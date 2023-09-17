Медиалига постоянно играет на больших стадионах – даже на «Петровском» и «Лужниках»

Вспоминаем главные выезды.

У Winline Медиалиги начинается самая захватывающая стадия – плей-офф. В этом сезоне МФЛ расширит географию: два четвертьфинальных матча пройдут на «Мордовия Арене» в Саранске, полуфиналы – в Калининграде и Минске.

За неполных два года Медиалига объездила почти все топовые стадионы России (и не только). Ниже – вспоминаем большие арены, которым повезло принимать матчи МФЛ.

«ВТБ Арена», Москва. 2Drots – Basement, 11 тысяч зрителей

Первый сезон Медиалиги завершился пышно – финалом на стильной «ВТБ Арене».

После матча организаторы жаловались, что фанаты раскупили квоту в 11 тысяч билетов за несколько часов. А пустить больше зрителей не разрешили.

Стадион академии «Краснодара». 2Drots – «Родина Медиа», 7 458 зрителей

Второй сезон Медиалиги стартовал осенью 2022-го и затянулся до декабря. Играть финальную стадию решили там, где потеплее – в Краснодаре. В начале декабря 7 457 человек выбрали не матч Нидерландов и США на чемпионате мира, а «Родину Медиа» и 2Drots.

Изначально Медиалига рассчитывала провести финал на главном стадионе Краснодара, но там устанавливали оборудование для Fan ID. Поэтому сыграли на компактной айфон-арене.

Стадион «Нижний Новгород». «БроукБойз» – «Сахалинец», 10 752 зрителя

Любимый стадион Медиалиги. В Нижнем сыграли уже 8 матчей: полуфиналы МФЛ-1, групповой этап и четвертьфиналы МФЛ-3, групповой этап МФЛ-4. Самым посещаемым остается весенний матч «БроукБойз» и «Сахалинца» – 10 752 зрителя. Такую аудиторию в Нижнем не смогли собрать даже «Амкал» и 2Drots.

«Открытие Арена», Москва. «Народная Команда» – «Бей Беги», 11 тысяч зрителей

Групповой этап третьего сезона Медиалиги завершился суперматчем – две спартаковские команды зарубились на домашнем стадионе «Спартака». Заполненный фан-сектор, Романцев в качестве почетного гостя, Промес и Зиеш на скамейке – получился медиафутбол здорового человека.

На матч согласовали квоту в 25 тысяч зрителей. Но об игре на «Открытии» договорились всего за два дня до матчдэя, поэтому пришло только 11 тысяч.

Впервые МФЛ сыграла на «Открытии» в сентябре 2022-го. «Амкал» и ФК «10» собрали 7 тысяч.

«Ак Барс Арена», Казань. «Амкал – 2Drots, 15 339 зрителей

Медиалига открыла для себя «Ак Барс Арену» летом 2023-го – провела в Казани полуфиналы третьего сезона. Больше зрителей собрало главное дерби ютуба. Посмотреть на зарубу «Амкала» и 2Drots пришли 15 339 человек. Это стало рекордом посещаемости Медиалиги (спойлер: он пал через неделю). Зрители кайфовали от атмосферы, а местные грустили – «Рубину» не собрать столько же болельщиков.

В тот же день на «Ак Барс Арене» игрался первый полуфинал МФЛ-3 – «Бей Беги» против «Родины Медиа». Он собрал существенно меньше – около тысячи зрителей.

«Лужники», Москва. 2Drots – «Родина Медиа», 21 643 зрителя

Финал третьего сезона прошел на главном стадионе России. Еще никогда Медиалига не приезжала на арены такого уровня. Посмотреть на «Родину Медиа» и 2Drots пришла 21 642 зрителя.

МФЛ признала опыт позитивным и объявила, что каждый финал весеннего сезона будет играться на «Лужниках». Это недешево – аренда на два матча (еще играли за третье место) обошлась Медиалиге в 17 миллионов рублей.

«Борисов Арена», Беларусь. «Амкал» – «Сахалинец». 11 782 зрителя

Осенью 2023-го Медиалига впервые сыграла за пределами России. «Амкал» и «Сахалинец» зарубились на «Борисов-Арене» в 30 километрах от Минска. Матч уверенно вошел в топ-15 самых посещаемых в истории стадиона – рядом с «Челси» и «Арсеналом».

«Петровский», Санкт-Петербург. «Чисто Питер» – 2Drots. 4,5 тысячи зрителей

В четвертый сезон Медиалиги попала медийная команда «Зенита» – «Чисто Питер». Она же привела за собой «Петровский».

Здесь отыграли два матча группового этапа – «Чисто Питер» сразился с 2Drots и с ФК «10». Несмотря на кошмарную погоду, матч с 2Drots собрал бодрые 4,5 тысячи. А больше на «Петровский» запускать нельзя из-за аварийного состояния арены.

Фото: ФК «Амкал»; Winline Медиалига