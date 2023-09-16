«Эгриси» сыграет с «Уральцем», ФК «10» с «Титаном» в Wild card. «Амкал» и 2Drots уже в четвертьфинале Медиалиги
Спустя 5 туров группового этапа четвертого сезона WInline Медиалиги мы узнали всех участников плей-офф. 4 команды, занявшие первые места в группах попали сразу в четветьфинал. Еще 8 клубов, занявшие 2-е и 3-е места сыграют дополнительный раунд за выход в 1/4 финала. Медиалига навала этот раунд Wild card.
Выкатываем полный календарь плей-офф. Пост будем дополняться датами и местами проведения матчей по мере поступления информации.
Wild card за выход в четвертьфинал
Все матчи пройдут в Москве, на стадионе «Москвич»
4 октября, среда
Fight Nights – «Чисто Питер», начало в 18:00
«Эгриси» – «Уралец», начало в 21:00
5 октября, четверг
«Сахалинец» – «Народная Команда», начало в 18:00
ФК «10» – «Титан», начало в 21:00
Четвертьфинал
7 и 8 октября
2Drots – «Эгриси» или «Уралец»
«БроукБойз» – «Сахалинец» или «Народная Команда»
«Амкал» – Fight Nights – «Чисто Питер»
«Родина Медиа» – ФК «10» или «Титан»
Матчи, которые состоятся 7 октября пройдут в Москве на «Москвиче», матчи 8 октября пройдут в Саранске на «Мордовия Арене». Уже известно, что 2Drots сыграет в Москве, а «Амкал» – в Саранске. Точное расписание этой стадии будет известно позднее.
Полуфинал
По предварительной информации полуфинальные матчи Медиалиги сыграют в Калининграде на «Ростех Арене». Игры пройдут 14 или 15 октября.
Финал
Николай Осипов рассказывал, что финал пройдет в Волгограде, если не получится организовать решающий матч сезона в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Будет ли матч за 3-е место пока не сообщалось.
Примечание: время начала матчей – московское.
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