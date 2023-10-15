«Мы здесь никому не нужны. Мы нужны себе». Пять минут мотивации от Василия Уткина

Не смог приехать на главный матч своей команды, но зарядил ее вот так проникновенно.

Даже если не следите за Winline Медиалигой, вы точно слышали про классный сезон «Эгриси». Команда Василия Уткина сотворила сенсацию: выбила 2Drots и впервые в истории вышла в полуфинал. Василий плакал, когда это случилось.

В воскресенье в Медиалиге полуфинал – «Эгриси» против «БроукБойз». Место необычное – Калининград, «Ростех Арена».

Василий Уткин посещает все матчи «Эгриси», но полететь в Калининград не смог из-за проблем с коленом. «Ничего страшного, но я буквально 100 метров не могу пройти толком», – грустил президент.

Но Василий все равно на связи с «Эгриси». В день полуфинала он прислал команде эмоциональное видео. За час до матча его выложили в телеграм-канале клуба.

«Нам говорят, что вы уже прыгнули выше головы и дальше можно ничего не бояться. Я хочу вас спросить. А так вообще имеет смысл говорить себе, спортсмену, или, по крайней мере, азартному парню, играющему в футбол? Два шага до трофея – это место, когда можно остановиться? Думаю, что нет.

Мы прожили неделю. Не знаю, как вы, но я – под колоссальным кайфом. У меня просто не было плохого настроения на этой неделе, кроме случая, когда я окончательно разбил свое колено. Ничего страшного, все заживет. Тогда я чуть расстроился, а все остальное время меня буквально носило на крыльях . Я думаю, что это чувство знакомо многим из вас.

И вы считаете, что вы прыгнули выше головы и на этом можно остановиться? Подумайте о том, много ли было в вашей жизни таких моментов? Не связанных с днем рождения вашим. Не связанных со встречей с любимой девушкой. Не связанных с рождением ребенка, это тоже уже многие проходили. Когда вот все просто было в ваших руках, и вы этого добились. Это надо продолжать, это нельзя отпускать. Да, не будет трагедии, если этого не случится, но мы еще ничего не добились, мы еще никуда не вышли.

Да, нам есть, что вспомнить. Но вы знаете, если мы будем себя этим утешать, нам вообще не надо выходить на поле, потому что нашей команде 10 лет. И в случае чего мы можем сесть у меня на даче и травить байки трое суток, не останавливаясь на сон. И будет о чем вспомнить.

На этой неделе много было разговоров от неумных людей о том, что наша команды здесь никому не нужна. Потому что мы выбили фаворита. Я должен сказать, ребят. Эти люди правы. Но правы только в звуке слов, которые они произносят. Мы действительно здесь никому не нужны. И это правильно.

Сейчас сделайте паузу, выдохните, и посмотрите вокруг себя по сторонам. Вот этим людям, которые вас сейчас окружают, вы лично и нужны. Мы нужны сами себе. И нам ничье разрешение не требуется, чтобы здесь быть. И идти дальше. И только эти люди, которые сейчас здесь находятся в этой комнате, которые тебя сейчас окружают, только от них ты можешь дождаться помощи. И ты ее получишь.

Это нужно вам. Точнее, это нужно нам. Но не мне выходить на поле.

Эти дни и эти мгновения очень дороги. Посмотрите друг на друга еще раз. Вы думаете, что так будет дальше всегда? Возможно. Вы думаете, что у вас будет вторая-третья попытка? Возможно. Мы будем все для этого делать. Но подумайте о другом.

Два месяца назад многие из вас были просто незнакомы друг с другом. И вот так совпало, так легла карта, так легла фишка, и еще вы для этого очень много поработали, что вы стали командой, к которой без уважения не может относиться ни один соперник . И вы думаете, что это легко будет повторить?

Только сегодня и только сейчас важно что происходит. Сегодня и сейчас. Кого вам бояться после победы над 2Drots? Кого? Весь вопрос в том, сумеешь ли ты, который меня сейчас слушает, показать свою лучшую игру. И поддержат ли тебя твои товарищи.

Вот за это. «Эгриси».

***

В команде отблагодарили босса. Игроки вышли на полуфинал в худи с надписью «Худи Васи Уткина». Именно в такой Уткин обычно снимается в роликах.

Размер сохранен.

А на скамейке запасных оставили свободное место.

Фото: https://t.me/egrisi_fc