Mia Boyka
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«Эгриси» сыграет с «Уральцем», ФК «10» с «Титаном» в Wild card. «Амкал» и 2Drots уже в четвертьфинале Медиалиги

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Спустя 5 туров группового этапа четвертого сезона WInline Медиалиги мы узнали всех участников плей-офф. 4 команды, занявшие первые места в группах попали сразу в четветьфинал. Еще 8 клубов, занявшие 2-е и 3-е места сыграют дополнительный раунд за выход в 1/4 финала. Медиалига навала этот раунд Wild card.

Выкатываем полный календарь плей-офф. Пост будем дополняться датами и местами проведения матчей по мере поступления информации.

Wild card за выход в четвертьфинал

Все матчи пройдут в Москве, на стадионе «Москвич»

4 октября, среда

Fight Nights – «Чисто Питер», начало в 18:00

«Эгриси» – «Уралец», начало в 21:00

5 октября, четверг

«Сахалинец» – «Народная Команда», начало в 18:00

ФК «10» – «Титан», начало в 21:00

Четвертьфинал

7 и 8 октября

2Drots – «Эгриси» или «Уралец»

«БроукБойз» – «Сахалинец» или «Народная Команда»

«Амкал» – Fight Nights – «Чисто Питер»

«Родина Медиа» – ФК «10» или «Титан»

Матчи, которые состоятся 7 октября пройдут в Москве на «Москвиче», матчи 8 октября пройдут в Саранске на «Мордовия Арене». Уже известно, что 2Drots сыграет в Москве, а «Амкал» – в Саранске. Точное расписание этой стадии будет известно позднее.

Полуфинал

По предварительной информации полуфинальные матчи Медиалиги сыграют в Калининграде на «Ростех Арене». Игры пройдут 14 или 15 октября.

Финал

Николай Осипов рассказывал, что финал пройдет в Волгограде, если не получится организовать решающий матч сезона в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Будет ли матч за 3-е место пока не сообщалось.

Примечание: время начала матчей – московское.

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