка просто не отпустил клуб «Барс», за который хавбек играет в ЛФЛ.

В Дагестан не полетит еще один чемпион МФЛ-4 – Гамид Шахбанов из «Титана». У него матч в чемпионате России 8х8. «Очень хотелось полететь на родину – пишет Гама. – Обстоятельства сложились так, что приходится расставлять приоритеты».

В сборную не приедет и голкипер «Эгриси» Алексей Клюкин – он останется в Москве из-за важного матча Эгриси в ЛФЛ. 2 декабря клуб Уткина играет с «Изумрудом» – важный матч в борьбе за медали. « Круто было бы обыграть сборную ФНЛ, но я не могу подставить своего друга Васю и коллектив », – написал Клюкин у себя в телеграме.

Кстати, еще одна звезда «Эгриси» – хавбек Игорь Струнин – планирует сыграть и за сборную, и за «Эгриси». В интервью Sports.ru он рассказал, что 1 декабря выйдет за сборную, а утром 2 декабря улетит в Москву чтобы успеть на ЛФЛ.

«Если мы бы отпустили наших игроков, то с ЦСКА играла бы сборная МФЛ, а не мы». Игроки 2Drots ни разу не ездили в сборную Медиалиги

А еще в сборной Медиалиге не будет представителей самой популярной медиафутбольной команды – 2Drots. Это принципиальная позиция клуба, которая тянется с мартовского матча с «Крыльями».

В начале февраля в сборную Медиалиги вызвали 13 игроков 2Drots, а также тренеров – Дмитрия Кузнецова (его назначили главным) и Альберта Осколкова (ассистент). Но клуб никого не отпустил сославшись на то, что еще не закончились переговоры об участии в третьем сезоне Медиалиги. «Самураи» все же сыграли в МФЛ-3, но игроков в сборную по-прежнему не отпускают.

«Нам неинтересно играть за сборную против клубов, – объяснял президент 2Drots Некит. – Против клубов мы и сами можем сыграть. Если будет международная история, где будет сборная России против сборной Испании или Китая, то это уже серьезно».

Другой президент 2Drots Жека отмечал, что клуб потеряет, если будет отпускать лучших игроков в другие команды: «Если мы бы отпустили наших игроков в то время, тогда с ЦСКА, скорее всего, играла бы сборная МФЛ, а не мы» .

К осени ситуация не изменилась. Кажется, отношения между лигой и клубом даже ухудшились. «Самураи» посчитали, что не премии Media Football Awards их обделили наградами. «Лиге похрен на меня. Меня и игроков 2Drots в сборной не будет! История завершена», – заявил Кузнецов на следующий день после церемонии.

А кто будет играть? Лучший медиафутболист года, и 7 игроков «Броуков», Тарасов и Павлюченко

Похоже, что костяк сборной Медиалиги составят игроки «Броуков», «Титана» и «Родины Медиа».

Хорошая новость – лиге удалось договориться с «БроукБойз». Их титульный спонсор (букмекерская компания BetBoom) был против того, чтобы игроки выступали в футболках с другим букмекером. Но проблема улажена.

Итак, на кого можно будет посмотреть 1 декабря? В составе лучший вратарь года Иван Зириков, лучший защитник – Илья Давыдов, лучший нападающий – Мазур (все – «БроукБойз»), лучший медиафутболист года Василий Маврин («Титан»).

Есть и парни, которые известны вообще всем – вызваны Роман Павлюченко (Fight Nights) и Дмитрий Тарасов («Родина Медиа») .

В тренерском штабе лучший тренер года Игорь Звездин («БроукБойз»), а также Шамиль Курбанов («Титан») и Алан Гатагов (FC Bus).

Главное, чтобы еще кто-то не отказался от вызова.

Фото: Winline Медиалига