Безумный первый тайм Сычева. Нелепо ошибся, а потом отразил пенальти

Что это было?

Сегодня в 1/32 финала Пути регионов Кубка России 2Drots рубятся с «Химками».

Для команды из Медиалиги матч начался с катастрофы. Уже на 15-й минуте «самураи» пропустили курьезный гол. Забил экс-форвард ЦСКА и «Динамо» Кирилл Панченко.

Гол очень странный – даже находившееся на поле не поняли, как голкипер Дмитрий Сычев умудрился пропустить. «##### [ничего] не понял. Походу гол», – произнес голкипер «Химок» Антон Митрюшкин.

Разберем эпизод на молекулы.

1. Кирилл Панченко в штрафной 2Drots принимает дальний заброс. Защитник Илья Сальников играет по нему неплотно.

2. Дмитрий Сычев достаточно далеко выходит из ворот. Скорее всего, он ожидает от Панченко прострел в центр штрафной и на секунду отвлекается, предупреждая об этом второго центрального защитника.

3. Панченко замечает это и пробивает по воротам.

4. Сычев пропускает момент удара и видит мяч только когда тот вкатывается в сетку.

Ошибку вдвойне неожиданно видеть от Дмитрия Сычев – он считается лучшим голкипером медийного футбола.

Но в конце второго тайма Сычев реабилитировался. Арбитр поставил пенальти в ворота 2Drots. Удаление, пропущенный гол, еще и пенальти – казалось, что все закончится уже в первом тайме. Но Дмитрий Сычев вытащил удар Бутта Магомедова.

Это уже третий подряд пенальти, который отражает Сычев.

«Настоящий пенальти-киллер, – радовался комментатор Дмитрий Шнякин. – Для него ваши пенальти все равно что обычные удары».

Хватит ли героизма Сычева, чтобы затащить 2Drots в 1/16 финала?