Форма в стиле «Чикаго Буллз» – «Амкал» красиво врывается в медиабаскет

«Берем пример с лучших».

21 октября стартовал второй сезон Лига Ставок Media Basket. Один из флагманов медийного футбола – «Амкал» – пропускал прошлый сезон, но залетел в новый.

В день дебютного матча «Амкал» презентовал новую форму. Да-да, она сделана в стиле легендарного комплекта «Чикаго Буллз». «Врываемся в новый вид спорта и сразу берем пример с лучших!» – подписали в телеграм-канале клуба.

А вот так комплект смотрится в динамике.

С первых дней существования «Амкал» играет в черно-красном. Так что сравнение с цветами «Чикаго» вполне легитимно.

А кто играет у «Амкала»? Много опытных любителей, но центральная роль – у капитана и легенды клуба

В первом сезоне 2Drots выставляли смешанный состав: несколько парней из футбольного клуба плюс профессионалы. «Амкал» тоже обещал привлечь своих медийных ребят – Прокопа (главная звезда), Сибскану (капитан), Германа Эль Класико (президент), Карата (основной форвард).

Однако в дебютном матче почти не нашлось представителей футбольного «Амкала». Возможно, дело в том, что команда еще не вышла из отпуска.

Кто же сыграл за «Амкал» в медиабаскете?

● Никита Кущенко, тяжелый форвард – баскетболист-любитель, КМС по баскетболу. Четырехкратный чемпион АБЛ (чемпионат Москвы среди любительских команд).

● Вадим Иванов – в «Амкале» играет по квоте профессионального игрока. Более 10 лет выступает в соревнованиях по баскетболу 3х3, участвовал в Единой континентальной лиге 3х3.

● Александр Барышев – баскетболист с тэгом на Sports.ru. Сыграл два матча за саратовский «Автодор» в Единой лиге ВТБ, в сезоне-2023/24 играет в Ассоциации Студенческого Баскетбола.

● Александр Пантеровский, атакующий защитник. Еще один представитель любительского баскетбола Москвы. Играет в МЛБЛ-Москва за команду «Ястребы». Однажды оформил квадрупл-дабл!

● Була – третий голкипер «Амкала». Весной 2023-го клуб выбрал его на драфте Медиалиги.

● Сибскана – хэдлайнер и главный медийный персонаж баскетбольного «Амкала». Обычно он капитанит и играет в основе футбольного «Амкала». В отличие от коллег по команде, Сибскана с удовольствием погрузился в медийный баскетбол – приходил на жеребьевку и пресс-конференцию, участвовал в челлендже и вышел в первом туре.

«На медиабаскетбол решил тут одним глазком посмотреть, в итоге за неделю: пара тренировок, индивидуальная треня, конференция, фотосессия формы, матч без замен, челлендж от лиги», – пишет Сибскана у себя в телеграме.

Пока что формы в стиле «Чикаго» не хватает. В дебютном матче «Амкал» проиграл Pena Team – 20:27.