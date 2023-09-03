2Drots все же доехали до Кирова – город сошел с ума!

Вместо матча Кубка России.

В третьем раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России 2Drots должны были приехать в гости к кировскому «Динамо», но матч перенесли в сухой док в Белокаменке. В качестве компенсации РФС совместно с Winline Медиалигой организовали выездной матч регулярки лиги в Кирове. 2Drots переехали «Дружину» (6:0) и устроили городу настоящий футбольный праздник.

Кировские болельщики провожали 2Drots из отеля на матч. Возможно, их эмоции и зарядили «самураев» на тотальный разгром.

У стадиона скопилась гигантская очередь – все хотели посмотреть на 2Drots.

Отстояв в очереди, фанаты забили стадион битком. Свободными остались только те трибуны, которые закрыты на ремонт. Один из боссов кировского спорта заявил в трансляции, что такой заполняемости не было несколько лет.

Подвести свой кировский саппорт 2D не могли – тут же начали забивать. Степ дал самую длинную голевую на свете, Гаучо первым касанием принял, вторым пробил. Правда сначала в кипера, но первым был на отскоке и забил. Если бы Гау забил вторым касанием, он играл бы уже в РПЛ.

Второй гол получился очень простым. Защитники «Дружины» смотрели на мяч Шеры с лучших мест.

Неуклюжая попытка защитника «Дружины» оттеснить корпусом Шеру, падение и пенальти. Сэмио с точки делает счет 3:0.

Гудай и Бала опоздали вчера на самолет (играли в какой-то любительской лиге и не успели на посадку, хотя ехали в аэропорт с мигалками). В итоге добирались в Киров утром в день матча и остались в запасе. Но, кажется, Гудаю было прикольно и сидя на банке.

Когда 2Drots ведут +3 уже по ходу первого тайма, они могут и покуражиться. Гаучо и Стиль показали Кирову, что такое Joga Bonito.

Во втором тайме тренер 2Drots Кузнецов начал делать замены и призвал команду забивать еще. Фрол все понял и выполнил: принял, подработал и забил.

Вскоре все тот же Фрол ассистировал уже на пятый гол. Комис впервые в сезоне вышел в составе 2D и забил свой первый гол за «самураев».

При счете 5:0 Кузнецов сделал еще несколько замен: на поле вышли Мбэйп и Вагабонд, дали дебютировать второму вратарю Кузену. Не вышел только Биг Смоук – у него не оказалось формы, хотя технический директор лиги Кортава разрешил выпустить Биги даже в штанах.

Финальный счет установил Мбэйп с пенальти – 6:0!

Сразу после финального свистка фанаты высыпали на поле. Мы такое не одобряем, это небезопасно.

После матча 2Drots отправились в отель, а болельщики отправились к отелю. Кипер 2D Сычев в порыве любви скинул фанатам из окна свои перчатки.

Кажется, Медиалига и 2Drots смогли полностью компенсировать Кирову футбольный праздник, сорвавшийся из-за переноса матча Кубка из Кирова в Мурманскую область.